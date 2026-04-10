« Frontière » à la Cité des sciences et de l’industrie

Du 14 avril 2026 au 2 janvier 2028, la Cité des sciences et de l’industrie présente l’exposition Frontière, qui vise à faire comprendre le monde d’aujourd’hui à travers la frontière et son impact dans nos sociétés. En s’appuyant sur des situations réelles et des curiosités géographiques, l’exposition entend proposer un regard neuf sur la cartographie. Elle dresse un état du monde, dans une approche contemporaine, en présentant les études de terrain des géographes. Tout au long du parcours de visite, Frontière invite à déconstruire les idées reçues sur un sujet plus que jamais d’actualité.

« Dans un contexte géopolitique marqué par le renouveau des discours protectionnistes et le durcissement des rapports de force internationaux, la question des frontières occupe une place centrale dans la compréhension du monde contemporain. Elle offre aussi l’occasion de mettre en lumière une discipline rarement présentée à la Cité, de valoriser le travail de terrain des géographes, leur regard sur le monde et leurs outils de représentation, notamment la cartographie. Sans aborder les conflits actuels, encore en cours et particulièrement sensibles, l’exposition Frontière choisit de prendre de la hauteur. Elle ne cherche pas à susciter la polémique ni à nourrir le débat d’actualité, mais à apporter des clés de compréhension et d’analyse.

Avec Frontière, la Cité des sciences et de l’industrie propose une approche humaniste de cet enjeu de société. Le titre au singulier souligne cette intention : il ne s’agit pas d’un panorama général des frontières ni d’un récit exhaustif de leur histoire, mais d’une réflexion sur la notion même de frontière, à partir d’exemples concrets, pour en interroger la spécificité. L’exposition met en garde contre la résurgence des nationalismes et les violences qu’ils entraînent, tout en invitant à réfléchir aux inégalités qui traversent nos sociétés.

Enfin, Frontière s’inscrit pleinement dans la mission d’Universcience : nourrir le questionnement, aiguiser l’esprit critique et offrir à chacune et chacun des repères pour se situer dans un monde en mutation, où la science éclaire, interroge et dialogue avec la société.«

Sylvie Retailleau, présidente d’Universcience

Parcours de l’exposition

Le parcours révèle la frontière dans toute sa diversité : elle peut être lieu de ressources et de richesses, espace de tri des personnes ou de contrôle des données, zone de conflits ou de paix, ou encore limite maritime. Construite par des choix politiques ou résultant de rapports de force, la frontière n’a rien de naturel.

À travers une variété de situations et de contextes, chaque exemple présenté illustre les multiples facettes d’un mot qui recouvre des réalités totalement différentes selon les territoires et les enjeux.

Le parcours adopte une approche fragmentée, faisant découvrir des frontières singulières et d’autres universelles. Il réunit une grande diversité de médiums (cartes, analyses, photographies et œuvres) qui offrent autant de regards croisés sur la frontière. Géographes, artistes, citoyennes et citoyens y apportent chacun leur perspective, révélant la richesse et la complexité de cet objet d’étude et de représentation.

L’entrée de l’exposition plonge immédiatement le public dans l’expérience d’un passage de frontière grâce à un garde-frontière doté d’une intelligence artificielle. Les visiteurs peuvent interagir avec l’IA et vivre un contrôle fictif, créant un moment à la fois immersif et dystopique. Le parcours se compose de dix îlots thématiques :

• Mexique – États-Unis, la frontière XXL

• Venezuela – Colombie, une frontière aux mains des gangs

• Cyberespace : des frontières invisibles

• L’Europe, un projet de paix

• L’Europe, des frontières mortelles

• Les limites maritimes : mais où sont-elles ?

• Corée du Nord – Corée du Sud : la zone démilitarisée la plus militarisée du monde

• Géorgie – Russie, une frontière menaçante

• Cameroun – République centrafricaine, les effets d’une frontière humanitaire

• Niger – Algérie, une frontière de sable

Le parcours se conclut par un film de 30 minutes. Il rassemble les thématiques de l’exposition pour en offrir une vision globale, remettre en question les idées reçues et enrichir la compréhension des concepts transversaux liés aux frontières. Ce film pose un regard engagé, nourri de points de vue pluriels, notamment féminins, et invite les visiteurs à élargir leur perception des frontières tout en facilitant la mémorisation des éléments clés du parcours.

Avec cette exposition, le public découvre comment les frontières traduisent et interrogent les grands enjeux politiques, sociaux et environnementaux, tout en explorant les tensions et équilibres qui façonnent notre monde.

En partenariat avec l’Université Grenoble Alpes (UGA) et Pacte, le laboratoire de sciences sociales.