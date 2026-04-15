L’alerte est désormais formelle : l’océan, dernier grand régulateur du climat, bascule à son tour hors de la zone de sécurité planétaire. Avec l’acidification des mers, l’humanité vient de franchir une nouvelle limite critique. Sept des neuf limites planétaires qui garantissent la stabilité de la Terre sont désormais franchies. Cette dernière vient d’être officiellement dépassée selon le Planetary Health Check 2025 de l’Institut de Potsdam. Un seuil de non-retour de plus, pendant que la tendance s’aggrave sur tous les fronts.

Il y a encore quelques années, l’acidification des océans figurait parmi les risques surveillés, mais non encore franchis. Ce n’est plus le cas. Selon le Planetary Health Check 2025, publié par l’Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact climatique, cette limite est désormais dépassée : pour la première fois, sept des neuf grands équilibres régissant la stabilité de la Terre sont hors de leur zone sûre. Ce basculement n’est pas anodin. Il signifie que l’un des piliers fondamentaux du système Terre — l’océan — est en train de perdre sa capacité à soutenir durablement la vie humaine.

Il existait neuf lignes de défense entre l’humanité et le chaos climatique. Neuf processus naturels qui, depuis plus de 10 000 ans, maintiennent la Terre dans cet équilibre remarquable que les scientifiques appellent l’Holocène — cette parenthèse de stabilité au sein de laquelle les civilisations ont pu naître, croître, et prospérer. Sept de ces neuf lignes ont désormais cédé.

La dernière à tomber est l’acidification des océans. Pour la première fois, la limite planétaire concernant l’acidification des océans a été franchie. Ce n’est pas une alerte abstraite. C’est un diagnostic. Celui d’une planète qui perd, une à une, ses capacités de régulation.

Le Planetary Health Check est un rapport annuel qui dresse l’état de santé de la planète. Il synthétise les connaissances scientifiques les plus récentes sur les limites planétaires, tout en mettant en lumière les évolutions les plus critiques du système Terre. Dans son édition 2025, les chercheurs s’attardent particulièrement sur le rôle de l’océan — et établissent, pour la première fois, que son acidification constitue désormais la septième limite planétaire franchie.

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Un océan qui se consume lui-même

Pour mesurer l’acidification des océans, les scientifiques utilisent un indicateur précis : le taux de saturation en aragonite dans les eaux de surface, noté Ω (oméga). La valeur mondiale moyenne de ce taux est désormais de 2,84 Ω, soit juste en dessous de la limite planétaire fixée à 2,86 Ω. La zone de haut risque, elle, commence à 2,75 Ω. L’humanité navigue entre les deux, avec une trajectoire clairement orientée vers le pire.

L’aragonite est un minéral calcaire dont dépendent des milliers d’espèces marines — coraux, mollusques, crustacés, certains planctons — pour former leurs coquilles et leurs squelettes. Quand l’eau de mer en est moins saturée, ces organismes peinent à se construire, se fragilisent, parfois se dissolvent. Ce n’est pas une métaphore : les récifs coralliens, déjà blanchis par la chaleur, se retrouvent également rongés par l’acidité.

L’unique responsable identifié par le rapport est la combustion des énergies fossiles, qui libère du CO₂ dans l’atmosphère. Les océans en absorbent environ un quart — ce qui ralentit le réchauffement climatique mais les transforme chimiquement. Ce rôle de tampon a un coût : le CO₂ dissous modifie la chimie de l’eau et abaisse son pH. Depuis l’ère préindustrielle, ce pH a baissé d’environ 0,1 unité, ce qui correspond à une augmentation de l’acidité de 26 %. Imperceptible à l’œil nu. Résultat : depuis l’ère industrielle, l’acidité des océans a augmenté de manière spectaculaire, atteignant un niveau désormais jugé incompatible avec le bon fonctionnement des écosystèmes marins.

Le rapport de Potsdam acte un tournant : la limite planétaire de l’acidification est officiellement franchie ; les océans sortent de leur « zone sûre » pour entrer dans une zone de risque croissant ;

les impacts ne sont plus théoriques, mais déjà visibles.

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Le grand régulateur planétaire en péril

L’océan vivant est le plus grand puits de carbone de la planète, son principal stabilisateur climatique, et une source majeure d’oxygène. Il représente plus de 99 % des eaux habitables de la Terre. Sans lui, la planète bleue ressemblerait à Mars — aride, morte, hostile. Ce n’est pas une figure de style : c’est l’évaluation littérale des auteurs du rapport.

Depuis les années 1950, la surpêche industrielle, les rejets toxiques, les plastiques et le bruit ont contribué à la disparition d’environ la moitié de la vie océanique — des récifs coralliens aux forêts de kelp, des grands mammifères aux micro-organismes. Et maintenant, l’acidification accélère ce mouvement de fond. Un océan plus acide est un océan moins vivant, donc un océan moins efficace pour protéger la planète de ses propres excès humains.

