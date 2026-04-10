À la Fondation Maeght, l’horizon se trouble et se reflète : après avoir ravivé l’éclat de Barbara Hepworth, c’est désormais une autre rive de la modernité qui affleure. Avec Ellsworth Kelly – Aux bords de l’eau, l’œuvre de Ellsworth Kelly se laisse traverser par la lumière mouvante des surfaces liquides, là où le regard se perd et se renouvelle. Entre abstraction et perception, l’exposition invite à suivre le fil sensible de l’eau — miroir, matière, vibration — pour approcher au plus près la naissance des formes. Une dérive poétique au cœur d’un travail où rien n’est inventé, mais tout est vu, éprouvé, puis transfiguré.

Après le succès en 2025 de la rétrospective consacrée à Barbara Hepworth, artiste britannique moderne remise en lumière auprès du grand public, la Fondation Maeght présentera du 27 juin au 15 novembre 2026 une exposition d’envergure dédiée à l’artiste américain Ellsworth Kelly. Intitulée Ellsworth Kelly – Aux bords de l’eau, l’exposition explorera – pour la première fois – la présence de l’eau dans le travail de l’artiste, à travers une approche à la fois iconographique et méthodologique conduite par Éric de Chassey, commissaire invité et grand spécialiste de l’artiste. Par son analyse thématique inédite, cette exposition s’annonce comme une contribution importante à l’histoire de l’art, en offrant un regard nouveau sur l’œuvre d’Ellsworth Kelly et sur sa méthode de travail.

Dans mes peintures, je n’invente pas ; mes idées proviennent d’une investigation constante de l’apparence des choses. » Ellsworth Kelly, 1991

Figure majeure de l’art américain, Ellsworth Kelly (1923 – 2015) est particulièrement renommé pour ses grands formats abstraits. Tout en étant pleinement non-figuratifs, ceux-ci entretiennent en fait un lien constant avec le regard porté sur le monde par l’artiste. Les éléments liquides en particulier ont captivé son attention tout au long de sa vie, donnant naissance à des dessins d’observation, des peintures et des sculptures abstraites, ainsi que des collages, dont les formes entrent en relation complexe avec des expériences spécifiques de vision qui ont eu lieu au bord de l’eau. Kelly n’a pas cessé de rechercher la présence de l’eau, il a passé beaucoup de temps au bord d’océans, de mers, fleuves, et rivières, notamment à Belle-Île en Bretagne, sur l’Île Saint-Louis à Paris, à Giverny, à Sanary et sur la Côte d’Azur, mais aussi à Coenties Slip (New York) et à Saint-Martin (Antilles)… Dans ses œuvres, il ne se contente pas de reproduire la réalité visible, il cherche à traduire la perception même que l’on peut avoir de l’eau (couleurs, effet de la lumière en surface…) créant notamment des collages où les formes abstraites et colorées semblent émerger de la surface liquide pour être ensuite traduites en peintures et sculptures abouties. Pour Kelly, les paysages aquatiques sont une source d’inspiration inépuisable, faite de paradoxes visuels : une surface plane avec une complexité spatiale, une immobilité perpétuellement en mouvement, une vaste étendue qui donne l’impression d’infini délimité par des bords.

L’exposition, imaginée par Éric de Chassey, spécialiste de l’œuvre de l’artiste à qui il a consacré plusieurs expositions et de nombreux textes, en partenariat étroit avec le Studio Ellsworth Kelly, rassemblera plus d’une centaine d’œuvres de très grandes dimensions comme des formats cartes postales – peintures, sculptures et œuvres graphiques – et proposera une lecture renouvelée d’un thème central, longtemps resté inexploré et pourtant au cœur de la création de l’un des artistes les plus influents des XXe et XXIe siècles. La Fondation Maeght célèbre ainsi un artiste qui s’est lié très tôt avec la famille Maeght, au moment où, en 1948, il revient en France grâce à une bourse du G.I. Bill obtenu pour sa participation au Débarquement en 1944. Ellsworth Kelly a été très rapidement exposé à Paris à la Galerie Maeght et a séjourné à plusieurs reprises dans leur maison de Saint-Paul-de-Vence. L’amitié avec Adrien Maeght durera jusqu’à la fin de sa vie.

« En se concentrant sur un motif unique mais fondamental tout au long de la carrière de Kelly, souvent peu explicite voire non discernable dans les résultats finaux, cette exposition offrira un moyen extraordinaire de comprendre en profondeur la méthode de travail de l’artiste », précise Éric de Chassey.

Pour accompagner l’exposition Ellsworth Kelly – Aux bords de l’eau, la Fondation Maeght proposera un catalogue d’exposition sous la direction d’Éric de Chassey (éditions Fondation Maeght) et une « saison américaine » réunissant concerts (Duke Ellington, Sun Ra, Philip Glass…), performances et rencontres autour de la création américaine.

À propos d’Éric de Chassey, commissaire invité

Éric de Chassey est directeur de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris et professeur d’histoire de l’art moderne et contemporain à l’École normale supérieure de Lyon (en détachement). Entre 2009 et 2015, il a été directeur de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis, puis directeur de l’Institut national d’histoire de l’art de 2016 à 2025.

Éric de Chassey a publié de nombreux ouvrages sur l’œuvre de Matisse, l’art américain et européen, les relations culturelles transatlantiques et la culture visuelle de la seconde moitié du XXe siècle, notamment en relation avec la contre-culture et la politique.

En 2024, il a reçu le Prix Pierre Daix pour son livre Donner à voir. Images de Birkenau, du Sonderkommando à Gerhard Richter, paru aux éditions Gallimard dans la collection « Art et Artistes ». Il a également organisé de nombreuses expositions en France, en Belgique, en Allemagne, en Finlande, en Italie, en Pologne, en Espagne, en Suisse et aux États-Unis, notamment des expositions consacrées à l’art d’Ellsworth Kelly (à Paris, à Saint-Louis aux États-Unis, à Rome et à Avignon).

En parallèle de l’exposition dédiée à Ellsworth Kelly (qui occupera tout le rez-de-jardin du bâtiment historique), la Fondation Maeght présentera dans l’extension du bâtiment :

• un accrochage d’une sélection de chefs-d’œuvre de la Collection permanente de la Fondation Maeght dans la grande salle

• une exposition dossier mêlant photographie et mode dans la petite salle

Exposition Ellsworth Kelly – Aux bords de l’eau, du 27 juin au 15 novembre 2026 à la Fondation Maeght 623, Chemin des Gardettes – 06570 Saint-Paul-de-Vence, France

www.fondation-maeght.com

Photo d’en-tête : Ellsworth Kelly, Long Bay Beach (study for White and Dark Gray Panels I), 1977, collage de cartes postales, 9,8 x 14,9 cm, © Ellsworth Kelly Studio