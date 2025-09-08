Espérance de vie : la barre symbolique des 100 ans s’éloigne

On s’était habitués à l’idée qu’à chaque génération, la vie se rallongeait comme par magie : six mois de plus pour les uns, presque une année bonus pour les autres, de quoi envisager sereinement les cent bougies et même quelques anniversaires de rab. Mais d’après une nouvelle étude publiée dans PNAS, les choses se corsent : si l’espérance de vie continue d’augmenter, elle le fait désormais au ralenti. Entre 1939 et 2000, les gains ne dépassent plus deux à trois mois par génération. Autrement dit, les enfants du baby-boom et leurs successeurs devront peut-être revoir leurs ambitions centenaires à la baisse… et prévoir des gâteaux d’anniversaire un peu moins chargés en bougies.

Il fut un temps où chaque nouvelle génération gagnait presque un semestre de vie en bonus, comme un cadeau offert par la science et la médecine. L’allongement de la vie humaine est un phénomène sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Les progrès en longévité sont même devenus très récemment un objectif prioritaire des politiques publiques européennes, lesquelles préconisaient à l’horizon 2020 un gain de deux années d’espérance de vie en bonne santé.

Mais les statistiques viennent de casser un peu l’ambiance : depuis ceux nés après 1939, la progression ressemble davantage à un petit trimestre qu’à une année sabbatique supplémentaire. La faute à quoi ? Aux progrès spectaculaires déjà engrangés chez les enfants et aux limites de nos organismes pas forcément programmés pour tenir un siècle. Résultat : à moins qu’une pilule miracle ou une cure anti-vieillissement débarque bientôt, on risque de voir nos rêves de centenaire s’évaporer plus vite que nos bougies d’anniversaire.

La question des gains d’espérance de vie est controversée parmi les scientifiques. Dans une étude publiée dans la revue PNAS, Carlo Giovanni Camarda de l’Institut national d’études démographiques (Ined), José Andrade du Max Planck Institute (MPIDR) et Héctor Pifarré i Arolas de l’University of Wisconsin-Madison ont estimé l’espérance de vie des générations nées entre 1939 et 2000 en utilisant plusieurs modèles. Quelle que soit la méthode, les auteurs parviennent à la même conclusion : la progression ralentit nettement.

Beaucoup de travaux sur les progrès de l’espérance de vie portent sur un indicateur transversal estimé pour une année donnée et non pour une génération ou cohorte donnée. Si l’espérance de vie calculée pour une cohorte est un indicateur beaucoup plus précis, il faut attendre que cette génération soit éteinte pour la calculer, l’estimation repose sur des projections de moins en moins précises au fil des générations. Par exemple, en 2025, la cohorte née en 1940 a déjà vécu ses 85 premières années et il ne reste que 20 ans à projeter si on considère un âge maximum de 105 ans, tandis que la cohorte née en 2000 n’a vécu que 25 ans et il reste 80 ans à projeter.

Les scientifiques débattent des perspectives à venir : l’espérance de vie va-t-elle continuer à augmenter indéfiniment ? À quel rythme ? Y a-t-il une limite ?

Pour les générations les plus anciennes, on a pu observer que l’espérance de vie avait fortement augmenté dans la première moitié du XXe siècle, passant de 62 ans pour les personnes nées en 1900 à 80 ans pour celles nées en 1938. Les générations suivantes vont-elles continuer à expérimenter une telle progression ? Vont-elles dépasser la barre symbolique des 100 ans ? Cette étude de la PNAS suggère qu’aucune de ces générations n’atteindra 100 ans d’espérance de vie. Même si la survie des adultes s’améliorait deux fois plus vite que nos prévisions, l’espérance de vie par cohorte (1) ne reproduirait pas les augmentations rapides observées pour les cohortes nées au début du XXe siècle.

« Nos travaux portent sur les données de 23 pays à revenu élevé (ou à faible mortalité). Ils contribuent au débat sur la stagnation de la longévité en analysant les données par cohorte et en privilégiant des méthodes statistiques fondées sur les données plutôt qu’un raisonnement théorique », déclare Carlo Giovanni Camarda de l’Ined. « Si les générations actuelles suivaient la même trajectoire que celle observée au début du XXe siècle, une personne née en 1980 pourrait vivre jusqu’à 100 ans », explique José Andrade (MPIDR). « Nous avons vérifié si le rythme des gains d’espérance de vie ralentit pour les cohortes encore en vie ». Pour ce faire, les données proviennent de la Human Mortality Database (HMD), et six méthodes statistiques de prévision de mortalité – dont l’approche des Nations unies (World Population Prospects) — ont été mobilisées pour prédire l’évolution à venir.

