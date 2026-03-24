La fin des marges de sécurité dans l’énergie mondiale

La guerre en Iran n’a pas seulement ravivé les tensions au Moyen-Orient : elle a brutalement mis à nu l’extrême fragilité du système énergétique mondial. Frappes militaires, menaces sur le détroit d’Hormuz et perturbations immédiates des flux ont suffi à déclencher un choc planétaire, révélant un réseau à bout de souffle, sans marges, sans alternatives et incapable d’absorber la moindre secousse. Derrière la crise, un constat s’impose sans détour : l’équilibre énergétique mondial repose désormais sur des points de rupture permanents, où chaque conflit peut faire basculer l’économie globale.

Un système mondial devenu rigide

La confrontation dans le Golfe persique n’a pas créé de nouvelles vulnérabilités ; elle a révélé une architecture énergétique mondiale qui, depuis plus d’une décennie, perd progressivement sa capacité d’absorber les chocs. Pendant longtemps, les marchés ont supposé que les perturbations resteraient isolées, que les crises se succéderaient plutôt qu’elles ne se superposeraient, et que les marges de sécurité suffiraient à amortir les impacts. Cette hypothèse ne tient plus. Aujourd’hui, chaque corridor pétrolier, gazier ou logistique fonctionne avec un minimum de marge, et toute escalade régionale devient immédiatement un signal global.

Hormuz n’est pas la cause de cette fragilité, mais son expression la plus visible, le point où la rigidité structurelle devient impossible à ignorer. Comprendre pourquoi la crise actuelle produit des effets aussi disproportionnés suppose de reconnaître une transformation plus profonde : le système énergétique mondial a perdu l’élasticité qui lui permettait autrefois de résister à la pression.

Un réseau sans amortisseurs

La résilience mondiale est désormais dangereusement mince. La capacité de réserve est limitée, les stocks stratégiques n’offrent qu’un répit temporaire, et les infrastructures GNL ne redémarrent pas rapidement après une interruption. Les quelque quatre cents millions de barils détenus dans les réserves stratégiques des économies avancées couvriraient à peine vingt jours de demande mondiale, rappelant que les tampons conçus pour les crises du passé ne sont plus adaptés aux chocs systémiques d’aujourd’hui. Ce qui fonctionnait comme un réseau flexible de producteurs, de routes et de marges de sécurité est devenu une architecture rigide où chaque perturbation se propage instantanément. Le monde ne connaît plus des crises successives, mais des crises simultanées, et dans un système sans marge, la simultanéité devient un risque systémique.

Hormuz, charnière structurelle

Hormuz occupe dans cette nouvelle configuration une place singulière. C’est le seul passage maritime où les plus grands exportateurs et les plus grands importateurs d’énergie dépendent d’une route située entre adversaires militaires. Contrairement à Suez ou Malacca, il n’existe aucune alternative crédible, et les pipelines saoudiens ou émiratis ne contournent qu’une fraction des volumes concernés. Le risque est inscrit dans la géographie elle-même. Chaque variation de tension régionale devient un signal global immédiat. Hormuz n’est plus seulement un goulet d’étranglement ; il est devenu une charnière structurelle sur laquelle repose désormais la stabilité de l’économie mondiale.

L’exposition asiatique et l’asymétrie chinoise

L’Asie absorbe la majorité du pétrole et du GNL transitant par Hormuz. Pour la Chine, la dépendance est particulièrement aiguë : plus de soixante-dix pour cent de ses importations pétrolières passent par voie maritime, et un tiers de son GNL provient du Qatar, dont les infrastructures d’exportation n’ont aucune alternative. Les barils à prix réduit en provenance d’Iran ou du Venezuela offrent une flexibilité de court terme, mais ne modifient pas l’asymétrie fondamentale entre dépendance et contrôle. La Chine gagne en souplesse, non en résilience. Sa sécurité énergétique reste liée à des corridors maritimes vulnérables qu’elle ne peut ni protéger totalement ni remplacer.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Kharg, vulnérabilité critique de l’Iran

L’Iran porte une vulnérabilité structurelle rarement évoquée mais déterminante : l’île de Kharg. Bien qu’elle ne possède pas de réserves propres, elle concentre plus de quatre-vingt-dix pour cent des exportations de brut iranien. Sa petite taille, la densité de ses infrastructures et la nature corrosive des bruts acides qu’elle manipule en font un point de défaillance unique. Une frappe sur les réservoirs ou les terminaux d’embarquement arrêterait les exportations et provoquerait une catastrophe environnementale majeure.

