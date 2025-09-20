Pesticides dans les nuages : il pleut du poison

Au-dessus de la France, les nuages contiennent des dizaines de tonnes de pesticides : entre 6 à 140 tonnes circulent au-dessus de nos têtes. Ces substances chimiques, dont certaines interdites depuis des années, voyagent dans l’atmosphère avant de retomber avec la pluie. Elles ne se contentent pas de contaminer les sols et les rivières : elles s’immiscent dans notre quotidien, exposant la population à des risques accrus de cancers, de perturbations endocriniennes et d’atteintes neurologiques. Cette pollution diffuse, omniprésente et incontrôlable, alerte désormais les scientifiques sur un danger global pour l’environnement et la santé humaine.

Après avoir longtemps scruté les sols, les rivières et les océans, les chercheurs lèvent désormais les yeux vers le ciel. On savait déjà que des particules de plastique polluent notre ciel depuis une étude de novembre 2024 montrant que les microplastiques peuvent agir comme des noyaux de congélation dans les nuages : certains plastiques accélèrent la formation de cristaux de glace, ce qui peut modifier les schémas météorologiques (précipitations, formation des nuages, etc.) et agir sur le temps et le climat. Mais surtout, ils ont été détectés dans le cerveau humain, dans l’estomac des tortues de mer et dans les racines des plantes.

Ces microplastiques ne voyageraient plus seuls, car une autre étude publiée dans la revue Environmental Science & Technology, par une équipe franco-italienne, révèle que les nuages au-dessus de la France, à l’Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand, abritent une autre contamination massive : 32 pesticides différents ont été mesurés dans l’eau des nuages, à des concentrations de moins de 1 microgramme par litre. C’est la première étude à détecter des dizaines de produits chimiques agricoles, notamment des insecticides, des herbicides et des fongicides, en suspension dans les nuages au-dessus de la France. Ces polluants finissent par retomber sur Terre sous forme de pluie ou de neige, parfois à des niveaux dépassant les limites européennes en matière d’eau potable (0,5 μg/L).

Et même en excluant certaines molécules d’origine photochimique, plusieurs prélèvements restent supérieurs à ce seuil. En extrapolant, les chercheurs estiment que les nuages français transportent entre 6 et 139 tonnes de pesticides.

Dans un article publié dans Le Monde, le journaliste scientifique Stéphane Foucart souligne l’ampleur de cette découverte : les pesticides ne se contentent plus de polluer les champs et les cours d’eau, ils circulent dans l’atmosphère, franchissent les frontières et retombent sur des territoires pourtant éloignés de toute activité agricole. Plus inquiétant encore, certaines molécules détectées appartiennent à des substances interdites depuis plusieurs années en France, preuve de leur persistance et de leur rémanence dans l’environnement.

Or les effets sur la santé humaine sont bien connus : augmentation des risques de cancers, perturbations endocriniennes touchant la fertilité, altérations du développement neurologique chez les enfants. La pluie contaminée devient ainsi un vecteur invisible d’exposition chronique pour l’ensemble de la population. La généticienne Barbara Demeneix n’hésite pas à qualifier la dissémination des pesticides et perturbateurs endocriniens d’« expérimentation grandeur nature sur l’humanité », rappelant que leurs effets sur le développement cérébral et hormonal sont désormais bien documentés (1).

Les pesticides atmosphériques : une autre menace silencieuse pour la santé

Au-delà de leur impact sur les écosystèmes, la présence de pesticides dans les nuages représente une menace directe pour la santé humaine. Lorsque ces substances retombent avec la pluie ou s’infiltrent dans l’air ambiant, elles peuvent être ingérées par l’eau de boisson, s’accumuler dans les sols agricoles et finir dans les aliments, ou encore être inhalées sous forme de particules fines. De nombreuses études épidémiologiques ont déjà établi un lien entre l’exposition chronique aux pesticides et des risques accrus de cancers (lymphomes, leucémies, tumeurs cérébrales), de troubles endocriniens affectant la fertilité et le développement, ainsi que de maladies neurodégénératives comme Parkinson ou Alzheimer. Le fait que certaines molécules détectées soient interdites depuis des années ne réduit pas la menace : leur persistance chimique les rend d’autant plus dangereuses, car elles continuent à circuler dans l’atmosphère et à contaminer des populations qui n’ont jamais été en contact direct avec leur utilisation initiale.