« Toutes les méthodes montrent que l’espérance de vie des personnes nées entre 1939 et 2000 augmente plus lentement que dans le passé. Selon la méthode, le ralentissement varie de 37 à 52 % », précise José Andrade. « Nous prévoyons que ceux nés en 1980 ne vivront pas en moyenne jusqu’à 100 ans, et qu’aucun des groupes étudiés n’atteindra ce seuil. Cette décélération s’explique principalement par le fait que les gains massifs de longévité étaient dus aux améliorations spectaculaires de la survie aux premiers âges de la vie. Aujourd’hui, la mortalité est déjà très faible dans les premières années — il n’y a plus beaucoup de marge de progression. Le rythme d’amélioration chez les personnes âgées ne compensera pas cette perte de vitesse », complète le chercheur.

Entre 1900 et 1938, l’espérance de vie augmentait d’environ cinq mois et demi par nouvelle génération. Pour les cohortes entre 1939 et 2000, ce gain n’est plus que de deux mois et demi à trois mois et demi, selon la méthode employée.

Selon les auteurs, même si la survie des adultes et des aînés s’améliorait deux fois plus vite que prévue, les gains d’espérance de vie resteraient en deçà de ceux observés au début du XXe siècle.

Des prévisions, pas des certitudes

Les prévisions de mortalité ne sont jamais des certitudes — l’avenir peut être chamboulé par des pandémies, des traitements révolutionnaires ou des changements sociétaux majeurs. Ces estimations caractérisent les populations, non les individus, et doivent être considérées comme des projections éclairées.

Pourquoi la recherche sur l’espérance de vie compte tant ?

Les changements en matière d’espérance de vie affectent la cohésion sociale et les projets de vie. Ils contraignent les États à adapter les systèmes de santé, les retraites et les politiques sociales. Ils influent aussi sur les décisions personnelles — épargne, retraite, planification à long terme. Si la progression ralentit, tant les gouvernements que les individus devront réajuster leurs attentes. Comprendre ces dynamiques permet aussi d’anticiper les besoins futurs en infrastructures médicales, en accompagnement des personnes âgées ou en politiques familiales.

Pour les chercheurs, il s’agit d’éclairer non seulement la durée de la vie, mais aussi sa qualité, car un allongement ne vaut que s’il s’accompagne de bonnes conditions de santé et d’autonomie. Enfin, l’espérance de vie est devenue un indicateur symbolique de progrès collectif : sa stagnation, voire son recul, interroge nos sociétés sur leur capacité à innover, à réduire les inégalités et à garantir à chacun une existence digne et durable.

Finalement, on n’atteindra peut-être pas les 100 ans… mais vu l’état de nos retraites et du prix des EHPAD, ce n’est peut-être pas la plus mauvaise nouvelle du siècle. Et si l’important n’était pas de souffler cent bougies, mais de profiter de chaque flamme tant qu’elle brûle ? Après tout, mieux vaut un gâteau plus petit, mais partagé avec appétit. Alors, faut-il faire une croix sur nos rêves de centenaire ? Pas forcément. Il existe toujours des solutions créatives : fêter son anniversaire tous les deux ans, souffler ses bougies par paquet de dix, ou tout simplement savourer chaque jour comme une extension gratuite de la vie. Après tout, qui a dit que la valeur d’une existence se mesurait en nombre de bougies plutôt qu’en nombre de parts de gâteau ?

Source / Référence : José Andrade, Carlo Giovanni Camarda, Héctor Pifarré i Arolas: Cohort mortality forecasts indicate signs of deceleration in life expectancy gains in PNAS (2025), DOI: 10.1073/pnas.2519179122 : 10.1073/pnas.2519179122

(1) L’espérance de vie par cohorte suit une génération entière (par exemple, toutes les personnes nées en 1900) et mesure combien d’années de vie ont réellement vécu les personnes de cette cohorte en moyenne, une fois que tous les individus de la cohorte sont décédés (ou à partir de projections si la cohorte est encore en vie). Elle tient donc compte des progrès médicaux, des pandémies, des guerres, etc., qu’expérimentent les individus d’une même génération.

Pour aller plus loin :

Livre « Allongement de la vie : Quels défis ? Quelles politiques ? » Sous la direction de Anne-Marie Guillemard et Elena Mascova – Préface de Renaud Villard, directeur de la CNAV – Edition La découverte

Image d’en-tête : Stock