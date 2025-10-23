Total condamnée pour greenwashing

Le tribunal judiciaire de Paris a rendu aujourd’hui, 23 octobre 2025, une décision historique, première mondiale : il condamne TotalEnergies pour pratiques commerciales trompeuses en raison de ses allégations mensongères portant sur son “ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050″ et « d’être un acteur majeur de la transition énergétique”. Il s’agit là de pratiques commerciales trompeuses concernant ses publicités vantant ses engagements de neutralité carbone d’ici à 2050. C’est donc un moment historique : TotalEnergies a enfin dû rendre des comptes devant la justice pour son greenwashing et pour la “stratégie climat” qu’elle brandit auprès des consommateurs. Pour la première fois, un tribunal français a jugé la crédibilité des promesses climatiques d’un géant des énergies fossiles. Une avancée cruciale dans la lutte contre les mensonges environnementaux et pour la protection du vivant.

Cette décision historique fait suite à l’action en justice initiée en 2022 par Les Amis de la Terre France, Greenpeace France et Notre Affaire à Tous, avec le soutien de ClientEarth. Elle dénonce la campagne de communication de la major autour de son changement de nom de Total à TotalEnergies en 2021. Des campagnes publicitaires qui mettent en avant ses investissements dans les énergies renouvelables afin de détourner l’attention de la réalité de ses activités, toujours principalement axées sur le pétrole et le gaz.

Cette victoire marque un tournant pour la protection des consommateurs, la préservation du climat et la lutte contre les pratiques de greenwashing. C’est la première fois à travers le monde qu’une major pétrogazière est condamnée par la justice pour avoir trompé le public en verdissant son image au sujet de sa contribution à la lutte contre le changement climatique.

Le tribunal juge que Total a “commis des pratiques commerciales trompeuses en diffusant, à partir du site www.totalenergies.fr, des messages reposant sur les allégations portant sur leur “ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 « . Il a jugé que TotalEnergies avait formulé des arguments environnementaux « pouvant influencer le comportement d’achat des consommateurs » et « les induire en erreur » en laissant entendre qu’elle pourrait atteindre la neutralité carbone en 2050 tout en augmentant sa production de pétrole et de gaz, indique un communiqué de presse lié à cette procédure civile.

En revanche, les magistrats ont écarté les accusations des associations concernant les déclarations de TotalEnergies sur le gaz fossile et les agrocarburants.

Des tribunaux et autorités de régulation en Europe ont déjà sanctionné pour écoblanchiment les compagnies aériennes KLM en 2024 et Lufthansa en mars, ainsi que d’autres entreprises du secteur agroalimentaire et d’autres domaines. Cependant, aucune entreprise pétrolière n’avait encore été condamnée par la justice pour sa stratégie climatique. Et même si le verdict est rendu en France, cette décision devrait avoir une portée internationale.

Cette décision devrait surtout constituer une référence importante dans la jurisprudence émergente sur le greenwashing, c’est-à-dire la pratique consistant à se présenter comme plus vertueux sur le plan environnemental qu’on ne l’est réellement.

Par conséquent, le tribunal ordonne à TotalEnergies et TotalEnergies Électricité et Gaz France :

– de cesser leurs allégations mensongères (1) dans un délai d’un mois, sous peine d’astreinte provisoire de 10.000 euros par jour de retard ;

– de publier la décision de justice sur la page d’accueil de leur site internet www.totalenergies.fr de façon visible pendant 180 jours.

Les associations saluent cette décision, à la hauteur de la gravité des dommages climatiques causés par ce géant pétrogazier. Cette victoire consacre trois ans de combat judiciaire et la détermination des associations à faire reconnaître la responsabilité de TotalEnergies dans la désinformation climatique.

Les associations regrettent néanmoins que le tribunal ait rejeté leurs demandes concernant le gaz et les agrocarburants, car il a considéré que les communications visées n’étaient pas “en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture des énergies de la société TotalEnergies aux consommateurs”. Le tribunal ne s’est cependant pas prononcé sur le contenu de ces communications.