Comme le soulignait le biologiste René Dubos dès les années 1970, « l’homme peut s’adapter à presque tout, sauf à l’absence de nature vivante autour de lui » (2). La découverte de microplastiques et de pesticides jusque dans les nuages confirme l’ampleur de cette alerte.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Une pollution déjà observée dans les pluies

Ce phénomène n’est pas totalement nouveau. Comme le rappelle Le Monde, les premières alertes remontent au début des années 2000. À Strasbourg, des analyses d’eau de pluie réalisées en 2002 et 2003 avaient déjà révélé la présence de pesticides comme le diuron ou l’atrazine, parfois à des concentrations dix fois supérieures à la valeur de référence européenne pour l’eau potable. Dans certains cas, les niveaux d’atrazine atteignaient même deux à trois fois la valeur maximale autorisée (2 µg/L), seuil au-delà duquel un risque sanitaire pour les consommateurs est considéré comme réel.

Ces concentrations variaient fortement en fonction des saisons et des périodes d’épandage agricole, ce qui laissait penser que la pollution provenait essentiellement d’un transfert local. Mais les mesures les plus récentes montrent une réalité plus inquiétante : les pesticides détectés dans les nuages ne sont pas seulement liés à des épandages de proximité. « Nous avons pris soin d’exclure toute contamination provenant directement des zones agricoles alentour », précise Mme Bianco, coauteure de l’étude. Autrement dit, les substances observées circulent bien dans la troposphère, portées par des masses d’air régionales et parfois sur de longues distances.

En extrapolant ces données à l’ensemble des nuages de la basse troposphère au-dessus du territoire français, les chercheurs estiment que jusqu’à 140 tonnes de pesticides actifs pourraient y être dissoutes. Un réservoir invisible, au potentiel toxique considérable.

« Les nuages agissent comme un réservoir et un vecteur », expliquent les auteurs de l’étude, rappelant que cette contamination atmosphérique contribue directement à la présence récurrente de pesticides dans l’eau de pluie. À l’échelle collective, ce phénomène souligne la difficulté, voire l’impossibilité, de se protéger face à une pollution qui dépasse les frontières et échappe aux contrôles.

Une pluie toxique qui accélère l’effondrement de la biodiversité

L’alerte est claire : les pesticides forment un cycle global qui, du champ au nuage, de la pluie à nos verres d’eau, affecte des écosystèmes entiers et menace directement la santé publique, et aggrave le déclin de la biodiversité. Les pesticides représentent aujourd’hui l’une des principales menaces pour la biodiversité, et la découverte récente de dizaines de tonnes de résidus dans les nuages au-dessus de la France montre à quel point leur dispersion est diffuse et incontrôlable.

En Europe, les populations d’insectes volants ont chuté en moyenne de près de 64 % entre 2004 et 2022, un effondrement directement lié à l’usage massif de produits phytosanitaires qui réduisent leur survie, altèrent leur reproduction ou perturbent leur comportement. Les pollinisateurs sont particulièrement touchés : environ 40 % des espèces sont menacées en France et en Europe, ce qui fragilise à la fois les plantes sauvages et les cultures agricoles dépendantes de la pollinisation.

Les oiseaux des zones agricoles subissent aussi un déclin spectaculaire, avec une baisse de près de 48 % de leurs effectifs depuis 1980, conséquence de la raréfaction des insectes dont ils se nourrissent et de l’exposition directe aux produits chimiques.

De manière plus globale, les populations de vertébrés (mammifères, oiseaux, poissons, amphibiens, reptiles) ont diminué de 68 % entre 1970 et 2016, illustrant l’ampleur de la crise.

En France, l’utilisation annuelle de 55 000 à 70 000 tonnes de pesticides alimente ce cercle vicieux : les produits pulvérisés ne restent pas seulement dans les champs mais sont transportés par l’air, intégrés aux nuages, puis redéposés par la pluie, contaminant ainsi des zones parfois très éloignées de l’agriculture intensive. Cette exposition chronique et diffuse affecte non seulement les organismes directement visés mais aussi les sols, les micro-organismes qui en assurent la fertilité, les insectes qui régulent naturellement les ravageurs et l’ensemble des chaînes alimentaires. Moins d’insectes signifie moins de nourriture pour les oiseaux et les amphibiens, moins de pollinisation pour les cultures et une fragilisation de tous les écosystèmes. Ce déclin n’est pas seulement une question de conservation, il menace aussi les services écosystémiques essentiels dont dépend l’humanité, comme la production alimentaire, la régulation du climat ou la qualité des sols et des eaux.

