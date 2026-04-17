La France se dote d’une Galerie nationale du design

Au cœur de la Cité du design à Saint-Étienne, dans les murs chargés d’histoire de l’ancienne Manufacture d’armes, s’ouvre un lieu inédit où le design trouve enfin un écrin à sa mesure. La Galerie nationale du design révèle un patrimoine discret mais immense — plus de 30 000 pièces conservées à travers le territoire — et lui donne voix. Plus qu’un espace d’exposition, elle incarne une ambition : faire du design un langage vivant, à la croisée du culturel, du social et du politique, et offrir, chaque année, un nouveau regard porté par un commissaire invité sur les collections publiques françaises.

En juin 2026, une nouvelle page de l’histoire du design s’écrit à Saint-Étienne, avec l’ouverture de la Galerie nationale du design. Ce lieu unique en France, construit en partenariat avec des institutions culturelles majeures, est dédié à la valorisation des collections publiques de design. Il proposera chaque année une exposition d’envergure, confiée à un commissaire invité. Conçue pour tous les publics, son offre s’inscrit en complémentarité avec la programmation déployée par ailleurs à la Cité du design. Elle confère à ce quartier en plein renouveau une dimension inédite et

réaffirme Saint-Étienne comme capitale du design.

Une programmation événementielle, des activités de médiation et des éditions viendront enrichir le récit autour du design, né de la rencontre de l’art et de l’industrie, et aujourd’hui ancré au cœur de notre société. La Galerie nationale du design conforte ainsi la place et la visibilité de cette discipline dans le paysage culturel français

Co-portée par le Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole (MAMC+) et l’EPCC Cité du design – Ésad Saint-Étienne, la Galerie nationale du design repose sur un modèle inédit sans collection permanente. Elle rassemble et met en dialogue les collections publiques de design grâce à un réseau partenarial stratégique réunissant le Centre national des arts plastiques (Cnap), membre fondateur, le Centre Pompidou – Musée national d’art moderne, partenaire exceptionnel, le Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux (MADD) et le Frac Grand Large — Hauts-de-France.

« La création de la Galerie nationale du design marque une étape décisive dans la reconnaissance et la valorisation des collections publiques de design en France. Pensée comme un lieu vivant, elle incarne une vision engagée du musée du XXIᵉ siècle : un espace ouvert, où l’on ne se contente pas de regarder, mais où l’on débat, manipule et apprend. » souligne Aurélie Voltz, directrice de la Galerie nationale du design.

« L’ouverture de la Galerie nationale du design constitue une étape majeure dans le développement du quartier Cité du design et dans le rayonnement culturel de Saint-Étienne. Elle révèle la singularité d’un territoire où se croisent patrimoine, innovation et regard critique sur le monde contemporain, en résonance avec les grands récits internationaux du design. » précise Éric Jourdan, Directeur général de l’EPCC Cité du design – École supérieure d’art et design de Saint-Étienne (Ésad Saint-Étienne).

Le design en héritage

À Saint-Étienne, le design est une marque de fabrique et ce, depuis la révolution industrielle. Le MAMC+ a pérennisé cette histoire industrielle locale en constituant une collection de design dès 1987. Précurseur en la matière, il conserve aujourd’hui la plus importante collection française d’objets issus du design manufacturé. Ainsi, la direction de la Galerie nationale du design est confiée à Aurélie Voltz, qui assure avec les équipes du MAMC+ la conception et la production des expositions, ainsi que les publications. La programmation événementielle associée aux expositions, les activités de médiation et la communication sont, quant à elles, portées par les équipes de l’EPCC Cité du design – Ésad Saint-Étienne, dirigé par le designer Éric Jourdan.

La Galerie nationale du design ouvre ses portes à la Cité du design, quartier en pleine transformation sous l’impulsion de Saint-Étienne Métropole. Ce nouveau lieu culturel s’inscrit en complémentarité avec l’offre portée par La Platine, consacrée au design contemporain, par La Cabane, dédiée aux jeunes publics, et par la Biennale Internationale Design Saint-Étienne. Elle côtoie un environnement d’enseignement et de recherche avec l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne et, à proximité, le campus Manufacture de l’Université Jean Monnet.

« La Galerie nationale du design transforme la Cité du design en une destination culturelle incontournable, un quartier vivant et ouvert à tous, où dialoguent le passé industriel, le présent créatif et les imaginaires du futur. Ensemble, nous affirmons le design comme une culture commune, et apportons à cette discipline, qui irrigue tous les champs de la société, la mise en lumière qu’elle mérite. » confie encore Éric Jourdan.

Une exposition inaugurale fondatrice

Pour son ouverture, la Galerie nationale du design présente « Design en main. Du langage à l’objet », une exposition ambitieuse et sensible conçue par l’historienne du design Laurence Mauderli.

À travers près de 400 œuvres issues de collections publiques françaises majeures, l’exposition propose une véritable épopée du design, du XIXᵉ siècle à aujourd’hui, en croisant histoire industrielle, gestes, langage et formes contemporaines.