Les panaches toxiques atteindraient les États du Golfe en quelques heures, et une marée noire contaminerait le Golfe persique pendant des décennies. Kharg n’est pas un simple hub logistique ; c’est la vulnérabilité la plus aiguë de l’Iran.

Les limites structurelles et la nouvelle rivalité GNL

Les États-Unis disposent d’un gaz abondant, mais leurs infrastructures ne suivent pas. En Appalaches, la production dépasse régulièrement la capacité d’évacuation. En Louisiane, la liquéfaction croît plus vite que les pipelines qui l’alimentent. Dans le Permien, le gaz associé sature les réseaux, faisant chuter les prix du Waha à zéro ou en territoire négatif. Le contraste avec le Qatar est saisissant : les États-Unis disposent du gaz mais pas des pipelines, tandis que le Qatar dispose des pipelines mais pas d’itinéraire alternatif. Cette asymétrie façonne une nouvelle rivalité dans le GNL, où la compétition ne porte plus seulement sur les volumes, mais sur la fiabilité, la livrabilité et le levier géopolitique. La Chine, premier consommateur incrémental mondial, se retrouve au centre de cette compétition, mais avec une flexibilité stratégique limitée par sa dépendance maritime.

La Méditerranée comme axe secondaire

La Méditerranée émerge comme un espace de diversification. L’investissement indien à Haïfa et le corridor IMEC traduisent une volonté de réduire l’exposition aux routes traditionnelles. Le champ Leviathan ajoute une dimension énergétique, offrant des voies d’approvisionnement alternatives pour les marchés régionaux. Mais les récents cas de

force majeure sur la plateforme rappellent que les systèmes offshore restent extrêmement vulnérables aux tensions géopolitiques. La Méditerranée n’est pas un substitut ; elle n’est qu’un axe supplémentaire.

Les vulnérabilités invisibles

Autour d’Hormuz, les fragilités ne se limitent pas à l’énergie. La concentration de câbles en fibre optique, l’absence de routes alternatives pour les flux de données, le transit de

biens industriels, de composants critiques et de matériaux sensibles difficilement reroutables créent une vulnérabilité multidimensionnelle. Une perturbation dans ce corridor étroit affecte simultanément l’énergie, les communications et les chaînes d’approvisionnement. L’Iran ne reproduit pas les tactiques ukrainiennes, mais applique la même logique stratégique : utiliser des moyens asymétriques pour provoquer une disruption disproportionnée dans un système devenu rigide. Dans ce contexte, la confrontation à Hormuz ne renforce pas les BRICS en tant qu’institution, mais elle accroît le poids stratégique de certains de ses membres, donnant au bloc une importance géopolitique supérieure à ses structures formelles.

L’Europe sous stress systémique

L’Europe a fait l’expérience directe de cette fragilité le 28 février 2026. Lorsque les frappes américaines et israéliennes sur l’Iran, suivies de représailles régionales, ont ralenti le trafic à Hormuz, près de vingt pour cent du pétrole mondial et un cinquième du GNL, y compris toutes les exportations qataries, ont été immédiatement affectés.

L’Europe importe chaque année entre cent soixante-quinze et cent quatre-vingt-cinq milliards de mètres cubes de GNL, dont trente-huit pour cent des États-Unis et environ quinze pour cent du Qatar. Elle n’est pas dépendante d’Hormuz en volumes absolus, mais elle dépend d’Hormuz pour la stabilité du système mondial. Lorsque vingt pour cent du GNL mondial est perturbé, les acheteurs asiatiques surenchérissent, les cargaisons se détournent, l’Europe doit payer davantage pour attirer les volumes spot, les prix TTF s’envolent, les stocks se vident plus vite. Les seules routes non maritimes — Norvège, Algérie, Azerbaïdjan — sont déjà proches de leur capacité maximale. Deux nouveaux corridors soutenus par les États-Unis, autour de l’Adriatique orientale avec l’unité flottante d’Alexandroupolis et autour de l’Adriatique occidentale avec l’axe Vlora–Fier–Kosovo, offrent un potentiel réel, mais dépendent de conditions politiques et économiques encore incertaines. Le choc du 28 février n’était pas un événement exogène ; il a révélé un système déjà affaibli par la perte du gaz russe en 2022, la volatilité du GNL en 2024 et la fin du transit ukrainien en 2025. Les crises ne sont plus linéaires ; elles sont simultanées.

