5e édition du Festival des Cabanes de la Villa Médicis

À la Villa Médicis, l’été s’invente en cabanes. Dans le murmure des cyprès et la lumière dorée des fins de journée, des architectures légères prennent racine sans jamais s’imposer. Elles surgissent comme des refuges, des promesses ou des hypothèses, tissant un dialogue subtil entre nature, histoire et création contemporaine. Bois, métal, matières réemployées : autant de fragments assemblés pour esquisser d’autres manières d’habiter le monde, plus attentives, plus fragiles, plus libres. Ici, au cœur d’un jardin hérité de la Renaissance, chaque cabane devient un geste poétique — une invitation à ralentir, à observer, et à imaginer demain.

Du 20 mai au 28 septembre 2026, le Festival des Cabanes célèbre sa cinquième édition en investissant une nouvelle fois les jardins historiques de la Villa Médicis. Depuis sa création, ce rendez-vous estival transforme ce lieu patrimonial en un véritable laboratoire à ciel ouvert, où l’architecture se pense, se teste et se vit autrement.

Cette année, six cabanes conçues par des équipes internationales dialoguent avec les allées, les perspectives et les vestiges du jardin Renaissance. Construites en bois, en métal ou à partir de matériaux de réemploi, elles incarnent une réflexion sensible et engagée sur nos manières d’habiter : comment bâtir sans imposer, comment inventer des formes durables dans des environnements déjà façonnés par l’homme ?

Au fil de la déambulation, le visiteur est invité à explorer ces micro-architectures, mais aussi à prolonger l’expérience à travers une librairie éphémère, conçue en partenariat avec la Librairie 7L, et une programmation artistique pluridisciplinaire. Point d’orgue de cette édition, la Nuit des Cabanes – Habiter Demain, le 25 juin, réunira artistes, architectes et scientifiques autour de projections, performances et débats, dans une célébration estivale où se mêlent pensée, création et partage.

Entre expérimentation contemporaine et héritage historique, le Festival des Cabanes poursuit ainsi son ambition : faire du paysage un terrain d’invention, et de la cabane, un manifeste poétique pour penser le monde de demain.

Les cabanes sont des créations architecturales conçues par six équipes aux pratiques et horizons variés :

Bento Architecture réinterprète l’archétype du dôme romain en détournant ses codes. À la monumentalité répond la légèreté d’une structure filaire suspendue. Coproduite par le Centre Wallonie-Bruxelles de Paris, elle y sera présentée en 2027.

réinterprète l’archétype du dôme romain en détournant ses codes. À la monumentalité répond la légèreté d’une structure filaire suspendue. Coproduite par le Centre Wallonie-Bruxelles de Paris, elle y sera présentée en 2027. L’ECAL/Ecole cantonale d’art de Lausanne s’est associée à l’entreprise Mutina, spécialisée dans la création de carreaux en céramique, pour proposer un projet en trompe-l’œil où un seul mur devient architecture, transformant un fragment en véritable espace. Le projet a été sélectionné et accompagné par le designer français Ronan Bouroullec.

s’est associée à l’entreprise spécialisée dans la création de carreaux en céramique, pour proposer un projet en trompe-l’œil où un seul mur devient architecture, transformant un fragment en véritable espace. Le projet a été sélectionné et accompagné par le designer français Ronan Bouroullec. La Fondation Huttopia présente un prototype d’habitat durable inspiré des savoir-faire traditionnels des communautés Cris du Grand Nord canadien, conçu pour affronter la rigueur extrême du climat du Grand Nord canadien.

présente un prototype d’habitat durable inspiré des savoir-faire traditionnels des communautés Cris du Grand Nord canadien, conçu pour affronter la rigueur extrême du climat du Grand Nord canadien. Prestigieuse académie d’art et de design avec un campus à Milan et à Rome, la NABA développe un projet d’assises qui s’inscrit dans une démarche de réemploi en utilisant des matériaux issus de l’édition 2025 du festival.

développe un projet d’assises qui s’inscrit dans une démarche de réemploi en utilisant des matériaux issus de l’édition 2025 du festival. Les studios d’architectes PRÌA et VELIA imaginent un projet alliant la pierre de travertin à des vases en terre cuite pour créer un système de refroidissement naturel.

imaginent un projet alliant la pierre de travertin à des vases en terre cuite pour créer un système de refroidissement naturel. Le studio salazarsequeromedina conçoit d’une part la Cabane 7L, pavillon de lecture niché au cœur des jardins, qui s’inspire de la Chambre des oiseaux de la Villa Médicis, et d’autre part la Librairie 7L x Villa Médicis qui présente une sélection d’ouvrages en lien avec les thématiques du Festival des Cabanes.