On rejoint ici la pensée de la philosophe Hannah Arendt, « le progrès et la catastrophe sont l’avers et le revers d’une même médaille » (3). Un avertissement visionnaire qui résonne avec force à l’heure où les poisons que nous avons inventés envahissent jusqu’au ciel. Dès 1962, Rachel Carson alertait déjà sur les dangers invisibles des pesticides, décrivant un futur où le progrès chimique tournerait le dos à la vie (4).

Des pesticides qui voyagent dans les nuages, des plastiques en suspension jusque dans la troposphère, des pluies qui charrient des molécules interdites depuis des décennies… Ces constats dressent le portrait d’une planète saturée de poisons invisibles, produits par nos propres activités. Ils rappellent avec force que le progrès technique, lorsqu’il est réduit à une fuite en avant chimique et industrielle, devient son contraire : une menace pour la santé, pour les écosystèmes, pour la vie elle-même.

Face à ces alertes, une question s’impose : quel sens peut encore avoir le mot « progrès », si les innovations que nous célébrons finissent par empoisonner l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons et les générations futures qui nous succéderont ? D’autant que nous le savions déjà : de grandes voix, de Rachel Carson à Jacques Ellul en passant par Hannah Arendt, avaient réfléchi à cette contradiction fondamentale entre progrès et destruction. Alors pourquoi avons-nous continué à éluder, à ignorer les poisons que nous avons créés ? Pour défendre des intérêts financiers, préserver une compétitivité économique, poursuivre une idée de modernité devenue toxique ? Mais progrès pour qui, aujourd’hui ? Et à quel prix pour demain ?

Pour lutter contre la désinformation et privilégier les analyses qui décryptent l’actualité, rejoignez le cercle des lecteurs abonnés de UP’ je choisis mon abonnement

(1) Propos développés dans son livre Toxic Cocktail. How chemical pollution is poisoning our brains (Oxford University Press, 2017) et repris dans de nombreuses interviews (par ex. France Culture, La Grande Table, 2017).

(2) Formulation attribuée à Dubos dans ses travaux des années 1970, en particulier So Human an Animal (1968, prix Pulitzer), où il montre que le progrès scientifique doit intégrer les limites écologiques.

(3) « La Crise de la culture » (1961), essai où Arendt analyse la modernité technique et ses dérives. La phrase est souvent reprise pour souligner l’ambivalence du progrès scientifique et technique

(4) « Printemps silencieux » (1962).

Nous avons un message pour vous… Dès sa création, il y a plus de dix ans, nous avons pris l’engagement que UP’ Magazine accordera au dérèglement climatique, à l’extinction des espèces sauvages, à la pollution, à la qualité de notre alimentation et à la transition écologique l’attention et l’importance urgentes que ces défis exigent. Cet engagement s’est traduit, en 2020, par le partenariat de UP’ Magazine avec Covering Climate Now, une collaboration mondiale de 300 médias sélectionnés pour renforcer la couverture journalistique des enjeux climatiques. En septembre 2022, UP’ Magazine a adhéré à la Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique. Nous promettons de vous tenir informés des mesures que nous prenons pour nous responsabiliser à ce moment décisif de notre vie. La désinformation sur le climat étant monnaie courante, et jamais plus dangereuse qu’aujourd’hui, il est essentiel que UP’ Magazine publie des rapports précis et relaye des informations faisant autorité – et nous ne resterons pas silencieux. Notre indépendance éditoriale signifie que nous sommes libres d’enquêter et de contester l’inaction de ceux qui sont au pouvoir. Nous informerons nos lecteurs des menaces qui pèsent sur l’environnement en nous fondant sur des faits scientifiques et non sur des intérêts commerciaux ou politiques. Et nous avons apporté plusieurs modifications importantes à notre expression éditoriale pour que le langage que nous utilisons reflète fidèlement, mais sans catastrophisme, l’urgence écologique. UP’ Magazine estime que les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le cadre de la crise climatique sont systémiques et qu’un changement sociétal fondamental est nécessaire. Nous continuerons à rendre compte des efforts des individus et des communautés du monde entier qui prennent courageusement position pour les générations futures et la préservation de la vie humaine sur terre. Nous voulons que leurs histoires inspirent l’espoir. Nous espérons que vous envisagerez de nous soutenir aujourd’hui. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à offrir un journalisme de qualité, ouvert et indépendant. Chaque abonnement des lecteurs, quelle que soit sa taille, est précieux. Soutenez UP’ Magazine à partir d’1.90 € par semaine seulement – et cela ne prend qu’une minute. Merci de votre soutien. Je m’abonne →