Pour Justine Ripoll, responsable des campagnes chez Notre Affaire à Tous : “En reconnaissant que la communication de Total trompe les consommateurs, la justice française s’attaque enfin à l’impunité du greenwashing fossile dont Total bénéficiait jusque-là. Elle envoie un message clair : la désinformation climatique n’est pas une stratégie commerciale acceptable. Les citoyens ont droit à une information honnête et les entreprises fossiles doivent rendre des comptes sur la réalité de leurs activités.”

Pour Edina Ifticene, responsable de campagne chez Greenpeace France : ”Avec plus de 97 % de sa production d’énergie issue des hydrocarbures et près de 80 % de ses investissements toujours orientés vers les énergies fossiles, Total continue d’aggraver la crise climatique, tout en prétendant contribuer à sa résolution. La décision historique du tribunal interdit enfin à la multinationale de dissimuler les dégâts qu’elle cause derrière des artifices de communication verte” (2).

Pour Juliette Renaud, coordinatrice des Amis de la Terre France : “Nous espérons que la décision du tribunal aidera à faire la lumière sur la réalité des activités de Total, qui continue son expansion pétrogazière sur tous les continents, et en particulier en Afrique, au prix de graves violations des droits humains, et de dommages environnementaux et climatiques irréversibles. La multinationale s’entête notamment à vouloir relancer son méga projet gazier Mozambique LNG, malgré un contexte sécuritaire et humanitaire alarmant. A lui seul, ce projet contribuerait à produire entre 3,3 et 4,5 milliards de tonnes d’équivalent CO₂. Il est temps de contraindre Total et les autres majors à se conformer aux recommandations des scientifiques pour en finir avec le développement de nouveaux projets fossiles.”

Cette décision s’inscrit dans un contexte international où de plus en plus d’entreprises, notamment pétrolières, sont mises en cause pour des pratiques similaires. Pour faire oublier l’ampleur de leurs dégâts environnementaux, donner l’illusion de les compenser, séduire une clientèle de plus en plus attentive aux impacts de sa consommation ou encore profiter au maximum des subventions publiques, les multinationales ont recours au « greenwashing ». Elles alimentent ainsi l’idée fallacieuse d’un capitalisme qui se rendrait vert grâce à une simple « transition », sans remettre en question les structures sociales actuelles, pourtant présentées comme intouchables.

Enfin, à l’approche de la COP30, cette décision envoie donc un signal fort à l’ensemble de l’industrie fossile. La justice française vient aujourd’hui d’ouvrir la voie à d’autres actions similaires en Europe et dans le monde. Avec ce précédent majeur, c’est la stratégie globale de dissimulation des responsabilités climatiques des puissants groupes pétrogaziers qui est en question. Faire reculer la désinformation climatique qu’ils orchestrent, c’est faire un grand pas en faveur de la transition énergétique.

Accéder à l’intégralité de la décision du tribunal.

(1) Liste des allégations visées :

– « Notre ambition est d’être un acteur majeur de la transition énergétique tout en continuant à répondre aux besoins en énergie des populations”.

– « Nous plaçons le développement durable au cœur de notre stratégie, de nos projets et de nos opérations pour contribuer au bien-être des populations, en ligne avec les Objectifs de Développement Durable définis par les Nations-Unies. »

– « Nous plaçons le développement durable au cœur de notre stratégie, de nos projets et de nos opérations pour contribuer au bien-être des populations, en ligne avec les Objectifs de Développement Durable définis par les Nations-Unies. »

« Plus d’énergies, moins d’émissions : c’est le double défi que nous devons relever aux côtés de nos parties prenantes afin de contribuer au développement durable de la planète et faire face au défi climatique.Nous avons pour ambition de contribuer à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 ensemble avec la société […] En proposant à nos clients des produits énergétiques de moins en moins carbonés ».

(2) Voir les paragraphes 130 à 132 du jugement.

Source : CP Amis de la Terre France

