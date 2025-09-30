L’Europe en état d’urgence climatique

La maison Europe brûle. Dans son rapport publié ce 29 septembre 2025, l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) tire la sonnette d’alarme : canicules meurtrières, inondations à répétition, biodiversité en chute libre… Si rien n’est fait pour accélérer la transition écologique, nos modes de vie, notre santé et notre prospérité risquent de s’effondrer.

La dégradation rapide de notre environnement naturel menace désormais directement nos modes de vie, alertent les experts européens. Dans son dernier rapport du 29 septembre 2025, l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) dresse un constat inquiétant : l’accélération du réchauffement climatique, la perte de biodiversité et la pollution fragilisent les fondements mêmes de la prospérité et de la santé en Europe. Pire encore, le retard — voire l’abandon — de certains engagements de l’Union européenne en matière de protection de la nature et de réduction des émissions risque d’amplifier les crises à venir. Sans une mobilisation immédiate et à grande échelle, la trajectoire actuelle conduit à un avenir marqué par des chocs climatiques plus fréquents, des écosystèmes appauvris et une société européenne vulnérable face à l’instabilité globale. Malgré les avancées sur les émissions et les énergies renouvelables, l’AEE exhorte l’Union européenne à intensifier ses efforts pour protéger l’environnement.

Une nature en souffrance

Le constat est sans appel : l’environnement européen se dégrade rapidement, au point de mettre en péril nos modes de vie. Plus de 60 % des espèces et 80 % des habitats naturels sont menacés, le réchauffement climatique, deux fois plus rapide en Europe qu’ailleurs, amplifie toutes ces tensions. La ressource en eau est particulièrement menacée. Selon l’AEE, le stress hydrique touche 30 % du territoire européen et 34 % de la population. L’agriculture — dont les émissions n’ont reculé que de 7 % — est responsable de la pression la plus importante sur les eaux de surface et souterraines. Le ruissellement des engrais et des pesticides « dégrade la qualité de l’eau, favorise la croissance excessive d’algues, appauvrit les niveaux d’oxygène et entraîne la perte de la vie aquatique », indique le rapport.

Pour les experts de l’AEE, il est désormais difficile d’imaginer comment l’Union européenne pourrait atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés en matière de protection et de restauration. Le constat est d’autant plus inquiétant que le réchauffement climatique progresse deux fois plus vite sur le Vieux Continent que dans le reste du monde.

Canicules et inondations : l’addition humaine et économique

Au cœur du rapport figure l’idée que le climat et la nature ne sont pas des “données de fond” mais les bases mêmes de la résilience, de la santé et de la prospérité des sociétés européennes. Cette année, l’Europe est sur la voie de la pire saison des feux de forêt jamais enregistrée avec des incendies qui ont ravagé l’Espagne, le Portugal, la Turquie, la Grèce, l’Albanie… aggravés par la sécheresse et les vagues de chaleur extrêmes qui commencent à devenir la nouvelle norme en Europe. À ce jour, 1 million d’hectares ont brûlé, soit quatre fois plus qu’à la même période l’an dernier. Non seulement ces incendies ont détruit des habitations et des moyens de subsistance, mais ils ont également libéré la quantité stupéfiante de 4 millions de tonnes de CO₂.

Le siècle que nous vivons est marqué par ce que l’on appelle les « crises planétaires » : changement climatique, perte de biodiversité et pollution, qui s’intensifient et s’entremêlent, exerçant des pressions multiples sur les systèmes humains.

Les impacts sont déjà là : canicules meurtrières (plus de 70 000 décès en 2022), inondations de plus en plus fréquentes qui exposent directement une partie de la population, des infrastructures critiques et des zones industrielles, car elles menacent 12 % de la population, 11 % des hôpitaux et 15 % des sites industriels, tous installés en zones inondables. La facture est colossale : entre 1980 et 2023, les phénomènes climatiques extrêmes ont coûté 738 milliards d’euros aux 27 États membres, dont 162 milliards pour la seule période 2021-2023. Un rythme d’accélération qui inquiète, d’autant que les compagnies d’assurances couvrent encore très peu ces risques, laissant les sociétés et les citoyens face à une vulnérabilité grandissante.

La crise écologique au quotidien

Derrière les chiffres et les graphiques, ce rapport parle de nous. De nos villes qui suffoquent sous les canicules. De nos campagnes fragilisées par la sécheresse et l’appauvrissement des sols. De nos forêts qui brûlent, de nos rivières qui débordent. De nos enfants qui respirent un air encore trop chargé de particules nocives, pour lesquelles les politiques européennes ont néanmoins permis de réduire de 45 % les décès liés aux particules fines entre 2005 et 2022. Pourtant, « 10 % des morts prématurées en Europe sont encore dues à l’exposition à la pollution de l’air, de l’eau et des sols, au bruit et aux produits chimiques nocifs », rappelle l’AEE.

Chaque crise écologique se traduit en vies perturbées, en économies secouées, en solidarités mises à l’épreuve.

Des avancées encore trop fragiles

Le rapport souligne aussi un paradoxe : l’Union européenne ne part pas de zéro, elle a accompli de réels progrès, en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre et en développant les énergies renouvelables. Nous avons déjà mis en place un Pacte vert ambitieux, des lois pour protéger la nature, des objectifs pour réduire nos émissions et une finance plus durable. Mais ces avancées restent insuffisantes face à l’ampleur des défis.

