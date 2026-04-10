Au cœur des Ardennes, le Domaine de Belval déploie ses 1 050 hectares comme un sanctuaire vivant. Propriété de la Fondation François Sommer, ce vaste territoire s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Bientôt, un lieu y verra le jour — un espace dédié à la connaissance, à la recherche et à la création. Un lieu où scientifiques, artistes et passionnés se rencontreront pour observer, comprendre et préserver la faune sauvage, dans un dialogue sensible entre le vivant et l’humain. Le 9 juillet 2026, son inauguration résonnera comme une célébration : celle des soixante ans d’engagement d’une fondation qui, depuis toujours, tisse des liens entre science, art et nature. À Belval, plus qu’un centre, c’est une promesse qui prend forme — celle d’un regard renouvelé sur le monde sauvage, et d’un avenir à réinventer avec lui.

Reconnue d’utilité publique depuis 1966, la Fondation François Sommer possède et pilote le musée de la Chasse et de la Nature à Paris, mène des actions de conservation, de formation et de recherche scientifique en faveur de la faune sauvage et de ses habitats, en France et en Afrique. Elle déploie ses activités autour de cinq axes interconnectés : la culture et l’art pour émouvoir,

sensibiliser et interroger ; la gestion des espaces naturels pour observer, expérimenter et agir ; la démarche scientifique pour comprendre, savoir et diffuser, par la formation et la recherche ; le mécénat pour soutenir, encourager et innover ; et, enfin, des conférences et publications pour dialoguer, partager et coconstruire.

Successivement territoire de chasse, Parc de vision de la faune sauvage, Institut de formation cynégétique, le Domaine de Belval est devenu ces dernières années un site multi-activités centré sur la sylviculture, la recherche scientifique, la formation et l’accueil d’artistes.

Un nouveau centre de formation, de recherche et de création artistique

Dans un contexte de changement climatique, avec une régression de la faune sauvage et de la biodiversité, les déséquilibres forêt-gibier, combinés à une demande croissante d’accompagnement de la part de gestionnaires privés ou publics d’espaces naturels, ont conduit la Fondation François Sommer à envisager la construction d’un nouveau Centre d’envergure nationale, capable de répondre aux besoins croissants de formation et de recherche.

Pour ce faire, la Fondation François Sommer, a lancé en 2024 la construction d’un hameau ardennais d’une surface totale de 2500 m2, composé de 9 pavillons et 1600 m2 de surface fermée.

Le projet a été confié à deux architectes qui ont travaillé main dans la main: Frédéric Denisart de l’Atelier Matières d’Architecture, à Charleville-Mézières, et Paul Landauer, de l’Atelier Landauer à Paris. Pour sa construction, 9 entreprises locales (8 ardennaises et 1 rémoise) ont été sollicitées.

Les bâtiments sont basse consommation: les murs sont constitués de caissons «bois-paille», puis recouverts de parements de pierres ardennaises. Les toitures, elles, sont recouvertes de tuiles ardennaises. Les matériaux sont biosourcés et pour la plupart produits localement. Pour le chauffage, les architectes ont opté pour la géothermie profonde.

Cet équipement unique en France vise à réunir et soutenir l’ensemble des acteurs de la gestion durable des territoires – propriétaires privés, gestionnaires d’espaces naturels, chasseurs, naturalistes, forestiers, agriculteurs, scientifiques, établissements publics et collectivités, étudiants et artistes – afin de faire progresser la connaissance et développer des savoir-faire innovants pour la protection de la nature et du vivant. Les axes qui préexistaient sont renforcés.

LA FORMATION

Le Centre devrait permettre dès 2027 de doubler le nombre de sessions (de 15 à 30 d’ici un an) et, à moyen terme tripler ce nombre. L’enjeu, élargir et approfondir les formations proposées sur les thèmes suivants :

• gestion des espaces naturels

• gestion forestière durable

• connaissance et la gestion adaptative de la faune sauvage

• gestion des aires protégées privées

• préservation et la valorisation de la biodiversité

• équilibre forêt-gibier: comment s’assurer que la forêt se porte bien et se renouvelle, tout en assurant le gîte et le couvert à une faune en bonne santé

• chasse durable basée sur la connaissance scientifique

• nouveaux modes de chasse en phase avec les attentes de la société

• gestion et préservation des zones humides.

Le nouveau Centre permettra également de développer des formations sur mesure, pour des partenaires comme l’Office national des forêts (ONF), l’Office français de la biodiversité (OFB), la SNCF, les fédérations départementales de chasseurs, la Société Forestière (filiale de la Caisse des Dépôts)…

Depuis mai 2025, toutes les formations dispensées à Belval sont certifiées Qualiopi par l’État. La certification garantit la qualité des formations visant un développement des compétences et permet une meilleure lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises et des usagers. Cela se traduit par un processus administratif rigoureux, une amélioration continue des formations proposées, des contrôles qualité et la possibilité d’une prise en charge par les employeurs ou par un opérateur de compétence (OPCO).

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

La collecte des données et les observations de terrain figurent dans l’ADN de la Fondation depuis ses débuts. Les missions de la Fondation, et plus précisément de son pôle Nature, s’exercent d’abord dans l’acquisition de données objectives et le partage de connaissances scientifiques, en soutenant ou en menant des travaux sur des thématiques de recherche variées. Le nouveau Centre s’appuiera sur un réseau d’organismes de tout premier plan dédiés à la recherche, à la gestion et à la formation dans le domaine de la faune sauvage et de ses écosystèmes (CNRS, université Reims Champagne Ardennes, université Liège Gembloux…).

