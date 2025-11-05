COP30 : Sans Washington, la planète peut-elle avancer ?

À l’ouverture de la COP30 à Belém, aucune délégation de l’administration Trump ne devrait être présente. Et pour certains, c’est peut-être une chance. C’est ce que suggère l’analyse parue dans la revue scientifique Nature, selon laquelle l’absence des États-Unis pourrait permettre de redéfinir les équilibres diplomatiques. « Sans les États-Unis, le monde a encore une chance de se rassembler », affirme le spécialiste des politiques publiques Claudio Angelo. Les regards se tournent alors vers la Chine, aujourd’hui premier émetteur mondial, mais aussi leader mondial des énergies propres, et vers le pays hôte, le Brésil, décidé à montrer l’exemple en Amazonie. Les États-Unis ne disparaissent pourtant pas totalement : villes, États fédérés et entreprises assurent vouloir continuer à agir. La bataille climatique, plus que jamais, s’écrira à plusieurs mains.

La COP30 s’ouvre dans un paysage mondial profondément chamboulé. À Belém, ville rivière de l’Amazonie, les délégations se réunissent sans l’un de leurs acteurs historiques : les États-Unis. Leur absence officielle ne surprend plus personne — mais elle crée un vide politique dont l’interprétation divise. Pour beaucoup, c’est une défaite. Pour d’autres, c’est une opportunité rare : celle de recomposer le leadership climatique, autrement, ailleurs, différemment.

Depuis des décennies, les négociations du climat se jouent en grande partie à Washington — entre annonces fracassantes, revirements politiques et stratégies de puissance. Cette centralité a parfois permis des avancées majeures, mais a aussi souvent verrouillé les dynamiques collectives. Aujourd’hui, avec un gouvernement fédéral désengagé, la scène se déplace. Et de nouveaux acteurs entrent réellement en jeu.

La Chine sous les projecteurs

Impossible de parler de climat sans évoquer la Chine. Elle est aujourd’hui le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, mais cela n’est qu’une partie du tableau. Pékin a pris une avance considérable dans les technologies bas-carbone : panneaux solaires, éoliennes, batteries, véhicules électriques, hydrogène… Les infrastructures qui structurent la transition énergétique se fabriquent désormais en Chine.

Ce leadership industriel pourrait se traduire politiquement. Non pas par idéalisme, mais par intérêt stratégique car la Chine veut sécuriser ses approvisionnements énergétiques. Elle veut aussi dominer les marchés de l’économie de demain. Et elle sait que le climat est devenu un levier géopolitique. Pour la première fois, elle pourrait apparaître non seulement comme un émetteur massif, mais comme un acteur capable d’entraîner un mouvement global. Cela ne signifie pas que la Chine « sauvera le climat ». Mais qu’elle compte dans l’équation, de façon structurante. Dans un monde sans leadership américain fédéral, il n’y a plus de grand arbitre. Il y a un rapport de forces à réinventer.

Le Brésil, hôte et symbole

Pays hôte de la COP30, le Brésil occupe une place symbolique et matérielle unique. L’Amazonie est non seulement un réservoir de biodiversité, mais aussi un régulateur climatique global, capable d’absorber du carbone à l’échelle planétaire. Sa destruction, inversement, contribue à accélérer le réchauffement.

En annonçant vouloir « montrer l’exemple », le gouvernement brésilien cherche à restaurer son image internationale, à réaffirmer sa souveraineté sur l’Amazonie, à mobiliser des financements pour préserver la forêt et faire entendre la voix du Sud global dans la diplomatie climatique.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Belém est une COP des territoires, des peuples autochtones, de la justice climatique. Elle rappelle que la transition n’est pas qu’une affaire de technologies : c’est une question de terres, d’écosystèmes, de modes de vie.

Le message est clair : le climat n’est pas seulement une équation scientifique. C’est une réalité vivante.