Un système mondial au seuil de sa propre rigidité

La crise du 28 février n’a pas seulement révélé les vulnérabilités européennes ; elle a mis en lumière la fragilité d’un système mondial qui fonctionne désormais sans marge, sans amortisseurs et sans capacité d’absorber des chocs simultanés. L’Europe en a ressenti les effets immédiats, mais elle n’en est ni l’origine ni l’unique victime. L’Asie dépend de corridors maritimes qu’elle ne contrôle pas, les États-Unis disposent d’un gaz qu’ils ne peuvent pleinement acheminer, le Qatar exporte par une route unique, l’Iran concentre ses flux sur un point de défaillance critique, et la Méditerranée elle-même ne peut offrir qu’un axe secondaire soumis aux mêmes tensions géopolitiques. Partout, les mêmes mécanismes se répètent : infrastructures saturées, routes uniques, dépendances asymétriques, absence d’alternatives crédibles.

Le système énergétique mondial n’est plus un réseau flexible capable de rediriger ses flux ; il est devenu une architecture rigide où chaque perturbation se propage instantanément. La géographie impose ses contraintes, la technologie ne compense plus les goulets d’étranglement, et la politique amplifie les vulnérabilités au lieu de les réduire. Le monde entre ainsi dans une ère où la stabilité énergétique dépend moins des volumes disponibles que de la capacité à maintenir ouverts quelques corridors étroits, vulnérables et stratégiquement exposés.

La véritable question n’est plus de savoir qui produit, mais qui peut encore transporter, sécuriser et livrer. Dans cette nouvelle réalité, la force du système énergétique mondial n’excède jamais celle de son point le plus fragile. Et aujourd’hui, ce point n’est pas seulement Hormuz : c’est l’ensemble d’un réseau mondial tendu jusqu’à la limite, où la moindre secousse devient un choc global.

Yannis Bassias, chroniqueur invité UP’

Yannis Bassias a été président-directeur général de la société publique de gestion des hydrocarbures de Grèce (Hellenic Hydrocarbons Management State Company) de 2016 à 2020. Il a été membre du comité du Plan national énergie-climat (NECP) de 2018 à 2020 et a collaboré avec les municipalités de Macédoine occidentale sur le développement des ressources énergétiques et minérales. Il possède une vaste expérience dans l’industrie internationale des hydrocarbures et dans les problématiques liées au mix énergétique. Il écrit et analyse régulièrement des sujets énergétiques liés à la politique énergétique européenne, tant dans la presse grecque qu’internationale.

Image d’en-tête : bombardement de dépôts pétroliers par les États-Unis et Israël à Téhéran, le 7 mars 2026. © SASAN / Middle East Images via AFP

Pour lutter contre la désinformation et privilégier les analyses qui décryptent l’actualité, rejoignez le cercle des lecteurs abonnés de UP’ je choisis mon abonnement

Nous avons un message pour vous… Dès sa création, il y a plus de dix ans, nous avons pris l’engagement que UP’ Magazine accordera au dérèglement climatique, à l’extinction des espèces sauvages, à la pollution, à la qualité de notre alimentation et à la transition écologique l’attention et l’importance urgentes que ces défis exigent. Cet engagement s’est traduit, en 2020, par le partenariat de UP’ Magazine avec Covering Climate Now, une collaboration mondiale de 300 médias sélectionnés pour renforcer la couverture journalistique des enjeux climatiques. En septembre 2022, UP’ Magazine a adhéré à la Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique. Nous promettons de vous tenir informés des mesures que nous prenons pour nous responsabiliser à ce moment décisif de notre vie. La désinformation sur le climat étant monnaie courante, et jamais plus dangereuse qu’aujourd’hui, il est essentiel que UP’ Magazine publie des rapports précis et relaye des informations faisant autorité – et nous ne resterons pas silencieux. Notre indépendance éditoriale signifie que nous sommes libres d’enquêter et de contester l’inaction de ceux qui sont au pouvoir. Nous informerons nos lecteurs des menaces qui pèsent sur l’environnement en nous fondant sur des faits scientifiques et non sur des intérêts commerciaux ou politiques. Et nous avons apporté plusieurs modifications importantes à notre expression éditoriale pour que le langage que nous utilisons reflète fidèlement, mais sans catastrophisme, l’urgence écologique. UP’ Magazine estime que les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le cadre de la crise climatique sont systémiques et qu’un changement sociétal fondamental est nécessaire. Nous continuerons à rendre compte des efforts des individus et des communautés du monde entier qui prennent courageusement position pour les générations futures et la préservation de la vie humaine sur terre. Nous voulons que leurs histoires inspirent l’espoir. Nous espérons que vous envisagerez de nous soutenir aujourd’hui. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à offrir un journalisme de qualité, ouvert et indépendant. Chaque abonnement des lecteurs, quelle que soit sa taille, est précieux. Soutenez UP’ Magazine à partir d’1.90 € par semaine seulement – et cela ne prend qu’une minute. Merci de votre soutien. Je m’abonne →