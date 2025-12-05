Le 15 janvier 2026, le Festival International du Film Politique lèvera le rideau sur sa 8ᵉ édition. Pendant plusieurs jours, Carcassonne deviendra le cœur battant d’un cinéma qui regarde le monde, qui le questionne, qui nous réunit. Autour des films, fictions ou documentaires, cette année encore, les artistes et le public vont se rencontrer, confronter leurs points de vue, partager des émotions. Pour cette 8ᵉ édition, une fois de plus, le FIFP nous offre un cinéma qui nourrit notre réflexion, qui bouscule nos certitudes en ouvrant des chemins parfois inattendus et redonne du sens au mot « politique ». Face aux défis du monde, plus que jamais, ce cinéma est essentiel.

L’association CinéBastide est désormais pleinement dédiée à l’organisation et à la gestion du FIFP. En 2018, il fallait de l’audace pour créer un festival autour du cinéma politique, c’était un pari courageux, un peu fou, mais visionnaire. Huit ans plus tard, le pari est tenu : le festival s’est imposé comme un espace rare dans lequel le cinéma éclaire le réel autant qu’il le réinvente. Le Festival International du Film Politique de Carcassonne est devenu un rendez-vous attendu, autant par les cinéphiles exigeants que par les curieux venus de tous horizons.

Imaginée et portée par l’énergie collective de femmes et hommes passionnés, cette 8e édition s’inscrit dans la continuité d’une conviction profonde : le festival est bien plus qu’un rendez-vous cinématographique, c’est un engagement.

Un engagement d’abord pour le cinéma et ses artistes bien sûr, car notre exigence artistique reste notre fondation. Mais aussi pour la citoyenneté et la vie du territoire, car nous croyons que la culture irrigue les consciences individuelles et collectives. Un engagement pour les jeunes cinéastes à qui nous consacrons une place centrale via notre travail sur le court métrage. Un engagement pour la parité dans nos sélections et nos modes de fonctionnement — chaque année la parité de cinéastes est atteinte ou quasiment et cela sans quota.

Un engagement pour la jeunesse via une tarification extrêmement accessible, car l’accès à des événements tels que le nôtre se doit d’être concret. Un engagement enfin pour l’environnement, que vous retrouvez dans notre programmation.

Nous savons une chose : ce travail collectif, somme des idées, du travail, du temps et de l’engagement de dizaines de personnes, fonctionne parce qu’il résonne auprès du public. Cette confiance tout comme le soutien de nos partenaires et mécènes, nous portent.

Plus que jamais, j’ai la conviction que ce festival, par son exigence et son accessibilité, a une longue vie devant lui. Des projets exaltants le montrent : La Boîte, notre salle de cinéma dédié aux courts-métrages et café associatif tout comme notre plateforme consacrée au cinéma politique, feront désormais vivre toute l’année ce festival, à Carcassonne et en ligne.

Dans l’impatience de vous retrouver dans les salles du festival et de poursuivre ensemble cette belle aventure, je vous souhaite d’être stimulé.es par cette 8e édition autant que nous l’avons été pour la concevoir. »

Henzo Lefevre, Délégué Général

Panorama 8ᵉ édition

La 8ᵉ édition du FIFP offre un panorama du monde à Carcassonne, à travers le cinéma politique : jeunesse, précarité, inégalités, migrations, guerres, climat, science, art et innovation,

tant de thématiques qui se croisent et s’entrecroisent pour s’interroger. À travers cette programmation plurielle et engagée, le festival offre une sélection de films vivants, critiques et sensibles de notre société et de ses défis.

Sous le signe de la nouveauté…

LA BOÎTE PAR CINÉBASTIDE, POUR UN FESTIVAL DE FILMS POLITIQUES TOUTE L’ANNÉE

Née du succès du Festival International du Film Politique et du soutien du Budget citoyen, La Boîte ouvre ses portes cet hiver au cœur de Carcassonne. Ici, le cinéma engagé ne s’arrête pas à l’édition annuelle : il se vit, se partage, se discute… toute l’année ! La Boîte est ce lieu où les films rencontrent les spectateurs, où les artistes croisent les habitants, et où chaque projection devient un moment d’émerveillement, de curiosité et d’échange, dans une atmosphère chaleureuse et accueillante.

LE COURT MÉTRAGE COMME MOTEUR DE RÉFLEXION

À La Boîte, le court métrage n’est pas seulement projeté : il est célébré comme un outil pour penser le monde ensemble. Audacieux, inventif, parfois provocant, il raconte nos sociétés

autrement, nous fait rire, nous surprend, nous bouscule. Trop souvent cantonné aux marges, il trouve ici un espace à sa mesure, où l’on débat, se questionne et partage ses idées. Chaque film devient un point de départ pour explorer, s’interroger, et créer du lien entre les artistes et leur public.

UN LIEU VIVANT ET HYBRIDE

Mini-salle de projection, café associatif, ateliers, rencontres avec les artistes, soirées thématiques… La Boîte est un lieu multiple où l’on peut venir voir un film, échanger autour d’un café, participer à un atelier ou simplement s’imprégner de l’atmosphère. Ici, la culture se partage pour se vivre.