Le Festival des Cabanes bénéficie du soutien de Chanel, la Librairie 7L, BNP Paribas Wealth Management et BNP Paribas.

Les 6 projets

Cabane Il Duomo Invertito conçue par Bento Architecture

Pour l’édition 2026 du Festival des Cabanes, l’agence bruxelloise Bento Architecture réinterprète le dôme romain en substituant à sa monumentalité classique la légèreté d’une structure suspendue.

L’architecture ne s’appuie plus au sol, elle devient un dessin dans l’espace. Le dôme suspendu offre aux visiteurs un abri fragile, un îlot de fraîcheur animé par la lumière du ciel et le passage de la pluie à travers l’oculus, son ouverture centrale.

La structure filaire est construite à partir de manches à balai assemblés par des platines en acier démontables. L’ensemble est recouvert de tuiles en mycélium, une matière naturelle issue de la racine du champignon. Ce matériau innovant est entièrement compostable et retournera à la terre après son exposition.

Il Duomo Invertito joue ainsi sur un contraste fort : une forme monumentale historique réalisée avec des matériaux légers et éphémères. Coproduite par le Centre Wallonie-Bruxelles / Paris et avec le soutien de Wallonie-Bruxelles Architectures et Wallonie-Bruxelles International, elle y sera présentée en 2027.

La Cabane 7L et la Librairie 7L conçues par salazarsequeromedina

Les architectes de l’agence salazarsequeromedina ont imaginé un projet déployé dans deux espaces de la Villa Médicis. Dans les jardins, la Cabane 7L, un pavillon de lecture invitant les visiteurs à la contemplation, et dans le vestibule d’entrée, la Librairie 7L x Villa Médicis, présentant une sélection d’ouvrages en lien avec les thématiques du festival.

La Cabane 7L revisite la Chambre des oiseaux de la Villa Médicis, peinte par Jacopo Zucchi à la Renaissance, où le motif de la volière constitue un premier dispositif environnemental façonnant la manière de parcourir, de voir et de vivre les jardins des Médicis. À la fin du XVIᵉ siècle, le cardinal Ferdinand de Médicis fait aménager les jardins de sa villa romaine où l’abondance botanique reflète le prestige dynastique du cardinal et la curiosité scientifique de l’époque, tandis que les pergolas, loggias et limonaies servent de dispositifs proto-environnementaux pour contrôler lumière, microclimats et espèces délicates.

La Cabane 7L s’inscrit dans cette continuité : légère et perméable, la cabane est conçue comme un pavillon d’été léger qui réinterprète l’idée de pergola en offrant un abri ombragé pour le repos, la réflexion et la contemplation. La structure en voûte associe mouvement, air et lumière, dont le « nid » surélevé crée un point d’observation – une ouverture sur la trame ordonnée des jardins et sur la ville en contrebas. La Cabane 7L invite ainsi à habiter les jardins lentement et permet d’accueillir lectures, performances, ateliers et rencontres dans le cadre de la programmation associée au festival.

Cabane Creetopia présentée par la Fondation Huttopia

Le projet Creetopia est issu d’une collaboration initiée en 2019 entre la Fondation Huttopia et la Cree Outfitting and Tourism Association (COTA) autour d’un prototype d’architecture légère conçu sur le territoire de la Nation Cree d’Eeyou Istchee, dans le Nord du Québec.

Inspirée des savoir-faire ancestraux des Cris, peuple autochtone d’Amérique du Nord, cette structure démontable et durable est le fruit d’une immersion dans les camps traditionnels et d’un dialogue avec les aînés et les gardiens de la terre. Au-delà de l’habitat, Creetopia propose un modèle de tourisme conscient où l’hébergement devient un espace de transmission culturelle.

L’été 2023 a marqué un tournant dans le projet : des incendies de forêt d’une intensité historique ont ravagé des millions d’hectares de la forêt boréale, forçant l’évacuation de plusieurs communautés Crees et menaçant durablement leurs terres ancestrales. Le projet exposé à la Villa Médicis témoigne aujourd’hui de cette vulnérabilité : il devient un manifeste pour imaginer, avec les communautés, des solutions concrètes de résilience dans l’un des environnements les plus exigeants au monde.