Les États-Unis ne sont pas complètement absents — mais en ordre dispersé

Trump et son administration ont défendu les combustibles fossiles, qualifié le changement climatique de « plus grande escroquerie jamais perpétrée à l’échelle mondiale » et supprimé les financements fédéraux et les allègements fiscaux en faveur des énergies propres mis en place sous l’ancien président Joe Biden. Les États-Unis sont le deuxième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, représentant 11 % des émissions mondiales. Bien que les émissions américaines continueront de baisser sous Trump, elles pourraient augmenter jusqu’à 470 millions de tonnes par an — soit plus de trois fois le total annuel des Pays-Bas — au cours de la prochaine décennie par rapport à ce qu’elles auraient été sous les politiques de Biden, selon une analyse menée par des chercheurs de l’université de Princeton dans le New Jersey.

Mais si Washington est silencieux à l’approche de cette COP 30, l’Amérique ne l’est pas. Car certains États et villes américaines passent à l’action.

Selon l’analyse de Princeton, les mesures prises par l’administration Trump et les républicains au Congrès américain signifient qu’environ 72 gigawatts de capacité éolienne et solaire, soit l’équivalent d’environ 190 centrales à charbon de taille moyenne, ne seront pas construits au cours des cinq prochaines années. Mais les États-Unis continueront à accroître leur utilisation d’énergies propres, en partie grâce à des acteurs extérieurs au gouvernement fédéral.

« Des États, des villes et le secteur privé interviennent pour prendre le relais et maintenir la dynamique », explique Ryna Cui, chercheuse en développement durable à l’université du Maryland à College Park. Plus de 200 villes américaines et deux douzaines d’États ont leurs propres objectifs en matière d’énergie propre, selon Lori Bird, qui dirige le programme énergétique américain au World Resources Institute, un groupe de réflexion sur le climat basé à Washington DC.

Certains États sont particulièrement ambitieux. La Californie, qui compte près de 40 millions d’habitants et dont les émissions sont équivalentes à celles de l’Italie, a réduit ses émissions d’environ 23 % depuis 2004 et vise à atteindre la neutralité carbone d’ici 2045. Son gouverneur démocrate, Gavin Newsom, s’est ouvertement opposé à Trump sur toute une série de questions, notamment le changement climatique, et a signé des accords bilatéraux sur le climat avec le Brésil, le Kenya et le Danemark afin de promouvoir l’action climatique. Le mois dernier, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, également démocrate, a annoncé un programme d’un milliard de dollars pour un « avenir durable » afin de promouvoir les investissements climatiques.

L’Alliance climatique américaine, qui regroupe 24 États représentant 54 % de la population américaine, sera représentée à la COP, tout comme America is All In, une coalition qui regroupe des collectivités locales, des entreprises et des institutions universitaires. M. Vender encourage les pays à s’engager auprès des États américains « pour les soutenir dans leurs actions en faveur du climat ». Et malgré la diminution des incitations fédérales, les experts en énergie affirment que les compagnies d’électricité continueront à construire des installations éoliennes et solaires, tout simplement parce qu’elles sont souvent moins coûteuses et plus rapides à installer que les centrales électriques conventionnelles fonctionnant aux combustibles fossiles. L’un des leaders dans le domaine du développement des énergies propres est l’État du Texas, solidement ancré dans le camp républicain.

Les États-Unis ne parviendront très certainement pas à respecter l’engagement climatique pris sous l’ère Biden de réduire les émissions de 50 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici à 2030. Il ne sera pas non plus facile pour une future administration de simplement appuyer sur un bouton et de réparer les dégâts, estime Leah Stokes, politologue à l’université de Californie à Santa Barbara.

Mais l’impact de l’administration Trump ne modifie pas fondamentalement la direction prise, ni aux États-Unis ni à l’échelle mondiale. « Cela brouille un peu les cartes », explique Mme Stokes, « sans nécessairement nous éloigner de la décarbonisation, mais en changeant qui est aux commandes ».

L’Inde avance à grands pas vers ses objectifs climatiques

L’Inde va de l’avant dans ses engagements climatiques pris dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat. En juin, son gouvernement a annoncé que 50 % de la capacité de production d’électricité installée provenait désormais de sources non fossiles, une étape importante qui a été franchie cinq ans avant l’échéance de 2030 que s’était fixée le pays.