LA CULTURE DÉCENTRALISÉE ET ACCESSIBLE

La Boîte incarne une vision de la culture ouverte à tous, loin des circuits classiques et de grandes métropoles. Elle prolonge l’esprit du festival toute l’année et fait du cinéma politique un moment vivant et collectif. On ne se contente pas de regarder un film : on s’en nourrit, on le questionne. Un lieu où le court métrage retrouve sa puissance et révèle son pouvoir.

Les rencontres économiques du FIFP

CULTURE ET TERRITOIRES : REPENSER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

Le monde culturel traverse aujourd’hui une phase décisive. Longtemps soutenu par la puissance publique, il voit son modèle fragilisé par la diminution des aides et le désengagement progressif de l’État. Or, une société démocratique ne peut pleinement s’épanouir sans la vitalité de sa vie culturelle : la culture éclaire les consciences, nourrit le lien social et constitue un levier majeur d’attractivité et de dynamisme pour les territoires.

Dans ce contexte, il devient urgent d’imaginer de nouvelles perspectives. Entreprises, institutions, décideurs et acteurs culturels doivent unir leurs forces pour inventer un modèle durable, conciliant liberté de création, accessibilité pour tous et pérennité des structures. La culture ne saurait être considérée comme un simple secteur à soutenir, mais bien comme un pilier essentiel de la santé démocratique, sociale et économique de nos sociétés.

Conscients de ces enjeux, nous observons chaque jour combien les structures culturelles participent activement au développement local, à la cohésion et au rayonnement des territoires. C’est dans cette optique que le Festival International du Film Politique propose de se rassembler pour réfléchir collectivement à ces transformations. À travers trois tables rondes, l’événement donnera la parole à des acteurs déjà engagés dans cette mutation, à des mécènes et philanthropes impliqués, ainsi qu’à des décideurs publics prêts à accompagner ces transitions.

Ensemble, il s’agira de repenser les modèles existants, de valoriser les initiatives de soutien et d’explorer de nouvelles solutions durables pour l’avenir du secteur culturel. L’ensemble des intervenants à ces tables rondes sera annoncé au cours du mois de décembre.

Pour plus d’informations sur cette journée et les différentes tables rondes, rendez-vous sur le site du festival : www.festival-cinéma-carcassonne.org

Le lundi 19 janvier 2026 au Hangar Blanc – 10 rue Pierre Germain, 11000 Carcassonne

Rencontres accessibles gratuitement via une accréditation ou un pass festival.

Cette journée est organisée en partenariat avec le Hangar Blanc.

Une sélection qui interroge notre époque dans toute sa pluralité et ses contradictions

Cette année, 47 films ont été sélectionnés parmi 315 reçus, dont 216 longs-métrages. Avec 40 avant-premières, 24 pays représentés, la compétition propose 7 fictions, 8 documentaires et 6 courts-métrages, complétés par 27 titres hors compétition. L’ouverture se fera avec La Guerre des prix d’Anthony Dechaux (avant-première), et la clôture avec Facing War de Tommy Gulliksen (première française). Conflits, crises démocratiques, justice sociale, écologie, luttes féministes, récits LGBTQIA+, mais aussi vies intimes où la politique se joue au quotidien : autant de points de vue pour comprendre notre monde et réfléchir ensemble.

Le festival scolaire : éveiller de nouveaux regards

Depuis 2018, plus de 14 000 jeunes de l’Aude et de la région Occitanie ont participé aux séances scolaires du FIFP. Au-delà de la simple projection, chaque film, fiction ou documentaire, est suivi d’échanges avec des cinéastes ou intervenants, offrant aux élèves une expérience de réflexion autour de l’image, de la citoyenneté et de grandes questions de société. Le Jury Jeune constitue un dispositif clé : une quinzaine d’élèves issus de collèges des quartiers prioritaires de Carcassonne visionnent les films puis décerneront leur prix lors de la cérémonie d’ouverture, accompagnés par un parrain ou une marraine du monde du cinéma et de l’audiovisuel.

Chaque prix souligne la capacité des cinéastes à susciter réflexion, dialogue et engagement.

· Prix du Meilleur Long-Métrage de Fiction

· Mention du Jury Fiction

· Prix du Meilleur Long-Métrage Documentaire – SFCC

· Prix du Meilleur Court-Métrage

Face aux grands bouleversements du monde, le cinéma nous offre des regards et des points de vue riches et nourrissants pour les citoyens que nous sommes et suscite le débat.

· Prix du Public – Meilleur Long-Métrage de Fiction

· Prix du Public – Public Sénat

· Prix du Public – Meilleur Court-Métrage

Voir toutes les sélections de films

Le Festival International du Film Politique, du 15 au 19 janvier 2026 – Carcassonne

WWW.FESTIVAL-CINEMA-CARCASSONNE.ORG

Photo d’en-tête : Sélection des fictions en compétition 2026