Les tensions d’un continent en transition

Le rapport de l’AEE trace le portrait d’une Europe prise dans la tourmente. Nos sociétés affrontent une série de chocs — crises climatiques, pandémies, bouleversements géopolitiques — qui révèlent à quel point notre avenir dépend d’un climat stabilisé et d’une nature vivante. La transition écologique, souligne l’agence, n’est plus une option parmi d’autres : elle conditionne directement notre santé, notre sécurité et notre prospérité.

L’Union européenne dispose certes d’outils puissants : le Pacte vert, la neutralité carbone en ligne de mire, des dispositifs financiers pour orienter l’économie. Mais ce socle, aussi solide soit-il, doit s’adapter sans cesse aux défis nouveaux et aux résistances politiques.

Sur le terrain, les constats sont sévères. La biodiversité continue de s’éroder, les habitats se fragmentent, les services rendus par les écosystèmes s’affaiblissent, et certaines trajectoires dépassent déjà les limites planétaires. Dans le même temps, l’Europe réduit ses émissions mais de façon inégale, et ses capacités d’adaptation restent fragiles face à la multiplication des phénomènes extrêmes. La pollution, malgré des progrès notables, continue de peser lourdement sur la santé des citoyens.

À cela s’ajoute une tension de fond : comment concilier croissance économique, consommation et préservation de nos ressources naturelles ? L’exploitation des matières premières, l’agriculture, l’énergie, l’industrie, le transport et le bâti représentent à la fois des leviers de transformation et des zones de résistance. Chacun de ces secteurs concentre les choix de société qui détermineront notre avenir collectif : comment nous nourrir, nous déplacer, produire, habiter et aménager nos territoires.

« Bâtir une Europe plus propre pour les générations futures »

L’Agence européenne pour l’environnement martèle l’urgence d’appliquer plus fermement les politiques déjà en place. « La survie de l’humanité dépend d’une nature de haute qualité », rappelle Catherine Ganzleben, responsable des Transitions durables et équitables à l’AEE.

Ce rapport tombe à pic, à un moment charnière alors que plusieurs États européens hésitent à intensifier leurs efforts climatiques et environnementaux. La guerre en Ukraine, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la concurrence chinoise et la poussée des extrêmes accaparent désormais l’agenda politique.

Au nom de la compétitivité et de la simplification, l’Union européenne a commencé à détricoter certains textes, comme la directive sur le devoir de vigilance des entreprises, et a reporté la mise en œuvre de mesures emblématiques, à l’image du règlement contre la déforestation. Sous la pression du secteur automobile, elle pourrait même revoir l’interdiction programmée des ventes de voitures thermiques neuves en 2035.

Les Vingt-Sept, qui se sont engagés à atteindre la neutralité carbone en 2050, n’ont toujours pas trouvé de terrain d’entente sur un objectif de réduction des émissions pour 2040. Le 24 septembre, ils se sont présentés au sommet de l’ONU sur le climat sans avoir arrêté de cible claire à horizon 2035, pourtant attendue pour la COP30 de Belém en novembre. À cette occasion, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a néanmoins réaffirmé la détermination de l’Europe à maintenir ses ambitions climatiques.

Pour l’AEE, il ne s’agit pas d’une option mais d’une nécessité : plus l’action est différée, plus la facture humaine, économique et sociale sera lourde. « La protection de la nature n’est pas un coût. C’est un investissement dans la compétitivité, la résilience et le bien-être des citoyens européens », a insisté Teresa Ribera. « En intensifiant nos efforts dès maintenant, nous pouvons bâtir une Europe plus propre, plus juste et plus résiliente pour les générations futures. » Reste désormais à transformer les discours en actes.

Il est encore temps d’agir

Le rapport ne se conclut pas sur un ton fataliste : il offre une perspective optimiste fondée sur les leviers de changement. Le cadre réglementaire européen est déjà robuste et peut s’appuyer sur l’innovation technologique, les transitions sociales, la gouvernance, les financements verts, la formation et l’emploi pour catalyser une transformation profonde.

L’AEE invite à une vision intégrée : pour que la transition écologique soit juste et efficace, elle doit être socialement équitable, financièrement mobilisatrice, technologiquement ambitieuse et politiquement crédible. Elle propose de renforcer la synergie entre les ambitions environnementales et les priorités économiques et sociales, et de faire de la nature et du climat des piliers centraux pour l’avenir de l’Europe. Cette urgence écologique impose une refonte des grands systèmes, mais avec des choix audacieux, l’Europe peut encore inverser des trajectoires dangereuses — à condition d’agir vite, de manière cohérente et collective.

L’AEE appelle à accélérer et à renforcer l’action, pour transformer en profondeur nos systèmes énergétiques, alimentaires, de transport, mais aussi nos manières de produire et de consommer. Les progrès réalisés sur les émissions et les énergies renouvelables montrent que nous sommes capables de changer de trajectoire. Encore faut-il aller plus vite, plus loin, et mobiliser l’ensemble de nos sociétés. Préserver notre environnement, c’est protéger nos vies, notre santé et notre prospérité. L’avenir n’est pas écrit : il dépend désormais des choix que nous faisons, ici et maintenant, ensemble, en tant que citoyens d’Europe.