Pour lutter contre la désinformation et privilégier les analyses qui décryptent l’actualité, rejoignez le cercle des lecteurs abonnés de UP’ je choisis mon abonnement

Cette réalisation s’inscrit dans le cadre d’une avancée plus large vers l’objectif national fixé dans l’accord de Paris, que le retrait des États-Unis ne semble pas susceptible d’entamer. « En effet, l’Inde poursuivra son programme de décarbonisation pour assurer sa propre sécurité énergétique, explique Rajani Ranjan Rashmi, chercheur en politique climatique à l’Institut de l’énergie et des ressources (TERI) de New Delhi ». La croissance économique autonome est au cœur de la gouvernance du Premier ministre Narendra Modi et, pour y parvenir, l’Inde a besoin d’énergies renouvelables telles que l’éolien et le solaire.

De plus, bien que l’Inde ait lié la réduction de sa dépendance aux combustibles fossiles au financement des pays développés, elle a progressé vers cet objectif même si une grande partie des fonds n’ont pas été versés. « En fin de compte, chaque grand pays émergent doit planifier lui-même son avenir », explique Rashmi.

Parallèlement à son expansion dans les énergies renouvelables, l’Inde reste fortement dépendante du charbon et continue de construire de nouvelles capacités. Ce pays, considéré comme un pays en développement dans le cadre de l’accord de Paris, a fait valoir qu’il avait besoin de ce combustible très polluant pour alimenter son économie et sortir sa population de la pauvreté, et qu’il n’avait pas besoin de renoncer au charbon à court terme, étant donné que ses émissions par habitant et ses émissions historiques sont faibles par rapport à celles des pays développés. Mais en 2025, la forte augmentation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables a commencé à remplacer l’énergie produite à partir du charbon en Inde.

Les mesures prises par le gouvernement fédéral américain pourraient encore perturber les efforts de décarbonisation de l’Inde. L’Inde devrait présenter des objectifs révisés lors de la COP30, mais leur caractère plus ambitieux ou non par rapport aux objectifs actuels dépendra des « signaux mondiaux », selon Rashmi.

Les perturbations du commerce mondial causées par l’administration Trump pourraient affecter les priorités climatiques des pays en développement, y compris l’Inde. « Trump 2.0 utilise de nombreuses armes économiques pour soumettre ses partenaires commerciaux et les pays du monde entier », explique Avantika Goswami, chercheuse en politique climatique au Centre for Science and Environment de New Delhi. Selon elle, ces pressions peuvent détourner les priorités des pays en développement de la décarbonisation pour les orienter, par exemple, vers le renforcement de leur résilience économique ou la diversification de leurs partenaires commerciaux.

Le populisme met à l’épreuve le Pacte vert pour l’Europe

Certains espéraient que l’Union européenne, qui compte 450 millions d’habitants, prendrait le relais pour assumer le leadership climatique en l’absence des États-Unis. Mais bien que l’UE ait pris des mesures audacieuses pour réduire les émissions, la pression croissante des mouvements politiques populistes et les désaccords entre les 27 États membres menacent de faire dérailler toute action plus ambitieuse.

Le bloc avait l’occasion de jouer un rôle plus important dans la lutte contre le changement climatique en septembre, lors de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, où il devait présenter son objectif collectif de réduction des émissions d’ici 2035 dans le cadre de l’accord de Paris. Mais des querelles de dernière minute entre les États membres ont conduit à une « déclaration d’intention » provisoire, qui était « décevante », selon Mia Moisio, analyste politique au New Climate Institute, basé à Berlin. Des retards similaires ont mis en péril l’adoption d’une politique ambitieuse, proposée en juillet par la Commission européenne, visant à réduire les émissions de l’UE à moins de 90 % des niveaux de 1990 d’ici à 2040.

À certains égards, l’UE est jusqu’à présent la grande économie qui a le plus réduit ses émissions, lesquelles ont baissé de 37 % depuis 1990. Les lois sur le climat adoptées en 2020, connues sous le nom collectif de « Pacte vert pour l’Europe », sont parmi les plus complètes au monde. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, elles ont été renforcées par un vaste programme appelé REPowerEU, qui vise à réduire considérablement la dépendance de l’UE à l’égard des combustibles fossiles importés.