Le Domaine de Belval est devenu en 2014 un territoire expérimental de recherche pour l’espèce sanglier. Une convention a été établie avec l’Office français de la biodiversité. Cette espèce est sans doute aujourd’hui, l’espèce de grand gibier la moins bien connue dans son fonctionnement biologique. La maîtrise des populations ne pourra se faire efficacement que si les facteurs qui influencent sa reproduction sont parfaitement compris. C’est dans ce contexte et avec cet objectif qu’un protocole de suivi de l’espèce a été mis en œuvre au Domaine de Belval. Après plus de 10 ans d’étude, Belval est aujourd’hui labellisé dans le programme SEE-LIFE (Suivis à long termes en écologie et évolution) du CNRS.

En novembre 2022, à l’initiative d’un groupe d’enseignants-chercheurs, d’associations et d’acteurs locaux, le Domaine de Belval a été labellisé site atelier du CNRS, intégrant la Zone atelier en Argonne (ZARG). La ZARG vise à fédérer les chercheurs travaillant sur l’Argonne et à développer de nouveaux projets de recherche inter et transdisciplinaires à long terme sur les dimensions socio-économique, environnementale et écologique de ce territoire situé au cœur de la région Grand Est.

Le Centre, avec son pavillon laboratoire, permettra d’accueillir de nouveaux scientifiques et chercheurs, afin de mener des recherches directement sur le domaine et améliorer la gestion des espaces naturels par la concertation entre acteurs. L’enjeu futur est d’accueillir des Masters ainsi que des équipes venant d’autres pays, afin de permettre un transfert d’expérience, sur la gestion durable, à l’échelle nationale et internationale. De nouvelles thématiques sont déjà envisagées :

• gestion intégrée et adaptative des écosystèmes forestiers dans un contexte de changement climatique

• suivis de populations de faune et de flore (démographiques, génétiques, sanitaires)

• problématiques de gestion et conservation (espèces exotiques envahissantes, fonctionnement et restauration des milieux, microbiologie des sols…)

LES RÉSIDENCES D’ARTISTES

Depuis près de vingt ans, le Domaine de Belval constitue un terrain discret mais fertile pour la création contemporaine. Entre 2006 et 2024, plus de quarante résidences ont ainsi été organisées. Dès l’origine, ces résidences ont contribué à enrichir les collections et la programmation du musée de la Chasse et de la Nature. Plusieurs artistes majeurs ont ainsi été accueillis à Belval: la pluridisciplinaire Tania Mouraud, le photographe Éric Poitevin, l’artiste plasticienne Sophie Calle, le compositeur Erik Samakh, le musicien Rodolphe Burger, la compagnie de théâtre « Demain

il fera jour » …

Les premières résidences du nouveau Centre verront le jour fin d’année 2026. Les artistes seront invités à travailler au contact du terrain (forêt, étangs, observatoires…) en dialogue avec forestiers, naturalistes et chercheurs. L’ambition est aussi de permettre au public d’expérimenter ces créations, à travers des actions d’éducation artistique et culturelle ou des événements intégrés à la programmation du musée à Paris, mais aussi dans la galerie du nouveau Centre de Belval. Le projet vise ainsi à inventer une résidence à la fois laboratoire de recherche et d’inspiration, tremplin pour la création contemporaine.

L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

Le Domaine de Belval accueille depuis de nombreuses années des classes d’écoliers ardennais pour les sensibiliser à la grande faune sauvage, la petite faune aquatique, les insectes et les oiseaux. Des portes ouvertes sont organisées trois fois par an pour le grand public :

1. En février, durant la Journée Mondiale des Zones humides, sous forme d’une marche encadrée par un guide afin de découvrir les étangs et mares du Domaine de Belval.

2. En juin, une demi-journée intitulée «Penser et gérer la forêt autrement», est mise en place pour visiter les écosystèmes forestiers du domaine. Un guide présente la biodiversité des forêts du domaine et la particularité de l’exploitation sylvicole pratiquée à Belval.

3. En juillet, la dernière sortie s’appelle «Biodiversité et savoir-faire à Belval». Elle fait référence à la biodiversité remarquable du domaine, liée à la diversité d’habitats et à sa tranquillité. Un guide présente les actions mises en place pour étudier, suivre et protéger les espèces remarquables vivant à Belval.

Le nouveau Centre de formation, de recherche et de création artistique permettra, à terme, d’offrir davantage de dates pour le public. En outre, l’auditorium constituera un nouvel outil pour organiser des conférences et des rencontres sur les thématiques proposées par la Fondation. Des plateformes de formation en ligne (e-learning), des webinaires et visioconférences pourront également voir le jour.

En étroite coopération avec un réseau de partenaires institutionnels issus du monde de la conservation et de la recherche, l’objectif dans les prochaines années pour la Fondation François Sommer est de faire de cet équipement une référence nationale, au service des parties prenantes de la conservation: propriétaires privés, gestionnaires d’espaces forestiers et agricoles, chambres consulaires, forestières et agricoles, administration et services déconcentrés, etc.

fondationfrancoissommer.org

Nouveau Centre de Formation, de Recherche et de Création artistique au domaine de Belval – 08240 – Belval-Bois-des-Dames