L’acidification fragilise directement les organismes marins qui dépendent du carbonate de calcium : coraux, coquillages, plancton. Ce phénomène déclenche une réaction en chaîne : dégradation des récifs coralliens, véritables nurseries de la biodiversité ; perturbation des chaînes alimentaires océaniques ; menace sur les ressources halieutiques dont dépendent des centaines de millions de personnes. Mais l’enjeu dépasse largement la biodiversité. En perdant en efficacité, l’océan absorbe moins de CO₂, ce qui accélère le changement climatique — un cercle vicieux redoutable.

Ce que redoutent les scientifiques n’est pas seulement la dégradation progressive, mais le franchissement de points de bascule. Au-delà de certains seuils, les systèmes naturels peuvent changer brutalement et de manière irréversible créant l’effondrement des récifs coralliens, la désorganisation des courants océaniques, et la perte durable de la capacité de l’océan à réguler le climat.

Le Planetary Health Check souligne que plus les limites sont franchies simultanément, plus ces basculements deviennent probables.

Sept sur neuf : le tableau d’ensemble

L’acidification des océans n’est pas une anomalie isolée. Elle s’inscrit dans un effondrement systémique du système Terre. Le rapport conclut que sept des neuf limites planétaires ont été franchies — le changement climatique, l’intégrité de la biosphère, le changement d’utilisation des terres, le changement du cycle de l’eau douce, la modification des flux biogéochimiques (azote et phosphore), l’introduction de nouvelles entités chimiques, et désormais l’acidification des océans. Toutes ces limites montrent des tendances à l’aggravation, laissant présager une détérioration supplémentaire dans un avenir proche.

Deux limites seulement demeurent dans la zone sûre : la charge en aérosols atmosphériques (en légère amélioration) et la couche d’ozone stratosphérique (stable). Deux victoires, sept défaites — et toutes les défaites s’aggravent simultanément.

Les chiffres donnent le vertige. La concentration de CO₂ atmosphérique atteint 423 ppm en 2025, bien au-delà de la limite planétaire de 350 ppm, tandis que le forçage radiatif anthropique total s’élève à +2,97 W/m², soit le double du seuil de haut risque fixé à +1,5 W/m². Le taux d’extinction des espèces est dix fois supérieur à la limite de sécurité. Plus d’un cinquième des terres émergées connaît des perturbations majeures du cycle de l’eau.

La rhétorique de l’urgence ne suffit plus

Ce rapport n’est pas le premier à tirer la sonnette d’alarme. Le cadre des limites planétaires existe depuis 2009, introduit précisément pour visualiser ces seuils critiques avant qu’il ne soit trop tard. Or, depuis 2009, la situation ne s’est pas stabilisée — elle s’est détériorée sur presque tous les fronts. La capacité naturelle d’absorption du carbone s’affaiblit : les puits de carbone terrestres sont en train de saturer ou de se transformer en sources d’émissions, et le réchauffement global semble s’accélérer.

Les auteurs du rapport sont explicites : il ne s’agit plus seulement de réduire les émissions, mais de comprendre que les neuf limites interagissent entre elles, se renforcent mutuellement dans leur dépassement. La déforestation aggrave le dérèglement climatique qui aggrave la perte de biodiversité qui réduit la capacité des écosystèmes à absorber le carbone. L’acidification affaiblit les océans qui séquestraient ce même carbone. Tout se tient — dans la catastrophe comme dans la solution.

Le rapport est un appel à l’action. Avec chaque nouvelle découverte vient une responsabilité accrue : protéger les biens communs mondiaux, investir dans la restauration, former une nouvelle génération de gardiens planétaires — avant que les points de basculement ne deviennent des points de non-retour. Sept sur neuf. Le huitième n’est pas loin.

Avec l’acidification des océans, l’humanité ne franchit pas une limite de plus — elle touche à l’un des fondements mêmes de la stabilité planétaire. L’océan, longtemps considéré comme un allié silencieux, montre aujourd’hui des signes de saturation. Et le message du rapport est clair : la Terre ne s’effondre pas d’un coup, mais elle glisse progressivement hors de son état d’équilibre.

Le doute n’est plus permis : la planète est en train de basculer. Reste à savoir si l’humanité saura se transformer à temps pour y conserver sa place car préserver la stabilité de la Terre n’est plus une option, mais une nécessité vitale : cela implique de ramener l’humanité à l’intérieur des limites planétaires. Ces seuils, définis par la science, constituent les garde-fous qui rendent la planète habitable. Tant que nous évoluons dans cet espace sûr, la Terre reste un foyer fiable ; au-delà, nous exposons notre propre système de survie à des dérèglements potentiellement irréversibles. Or aujourd’hui, sept de ces neuf limites ont déjà été franchies.

Source : Planetary Boundaries Science (PBScience). 2025. Planetary Health Check 2025. Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Potsdam, Allemagne. DOI: 10.48485/pik.2025.017