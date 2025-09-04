Anxiété des élèves : Petit BamBou École leur apprend à souffler

En 2025, la santé mentale s’impose comme un enjeu majeur de société, reconnu au plus haut niveau par la Grande Cause Nationale. L’anxiété, omniprésente et multiforme, touche aussi bien les enfants que les adultes, surcharge mentale ou sentiment de mal-être pesant désormais sur le quotidien de millions de personnes. Dans un monde où l’hyperstimulation numérique et la pression à la performance laissent peu de place au repos de l’esprit, il devient urgent d’apprendre à ralentir, à respirer, à retrouver des espaces de calme. C’est dans ce contexte que Petit BamBou, leader européen de la méditation de pleine conscience, déploie une initiative inédite : Petit BamBou École. Conçue pour les enseignants et leurs élèves, cette plateforme gratuite met la méditation, la respiration et l’attention au service de l’apprentissage et du bien-être des plus jeunes. Une réponse concrète et accessible pour cultiver, dès le plus jeune âge, des ressources intérieures face aux défis de l’anxiété et du numérique.

Un enfant sur cinq souffre aujourd’hui de troubles anxieux, selon les estimations des professionnels de santé. À l’école, la pression des notes, le rythme soutenu et l’omniprésence des écrans fragilisent la concentration et le bien-être des élèves. Résultat : agitation, fatigue, difficultés d’attention… et une anxiété qui s’installe de plus en plus tôt.

Face à ce constat, et dans le cadre de la Grande Cause Nationale 2025 consacrée à la santé mentale, Petit BamBou, leader européen de la méditation de pleine conscience (12 millions d’utilisateurs dans 191 pays, plus de 1 400 séances disponibles), lance Petit BamBou École. Cette plateforme gratuite, déjà adoptée par plus de 7 000 classes, met à la disposition des enseignants des méditations guidées, des exercices de respiration et des ambiances sonores adaptées aux élèves de 4 à 12 ans. Objectif : offrir aux plus jeunes un espace pour souffler, se recentrer… et grandir plus sereinement dans un monde en perpétuelle accélération.

Silencieuse ou envahissante, l’anxiété traverse tous les âges. Dès les premières années de vie, elle se manifeste par des troubles du sommeil, de l’agitation ou des tensions diffuses. Chez les adolescents et les étudiants, elle prend souvent la forme d’un mal-être profond. Chez les adultes, elle se glisse entre obligations, injonctions à la performance et surcharge mentale, fragilités personnelles et pression constante. Face à cette réalité, de plus en plus de personnes cherchent des solutions accessibles, respectueuses de leur rythme, pour retrouver un peu de calme.

L’anxiété, ce n’est pas de la peur. On les confond souvent. Et pourtant, la peur et l’anxiété ne jouent pas dans la même cour.

La peur est une réaction saine, logique : elle surgit quand un danger est réel, identifiable, présent. Elle nous protège, nous pousse à agir.

L’anxiété, elle, projette des scénarios. Elle s’infiltre dans le quotidien, fréquemment sans raison claire. Elle transforme un “et si…” en certitude menaçante. Et elle ne s’exprime pas qu’en pensées. Dans le corps, elle serre, elle pèse : palpitations, boule dans la gorge ou dans le ventre, tension dans les épaules, maux de tête, sommeil agité, souffle court. Dans la tête, elle tourne en boucle avec des pensées envahissantes, une inquiétude constante, des difficultés à se concentrer, de l’irritabilité…

Aujourd’hui, cette anxiété est partout. Le cerveau est constamment sollicité, sans pause ni respiration. Les causes ? réseaux sociaux, rythme effréné, pression à réussir,

surcharge mentale. « L’anxiété nuit à notre qualité de vie, mais aussi à celle de notre entourage. Elle limite notre liberté. Le cerveau évolue en permanence selon ce qui

l’entoure. Dès lors qu’on en prend conscience, on peut transformer ses croyances… et entamer un véritable travail pour apprendre à vivre avec son anxiété. » souligne Giacomo Di Falco, psychologue au CHU de Lille et contributeur régulier Petit BamBou.

Leader de la méditation en Europe, l’application Petit BamBou propose ainsi des outils concrets et accessibles pour aider chacun à mieux comprendre, accueillir et réguler son anxiété. Avec plus de 1400 séances de méditation guidée, l’application accompagne chacun dans ses moments de tension, de doute ou de surcharge, grâce à des programmes adaptés pour mieux traverser le quotidien.

Cultiver l’attention et le bien-être des élèves

À l’ère du numérique, les sollicitations constantes compliquent la concentration, un défi majeur pour l’apprentissage et le bien-être des jeunes. Face à ce constat, Petit BamBou déploie Petit BamBou École, un projet éducatif visant à aider les enfants et adolescents à cultiver leur équilibre attentionnel et émotionnel.

Déjà adoptée par 7 000 enseignants, cette nouvelle plateforme numérique 100 % gratuite qui met à leur disposition des contenus variés pour accompagner l’épanouissement de leurs élèves. Au programme : séances de méditation, exercices de respiration, soins et ambiance, etc.

Selon le psychiatre et psychothérapeute Christophe André, « la méditation muscle nos capacités attentionnelles, elle développe nos capacités à l’écoute et à la réceptivité et est bénéfique pour toute forme d’apprentissage. »

C’est dans cet esprit que la plateforme veut s’engager : rendre l’école plus sereine et propice aux apprentissages, tout en aidant les jeunes à mieux se connaître, à s’ouvrir à la bienveillance, à l’altruisme et à la connexion à l’autre — autant de clés pour favoriser leur épanouissement. Et ainsi contribuer à une meilleure hygiène numérique et à une prévention efficace de l’anxiété dès le plus jeune âge.

Dès le 11 septembre, Petit BamBou dévoilera un nouveau programme signé Giacomo Di Falco, psychologue au CHU de Lille et contributeur régulier Petit BamBou. Ce programme complet de huit séances, conçu pour apprendre à mieux vivre son anxiété, alternera contenus explicatifs et pratiques guidées. Et proposera des outils concrets,

rassurants et utiles au quotidien.

Un programme fondé sur une conviction forte : « L’anxiété, ce n’est pas une faiblesse. C’est une alarme intérieure, souvent disproportionnée, mais qu’on peut apprendre à écouter et à apaiser. » explique Giacomo Di Falco.