La main en est le fil rouge : main qui fabrique, qui transmet, qui assemble, qui disparaît puis revient, au fil de six grandes séquences structurées à partir d’expressions populaires – « mettre la main à la pâte », « avoir en main », « perdre la main », « prendre en main ».

Un dispositif narratif original, où les mots éclairent les formes et où les objets deviennent langage, offrant une lecture à la fois accessible, poétique et critique du design.

Ancrée dans l’histoire industrielle de Saint-Étienne, tout en s’ouvrant largement aux références internationales, l’exposition donne à voir le design comme un révélateur de notre rapport au monde, entre usages quotidiens, innovations techniques et enjeux contemporains.

Un nouveau lieu culturel national à découvrir

Sur plus de 1 000 m², la Galerie nationale du design déploie espaces d’exposition, de médiation et de rencontres, au sein d’un quartier devenu laboratoire du design français, seule métropole française membre du réseau Villes créatives UNESCO de design.

Pensée pour tous les publics, elle s’affirme comme un nouvel acteur culturel majeur, à la croisée du design, de l’art, de l’industrie et des grandes questions de société.

La Galerie nationale du design prend place au sein d’un bâtiment de l’ancienne Manufacture d’armes, dont Saint-Étienne Métropole a confié la réhabilitation à l’agence SILT, accompagnée des scénographes-muséographes dUCKS Scéno. Magnifiant l’architecture industrielle d’origine tout en l’adaptant aux nouveaux usages, le projet est conçu autour de la création d’espaces modulables, dont une grande nef d’exposition. Cette approche s’accompagne d’une démarche RSO affirmée : sélection de matériaux durables, réduction des dépenses énergétiques et scénographie éco-conçue par Éric Benqué (associé aux graphistes Atelier Pentagon), dont plus de 50 % sera réemployée d’une exposition à l’autre.

Les espaces sont pensés pour favoriser l’accessibilité, l’expérimentation et la participation active. « Le Seuil », hall d’accueil en accès libre, propose une immersion dans le design grâce à un mobilier mis à disposition des visiteurs pour être touché et manipulé. En surplomb, « La Mezzanine » accueille ateliers, rencontres, conférences et événements culturels, conçus en lien avec les

expositions. Le mobilier, spécialement conçu pour cet espace par le duo de designers Marie et Alexandre, avec le fabricant Alki, sera ouvert à l’édition pour répondre aux besoins d’autres institutions culturelles.

L’ensemble de ces dispositifs forme un parcours cohérent où chaque espace accompagne le visiteur dans l’exploration du design à travers l’échange, l’observation et l’expérience directe.

Une programmation culturelle confiée à Ruedi et Vera Baur

Ces espaces sont également pensés comme des lieux de discussion et de rencontre, en prise avec les enjeux contemporains. À partir de 2026, dans le cadre de leur résidence « Civic City à la Cité du design », le designer Ruedi Baur et la sociologue et anthropologue Vera Baur proposeront des temps forts dédiés à la Galerie nationale du design. Construits à partir d’une approche de recherche critique sur le design, ces événements inviteront le public à explorer autrement la notion de collection de design et les thématiques des trois premières expositions annuelles. S’inscrivant à l’échelle du quartier, cette résidence prévoit notamment la participation active des étudiants de l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne (Ésad Saint-Étienne).

L’approche curatoriale

Chaque année, une personnalité éminente dans le champ du design sera invitée en tant que commissaire à concevoir une grande exposition qui racontera et questionnera le design à partir de pièces venues des quatre coins de l’Hexagone. Avec Design en main. Du langage à l’objet, c’est l’historienne du design Laurence Mauderli qui ouvre la programmation. En 2027, Chantal Prod’Hom, ancienne directrice du Musée cantonal de design et d’arts appliqués contemporains (mudac) à Lausanne, présentera une exposition sur le design du care. En 2028, c’est la thématique du signe qui sera abordée par Marie Pok, directrice du Centre d’innovation et de design (CID) au Grand-Hornu en Belgique, qui a par ailleurs proposé d’accueillir en itinérance les deux expositions de 2027 et 2028.

Au croisement de l’histoire, de la création, des pratiques et des usages, la Galerie nationale du design se veut un espace où savoir-faire, enjeux sociétaux, débats sur l’art et l’industrie, et rencontres avec les designers se mêleront pour donner vie à un design pleinement ancré dans le présent, ouvert, accessible et inspirant. Elle vient enrichir un écosystème culturel et urbain unique, celui de la Cité du design et plus largement du District Créatif stéphanois, où se rencontrent amateurs de design, professionnels du monde entier, étudiants, jeunes créateurs, chercheurs, habitants et publics de tous horizons.

galerienationaledudesign.fr

Ouverture au public : à partir du 11 juin 2026

Inauguration : mercredi 10 juin 2026

Exposition inaugurale : Design en main. Du langage à l’objet – jusqu’au 7 mars 2027