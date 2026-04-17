« Normes Corps » au Palais de Tokyo

Au Palais de Tokyo, l’exposition Normes Corps ne se regarde pas, elle se traverse. Dans un monde obsédé par la performance et l’optimisation de soi, la nouvelle exposition ouvre une brèche sensible où les corps imparfaits, vulnérables et dissonants deviennent les véritables éclaireurs d’un autre possible. L’exposition trouble autant qu’elle fascine. En interrogeant les standards qui régissent nos représentations physiques et mentales, elle invite à déplacer le regard : et si la fragilité, loin d’être une faiblesse, devenait une force créatrice capable de redéfinir notre rapport au monde ?

Il y a dans l’air du temps une injonction silencieuse à tenir debout coûte que coûte. Être efficace, rapide, adaptable. Ne pas faillir. Nos sociétés, saturées d’images calibrées et de récits de dépassement, dessinent en creux une norme étroite, presque irrespirable. C’est précisément là que Normes Corps intervient, comme une respiration plus lente, plus profonde, presque fragile.

Dans les espaces du Palais de Tokyo, les œuvres ne s’imposent pas : elles murmurent, parfois vacillent, souvent résistent. Elles racontent des corps qui échappent aux lignes droites, des existences qui bifurquent. Ici, le validisme – cette architecture invisible qui classe, trie, hiérarchise les vies – est mis à nu, non pas frontalement, mais par glissements successifs, par images qui persistent longtemps après avoir été vues.

Les artistes réunis ne parlent pas d’une seule voix. Certains crient, d’autres chuchotent. Certains documentent, d’autres transforment. Mais toutes et tous semblent habiter un même territoire : celui de l’écart. Un espace où le corps n’est plus sommé de correspondre, mais autorisé à exister dans ses tensions, ses lenteurs, ses débordements. Dans un présent marqué par les crises sanitaires, sociales et écologiques, où la vulnérabilité collective s’est imposée comme une évidence brutale, ces œuvres résonnent avec une acuité particulière.

Car il suffit de peu pour basculer. Une maladie, un accident, un épuisement. Ou simplement le temps qui passe. La norme, alors, se dérobe. Elle révèle sa nature fictionnelle, presque arbitraire. Norme corps nous invite à regarder en face cette instabilité, non comme une menace, mais comme une vérité partagée. Une matière commune.

Dans ce paysage, la fragilité cesse d’être un manque. Elle devient une force discrète, une manière d’habiter le monde autrement. Elle ralentit le regard, ouvre des interstices, permet d’autres formes d’attention. Là où nos sociétés valorisent l’autonomie et la maîtrise, l’exposition fait surgir l’interdépendance, l’écoute, le soin. Elle rappelle que vivre, c’est aussi dépendre, tomber, recommencer.

Cette poétique de la faille ne se limite pas aux œuvres : elle traverse l’institution elle-même. Le Palais de Tokyo se transforme, questionne ses propres seuils, ses propres limites. L’accessibilité n’est plus un supplément, mais une nécessité vivante, en construction. Comme si l’exposition débordait de ses murs pour contaminer les manières de faire, d’accueillir, de penser.

Et puis il y a cette question, suspendue, presque vertigineuse : et si la fragilité devenait contagieuse ? Non pas comme une faiblesse, mais comme une puissance douce, capable de fissurer les certitudes. Et si elle infusait nos manières d’être ensemble, transformant la compétition en attention, la norme en multiplicité ?

À travers Normes Corps, quelque chose s’inverse. Le regard se décentre. Ce qui était marginal devient essentiel. Ce qui était invisible devient lumineux. Et dans cet espace incertain, entre trouble et beauté, une autre poésie du monde apparaît — plus lente, plus poreuse, mais peut-être, justement, plus humaine.

Comme le suggère Guillaume Désanges, Président du Palais de Tokyo, considérer la vulnérabilité comme une propriété créatrice, c’est accepter de ne plus tout maîtriser. C’est faire de l’inachevé une promesse, et du déséquilibre, un point d’appui.

L’exposition n’est pas portée par un seul nom, mais par une constellation d’artistes aux pratiques très différentes, réunis autour d’une même attention aux vulnérabilités du corps et aux normes qui les contraignent.

Certains artistes forment un noyau fort de l’exposition, chacun développant un univers où le corps est traversé par des tensions entre désir, douleur, identité et pouvoir : Pauline Curnier Jardin, Benoît Piéron, Jesse Darling, Cathy de Monchaux.

D’autres, au travers desquels la question de l’accessibilité, du langage, du militantisme et des identités minoritaires s’incarne de manière plus documentaire ou politique : Joseph Grigely, Cheryl Marie Wade, Neïla Czermak Ichti, Lassana Sarre.

Et de nombreux autres participants, reflétant la diversité des pratiques présentées : Benoît Piéron & Clap Clap Nail Club, Pedro Wirz, Analia Saban, Clément Rodzielski,…

Au total, la saison se compose d’environ huit expositions distinctes réunissant des artistes internationaux, sans hiérarchie stricte ni « tête d’affiche » dominante. C’est précisément cette multiplicité qui fait la force de Normes Corps : un paysage fragmenté, où chaque artiste explore à sa manière ce que signifie habiter un corps — qu’il soit contraint, transformé, vulnérable ou indocile.

Cette saison s’organise en plusieurs temps, avec une première série d’expositions ouvertes dès le 3 avril, puis d’autres venues enrichir le parcours début juin — comme un déploiement progressif, presque organique, de ses réflexions autour du corps et de la vulnérabilité.

Exposition « Normes Corps« , du 3 avril au 13 septembre 2026 – Palais de Tokyo, 13 Avenue du Président Wilson – 75116 – Paris

Photo d’en-tête : Pauline Curnier Jardin & Feel Good Cooperative, Le Colonne della Colombo, 2023, photographie. Performance commissionnée par LOCALES dans le cadre d’If Body 2023 (Rome). Crédit photo : Angela Scamarcio. Courtesy de l’artiste et Feel Good Cooperative © Adagp, Paris, 2026