Ce qui inquiète certains observateurs, ce sont les tendances politiques vers le populisme et les récentes tentatives d’édulcorer les lois sur les énergies propres, qui rendent les dernières politiques écologiques du bloc fragiles. Les populistes en Europe s’opposent souvent à la législation climatique, considérant les tentatives de lutte contre le changement climatique comme faisant partie du programme de l’élite politique (J. Kulin & I. J. Sevä PLoS Clim. 3, e0000443 ; 2024) et la cause des prix élevés de l’énergie. Jusqu’à présent, « rien n’indique que l’UE suivra la voie des États-Unis », déclare Sven Harmeling, responsable de la politique climatique au Climate Action Network Europe à Bonn, en Allemagne, qui milite en faveur de politiques neutres en carbone. « Mais dans l’ensemble, nous observons certaines tendances préoccupantes. »

La bataille ne se gagnera pas seuls

Ce que révèle la COP30, ce n’est pas l’effondrement du multilatéralisme — c’est sa transformation. On ne peut plus attendre que « quelqu’un » décide pour tous. On ne peut plus espérer qu’un seul pays donne l’impulsion. La transition climatique, désormais, se joue dans les alliances régionales, les accords industriels, les décisions des métropoles, les mobilisations citoyennes, et les résistances locales.

Belém marque un tournant : la sortie de la dépendance au leadership américain.

Et l’absence américaine ne doit pas être l’éternel prétexte à l’inaction. Si d’autres nations — Chine, Brésil, Union européenne, Afrique du Sud, Inde — choisissent d’avancer ensemble, la transition mondiale peut s’accélérer. Le climat ne négocie pas. La Terre n’attendra pas Washington. Ce qui se joue à Belém, c’est la possibilité d’un monde qui comprend enfin qu’il n’a plus besoin d’un sauveur. Mais d’alliances courageuses.

(Source : Nature, 3 novembre 2025)

Photo d’en-tête : AFP/Getty

Nous avons un message pour vous… Dès sa création, il y a plus de dix ans, nous avons pris l’engagement que UP’ Magazine accordera au dérèglement climatique, à l’extinction des espèces sauvages, à la pollution, à la qualité de notre alimentation et à la transition écologique l’attention et l’importance urgentes que ces défis exigent. Cet engagement s’est traduit, en 2020, par le partenariat de UP’ Magazine avec Covering Climate Now, une collaboration mondiale de 300 médias sélectionnés pour renforcer la couverture journalistique des enjeux climatiques. En septembre 2022, UP’ Magazine a adhéré à la Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique. Nous promettons de vous tenir informés des mesures que nous prenons pour nous responsabiliser à ce moment décisif de notre vie. La désinformation sur le climat étant monnaie courante, et jamais plus dangereuse qu’aujourd’hui, il est essentiel que UP’ Magazine publie des rapports précis et relaye des informations faisant autorité – et nous ne resterons pas silencieux. Notre indépendance éditoriale signifie que nous sommes libres d’enquêter et de contester l’inaction de ceux qui sont au pouvoir. Nous informerons nos lecteurs des menaces qui pèsent sur l’environnement en nous fondant sur des faits scientifiques et non sur des intérêts commerciaux ou politiques. Et nous avons apporté plusieurs modifications importantes à notre expression éditoriale pour que le langage que nous utilisons reflète fidèlement, mais sans catastrophisme, l’urgence écologique. UP’ Magazine estime que les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le cadre de la crise climatique sont systémiques et qu’un changement sociétal fondamental est nécessaire. Nous continuerons à rendre compte des efforts des individus et des communautés du monde entier qui prennent courageusement position pour les générations futures et la préservation de la vie humaine sur terre. Nous voulons que leurs histoires inspirent l’espoir. Nous espérons que vous envisagerez de nous soutenir aujourd’hui. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à offrir un journalisme de qualité, ouvert et indépendant. Chaque abonnement des lecteurs, quelle que soit sa taille, est précieux. Soutenez UP’ Magazine à partir d’1.90 € par semaine seulement – et cela ne prend qu’une minute. Merci de votre soutien. Je m’abonne →