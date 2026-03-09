Faillite hydrique : l’écologie de la culpabilisation a échoué

Même avec les inondations spectaculaires que la France a connues ces dernières semaines, l’idée d’une pénurie d’eau continue de sembler abstraite pour beaucoup. Pourtant, le dernier rapport de l’ONU, paru le 20 janvier 2026, affirme que le monde n’est plus simplement en situation de « crise de l’eau », mais qu’il est entré dans une « ère de faillite mondiale de l’eau » (1). Face à cette urgence, la réponse dominante reste pourtant étrangement inchangée : appeler chacun à faire des efforts. Mais la morale écologique ne suffit plus. Dans cette tribune à contre-courant, Léonard Grynfogel, ingénieur expert en éco-tourisme et cofondateur de Luniwave, explique pourquoi la culpabilisation individuelle échoue à produire une véritable sobriété. Selon lui, l’eau demeure psychologiquement invisible tant qu’elle coule, et la vertu proclamée ne transforme pas les usages. Pour sortir de l’impasse, il plaide pour un changement de paradigme : passer du discours moral au design comportemental, afin de rendre les économies d’eau immédiates, visibles et plus gratifiantes que le gaspillage.

L’ONU vient de rompre avec le vocabulaire diplomatique : ce n’est plus une « crise » de l’eau. C’est une faillite. La distinction n’est pas rhétorique. D’une crise, on sort. D’une faillite, on ne se relève qu’en changeant de modèle. Nous n’avons pas changé de modèle. Nous avons surtout, pendant trente ans, beaucoup culpabilisé.

Il y a un chiffre que l’on devrait afficher dans chaque ministère de l’Environnement du monde occidental : 75 %. C’est la part de la population mondiale qui vit déjà dans des zones frappées par l’insécurité hydrique. Pas demain. Aujourd’hui. Nos nappes phréatiques, nos rivières, nos glaciers ne sont plus des réserves. Ce sont des comptes courants que l’on siphonne pour maintenir à flot un mode de vie dont on sait, depuis longtemps, qu’il n’est pas finançable.

Face à ce diagnostic, notre réponse collective a été remarquablement constante et remarquablement inefficace. Nous avons informé. Sensibilisé. Responsabilisé. Nous avons édité des guides de bonnes pratiques, lancé des campagnes de communication, imprimé des pictogrammes sur les robinets. Nous avons, en somme, tablé sur la vertu individuelle comme

variable d’ajustement d’un problème systémique. Résultat : la consommation mondiale d’eau douce a été multipliée par six au cours du XXe siècle, deux fois plus vite que la croissance démographique.

L’écologie morale a produit surtout de la bonne conscience. Elle n’a pas produit de sobriété.

Pour comprendre pourquoi, il faut accepter une réalité que les campagnes de sensibilisation ont systématiquement évitée : l’eau est psychologiquement invisible. Contrairement à

l’énergie, dont la facture sanctionne les excès, ou à la nourriture, dont la rareté se perçoit physiquement, l’eau ne donne jamais la sensation de sa propre finitude. Qu’il pleuve ou que le pays traverse sa pire sécheresse depuis un siècle, au bout du robinet, l’eau coule. Toujours. À la même pression. Avec la même indifférence.

Ce n’est pas un défaut de caractère. C’est un mécanisme cognitif basal. Tant que le cerveau humain ne perçoit pas la conséquence immédiate d’un geste, il classe la ressource concernée dans la catégorie de l’abondance et optimise son propre confort. C’est ce que les sciences comportementales appellent le « biais de disponibilité » — et aucune affiche dans une salle de bain ne l’a jamais dissous.

L’écologie de la culpabilisation a donc produit exactement ce que la psychologie sociale prédit : une fatigue morale, un sentiment d’impuissance diffuse, et une résistance croissante à tout discours perçu comme prescriptif. Nous avons épuisé le capital de bonne volonté sans faire bouger les comportements. Pire, nous avons souvent délégué à l’individu la responsabilité d’un système que l’individu seul ne peut pas changer.

Il faut nommer ce qui a échoué pour pouvoir penser ce qui doit lui succéder. La transition écologique a été, dans sa première séquence, une affaire d’ingénieurs : construire des barrages, des stations d’épuration, des réseaux. Dans sa deuxième séquence, une affaire de régulateurs : légiférer sur les prélèvements, fixer des normes, taxer les usages excessifs. Ces deux séquences étaient nécessaires. Elles sont insuffisantes.

La décennie qui s’ouvre doit devenir celle du design comportemental. Non pas comme alibi ou comme gadget de communication, mais comme discipline sérieuse et centrale. L’objectif n’est pas de rendre les gens vertueux. C’est de rendre la sobriété évidente, plus simple, plus lisible, plus immédiatement gratifiante que le gaspillage.

La nuance est radicale. Une société entière n’adopte jamais durablement ce qui exige d’elle une vigilance permanente. Elle adopte, massivement et spontanément, ce qui lui demande le moins d’effort. C’est vrai pour le tri sélectif, qui n’a décollé qu’à partir du moment où les poubelles étaient distinctes et les camions différents. C’est vrai pour l’alimentation, où le simple changement de la place des aliments dans un self-service modifie les choix de manière plus radicale que n’importe quelle campagne nutritionnelle. Ce sera vrai pour l’eau.

Rendre visible ce qui est invisible. Rendre immédiat ce qui est différé. Rendre désirable ce qui est sobre. C’est cela, le vrai chantier.

Concrètement, cela signifie concevoir des interfaces numériques, physiques et sociales qui créent une boucle de retour en temps réel entre le geste et son impact. Non pas pour surveiller ou sanctionner, mais pour rendre perceptible ce qui ne l’est pas naturellement. Un compteur d’eau aussi lisible qu’un compteur de pas. Un tableau de bord domestique qui traduit les litres en quelque chose que le cerveau sait interpréter. Des bâtiments qui rendent leur propre consommation audible, visible, partagée entre leurs occupants.

Cela signifie également concevoir des systèmes d’incitation qui associent la sobriété à un bénéfice tangible et immédiat et non à une récompense abstraite, différée, ou purement

symbolique. Les expériences menées dans plusieurs pays nordiques sur la tarification progressive de l’eau, couplée à une restitution directe des économies à l’usager, montrent des

résultats sans commune mesure avec ceux obtenus par les campagnes de communication traditionnelles. Ce n’est ni du techno-solutionnisme ni de la naïveté comportementaliste. C’est l’application rigoureuse d’une leçon que nous avons mis trente ans à admettre : on ne change pas le monde en changeant les consciences. On change le monde en changeant les

architectures du choix.

La faillite hydrique est une réalité comptable. Elle a été produite par des décisions collectives — et elle ne sera résolue que par des décisions collectives. Mais entre la décision politique et le comportement réel, il y a un espace que nous avons laissé vide pendant trop longtemps. Cet espace s’appelle le design. Il est encore temps de l’habiter. Mais l’heure n’est plus à la pédagogie. Elle est à l’architecture.

Léonard Grynfogel, ingénieur expert en éco-tourisme – Fondateur de Luniwave

(1) Rapport de l'ONU « Global water bankruptcy » : https://unu.edu/inweh/collection/global-water-bankruptcy