Cabane Façade conçue par l’ECAL/École cantonale d’art de Lausanne avec Mutina

Chaque année, la Villa Médicis invite une école d’art ou une université à réaliser un projet avec ses étudiants pour le Festival des Cabanes. Pour cette édition, la Villa Médicis s’associe à l’ECAL/Ecole cantonale d’art de Lausanne, Mutina et le designer Ronan Bouroullec, pour proposer une collaboration inédite.

Le projet Façade joue sur l’épure, il ne conserve de l’idée d’une maison qu’un mur unique, conçu comme un fragment autonome. Sans intérieur ni fonction précise, cette installation réduit l’architecture à l’essentiel : une paroi. Pourtant, ce dispositif minimaliste transforme l’espace qui l’entoure. Il projette une ombre, offre un point d’arrêt et dessine un nouveau passage dans le paysage. Le visiteur est invité à en faire le tour pour découvrir un jeu de textures et de détails qui ne se révèlent qu’en s’approchant. Selon l’heure de la journée et l’angle de vue, la lumière anime la surface du mur formé de carreaux de céramiques, modifiant la perception de l’œuvre. Dans un registre plus contemporain, cette installation fait également écho à la récente série de photographies réalisées par Brigitte Niedermair pour Mutina.

L’installation s’inspire du trompe-l’œil, pratique picturale née dans l’Antiquité et réinventée à la Renaissance pour brouiller la frontière entre réel et illusion. Le projet prolonge cette tradition romaine par la répétition d’un motif élémentaire subtilement modulé. Par un jeu de teintes et de valeurs, la surface s’anime et suggère une profondeur absente qui se dévoile au visiteur selon l’angle de vue et la lumière.

En écho au pavillon, la Librairie 7L prend place à l’entrée de la Villa Médicis comme un paysage intérieur en mouvement. Le projet se déploie sous la forme d’une constellation de mobiliers conçus par salazarsequeromedina en écho à l’esprit de la Librairie 7L à Paris.

Autour du festival

Habiter Demain – 2e édition /Jeudi 25 juin 2026, à partir de 14h

En partenariat avec BNP Paribas, Habiter Demain réunit architectes, scientifiques et artistes autour d’un cycle de conférences et d’ateliers. Ce programme explore les grands défis écologiques et met en lumière les domaines d’excellence qui préfigurent nos futurs modes de vie. Plusieurs experts animent des discussions sur des thématiques transversales, de la cohabitation avec le vivant aux nouvelles manières de bâtir. La journée est également rythmée par des expériences immersives : visites botaniques, ateliers de dégustation et session de cueillette.

La Nuit des Cabanes – 5e édition / Jeudi 25 juin 2026, de 17h à minuit

À la tombée de la nuit, la Nuit des Cabanes prolonge l’événement dans les jardins avec un parcours pluridisciplinaire mêlant performance, lecture et musique. Plusieurs figures de la création contemporaine, dont le duo d’artistes et performeurs américains Gerard & Kelly, investissent les cabanes pour proposer des moments d’échange et de création partagée. Engagés, festifs et artistiques, Habiter Demain et la Nuit des Cabanes explorent la dimension poétique de la cabane comme lieu d’hospitalité à la croisée des disciplines.

La Librairie 7L × Villa Médicis / Du 20 mai au 28 septembre 2026

Partenaire du Festival des Cabanes, la Librairie 7L fondée par Karl Lagerfeld propose tout l’été à la Villa Médicis une sélection de livres d’art et de sciences humaines qui éclaire les liens entre architecture et nature. Cette année, la conception de la librairie a été confiée au studio d’architectes salazarsequeromedina. Ils proposent une famille d’éléments – tables, vitrines, étagères mobiles – qui reconfigurent l’espace en un paysage dédié à la lecture.

Appel à projets pour l’édition 2027 du Festival des Cabanes de la Villa Médicis / Jusqu’au 12 mai 2026

La Villa Médicis a ouvert un appel à projets architecturaux pour la sixième édition du Festival des Cabanes qui aura lieu en 2027. L’appel s’adresse aux architectes, artistes, designers, paysagistes internationaux et ne prévoit aucune limite d’âge. L’équipe lauréate disposera d’un budget de production de 20.000 euros.

5e édition du Festival des Cabanes de la Villa Médicis, du 20 mai au 28 septembre 2026 – Villa Médici – Académie de France à Rome – Viale della Trinita del Monti, 1 – 00187 – Rome – ITALIE

www.villamedici.it

Photo d’en-tête : Festival des Cabanes 2024