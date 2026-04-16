En Patagonie, des manchots détectives traquent les “polluants éternels”

Ils marchent en smoking, trébuchent avec élégance et plongent comme des torpilles… et voilà qu’ils enquêtent désormais sur l’un des scandales chimiques les plus discrets de la planète. En Patagonie, les manchots de Magellan troquent malgré eux leur costume de comiques involontaires contre celui, bien plus sérieux, de détectives environnementaux. Une mission inattendue, à la croisée de la science et de l’urgence écologique.

Sur les plages venteuses de Patagonie, les manchots de Magellan continuent leur routine immuable : avancer d’un pas hésitant, disparaître dans l’Atlantique à la recherche de sardines, puis rentrer bruyamment à la colonie. Rien de bien nouveau — sauf ce petit détail : certains d’entre eux portent désormais un bracelet. Pas pour compter leurs pas, ni pour afficher un style estival, mais pour traquer des polluants invisibles.

Bienvenue dans la brigade la plus improbable de la science moderne : des manchots transformés en détectives des PFAS, ces fameux « polluants éternels » qui s’accrochent à notre planète avec une ténacité franchement inquiétante.

Des enquêteurs en plumes et silicone

L’idée est aussi simple que brillante : équiper ces oiseaux d’un bracelet en silicone capable d’absorber les substances chimiques présentes dans leur environnement. Pendant qu’ils nagent, plongent et vivent leur vie de manchots, les capteurs font leur travail en silence. Résultat : les scientifiques obtiennent une carte bien plus fidèle de la pollution marine.

« Nous n’avons pas de meilleur moyen de comprendre leur océan que de les laisser nous raconter leur histoire », explique la vétérinaire Marcela Uhart. Et manifestement, ces “témoins à plumes” ont beaucoup à dire.

Dans une étude récente, le verdict est sans appel : environ 91 % des bracelets récupérés contenaient des traces de PFAS. Autrement dit : presque tous les manchots testés avaient croisé la route de ces substances chimiques persistantes, qu’on retrouve aussi bien dans les vêtements imperméables que dans certains emballages alimentaires. Mieux — ou plutôt pire — encore, les chercheurs ont identifié neuf substances différentes. Certaines appartiennent à l’ancienne génération, particulièrement toxique et pourtant utilisée massivement avant les années 2000. D’autres sont des versions plus récentes, présentées comme des alternatives “améliorées” : elles s’accumulent peut-être moins dans les organismes… mais persistent tout autant dans l’environnement. En clair, le problème change de visage, mais ne disparaît pas.

Autre découverte : tous les manchots ne sont pas logés à la même enseigne. L’exposition varie selon les colonies, les saisons, et même le temps pendant lequel les bracelets sont portés. Un indice précieux qui suggère que la pollution aux PFAS n’est pas uniforme, mais fluctue au gré des courants, des activités humaines et des dynamiques écologiques.

Les polluants qui voyagent mieux que les touristes

Le problème des PFAS, c’est leur incroyable capacité à voyager — sans billet, sans passeport, et surtout sans jamais vraiment repartir. Conçus pour résister à tout, ou presque, ces composés chimiques défient la chaleur, repoussent l’eau et ignorent le temps qui passe. Résultat : une fois relâchés dans l’environnement, ils s’échappent des zones industrielles, s’élèvent dans l’atmosphère, s’accrochent aux particules, retombent avec la pluie, puis repartent au fil des courants marins. Un véritable tour du monde invisible, qui les mène jusque dans des territoires que l’on croyait préservés, comme les côtes sauvages de Patagonie.

Là-bas, loin des usines et des villes, ils arrivent pourtant en douce, transportés par l’air et les océans, et s’installent durablement. Car les PFAS ne se contentent pas de passer : ils s’accumulent, s’infiltrent dans les écosystèmes et remontent patiemment la chaîne alimentaire.

Et c’est ici que les manchots entrent en scène — malgré eux. En tant que prédateurs marins, ils se nourrissent de poissons comme les anchois et les sardines, qui ont déjà ingéré ces polluants. À chaque repas, une petite dose s’ajoute à la précédente. Puis encore une. Et encore une. C’est ce que les scientifiques appellent la bioaccumulation : une sorte d’effet boule de neige toxique, version océan, où les contaminants se concentrent à mesure qu’on monte dans la chaîne alimentaire.

Autrement dit, plus on est haut dans le menu… plus on est exposé. Et dans cette équation, les manchots — comme d’autres espèces marines — deviennent à la fois victimes et révélateurs d’une pollution qui, elle, ne connaît aucune frontière.

Moins intrusif, plus malin

Jusqu’ici, étudier cette pollution chez les manchots impliquait des méthodes plutôt invasives : prises de sang, prélèvements de plumes, collecte de guano… Pas exactement une journée spa pour les intéressés. Les bracelets changent la donne. Ils captent les polluants directement dans l’environnement, sans stress pour les animaux. Une solution à la fois plus douce et plus représentative de la réalité. Accessoirement, la technologie n’est pas sortie de nulle part : elle a déjà été testée… sur des pompiers.

Les manchots sont particulièrement bien adaptés à ce travail car ils se nourrissent sur de vastes étendues océaniques tout en retournant fidèlement aux mêmes colonies de reproduction, ce qui permet de déployer et de récupérer des dispositifs de surveillance.

Une enquête qui ne fait que commencer

L’étude reste encore modeste — 55 manchots suivis sur quelques saisons — mais les résultats sont suffisamment parlants pour donner envie d’aller plus loin. D’autres espèces pourraient bientôt rejoindre l’équipe, comme les cormorans, capables de plonger encore plus profondément. Car une chose est claire : tous les océans ne se ressemblent pas, et la pollution non plus.

On pourrait sourire à l’idée de manchots équipés de bracelets, comme s’ils participaient à une émission de téléréalité scientifique. Mais le message, lui, est nettement moins léger. Ces oiseaux ne sont pas seulement des “détectives mignons”. Ce sont des sentinelles. Et si eux sont exposés, c’est tout l’écosystème — y compris nous — qui l’est aussi. Comme le résume une chercheuse : « Nous ne savons pas encore exactement quels seront les effets, mais une chose est sûre : nos sentinelles disparaissent. »

Et c’est là que le paradoxe devient presque ironique : nous mobilisons les manchots pour mieux comprendre la pollution qui menace… y compris leur propre survie. Car sur les 18 espèces recensées à travers le monde, plus de la moitié sont aujourd’hui menacées ou en voie de disparition, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Le changement climatique fait partie des principales menaces car il fait fondre la banquise et modifie les courants marins, réduisant l’accès à leur nourriture. La surpêche est également un acteur majeur, qui les met en concurrence directe avec les activités humaines. Enfin, un danger important est la pollution, notamment les marées noires et les microplastiques ingérés par erreur par ces petits êtres vivants.

Autrement dit, nos meilleurs “assistants de recherche” sont aussi parmi les plus vulnérables. Ils nous aident à lire les signaux d’alerte — pendant que leur propre horloge biologique s’emballe.

Et cette fois, l’enquête pourrait bien nous concerner tous.

(Source : Science.org)