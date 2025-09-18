Le 25 octobre prochain, la Fondation Cartier pour l’art contemporain ouvre un nouveau chapitre de son histoire en inaugurant ses locaux au 2, place du Palais-Royal à Paris, dans le deuxième arrondissement. Derrière la façade haussmannienne intacte, l’architecte Jean Nouvel a imaginé une « machine » insoupçonnée : un corps mouvant, modulable, qui respire au rythme des expositions et se déploie comme une partition architecturale.

Sous les arcades qui virent passer les élégances du XIXe siècle, l’édifice révèle désormais ses coulisses : un dispositif inédit de plateformes ajustables, de volumes en suspens, de vides et de transparences. La pierre patrimoniale se double d’un théâtre mécanique qui réinvente sans cesse ses formes et ses perspectives. Les plafonds se rétractent, la lumière glisse, les espaces se transforment : chaque visite devient une métamorphose.

Ici, le passé et le présent se regardent. Le Grand Hôtel du Louvre et les Grands Magasins qui jadis animaient la vie parisienne cèdent la place à un temple du contemporain. Mais la continuité demeure : le bâtiment, né au temps d’Haussmann et de la première Exposition universelle, retrouve aujourd’hui sa vocation première, celle d’accueillir le mouvement, les foules, l’inattendu.

Avec ses 8 500 m² dont 6 500 consacrés aux expositions, la Fondation Cartier réaffirme son credo : l’art ne s’enferme pas dans des murs figés, il se déploie dans l’espace comme dans le regard. En écho au verre et à l’acier du boulevard Raspail, ce nouvel écrin parisien prolonge la vision de Jean Nouvel : une architecture qui n’impose pas un cadre, mais qui l’invente à chaque instant, selon les œuvres, les saisons, les regards.

Ainsi, au cœur du Palais-Royal, se dessine une alliance rare entre mémoire et invention. La façade demeure immuable, comme une page de pierre tournée vers l’histoire. Mais derrière elle, tout bouge, tout s’élève, tout descend, tout se réinvente. La Fondation Cartier n’habite pas un lieu : elle l’anime, elle le transforme, elle en fait un organisme vivant.

La Fondation Cartier offre aux visiteurs divers espaces conçus pour enrichir leur expérience :

La Manufacture : Transmission par l’art en mouvement, inspiration pratique

Fidèle à sa vocation humaniste, la Manufacture évolue au gré de ses expositions et de ses programmes culturels. Elle vise à accueillir un large public issu de divers horizons et à placer la diversité visuelle et l’expérience au cœur de ses activités. Animée par la conviction que la rencontre physique avec l’art et les pratiques artistiques apporte un épanouissement personnel et une autonomisation culturelle, les activités proposées à la Manufacture sont conçues comme des moments de découverte et de dialogue. Elles favorisent l’interaction collective, stimulent l’expression des émotions et encouragent les vocations.

Avec ses différents espaces adaptés au partage des connaissances et des compétences, les activités artistiques en mouvement sont accessibles à différents publics à différents moments. Le matin, la Manufacture est ouverte aux écoles, tandis que le soir, elle ouvre ses portes aux adultes. Les après-midis sont consacrés aux groupes issus du milieu médical et social, et le week-end, la Manufacture accueille les familles. Chaque activité, chaque programme est conçu en collaboration avec des professionnels experts (animateurs artistiques, artistes, artisans, travailleurs sociaux, professionnels de santé, enseignants, etc.) afin d’offrir des programmes sur mesure, éducatifs et pertinents pour tous.

La Manufacture est un lieu qui a une âme, un lieu non seulement de transmission et d’apprentissage, mais aussi de partage d’expériences. Grâce aux équipes qui font vivre la Manufacture, elle réunit l’excellence du geste et la vitalité des savoir-faire dans un processus continu de réinvention qui est une fenêtre sur la création contemporaine.

Le Studio Marie-Claude Beaud

Avec le Studio Marie-Claude Beaud, la Fondation Cartier dispose d’un lieu intimiste où se côtoient performances et expositions. Son nom rend hommage à la première directrice de l’institution, Marie-Claude Beaud, qui a fait du dialogue entre l’art et la performance une marque de fabrique de la Fondation Cartier.

Avec sa couleur rouge profond, évoquant traditionnellement le théâtre, le cinéma et le cabaret, le Studio est accessible par la rue Marengo ou par l’intérieur du bâtiment. Doté de sièges rétractables, il peut accueillir respectivement 110 personnes assises et 300 personnes debout. La programmation reflète les formes changeantes de la production artistique contemporaine, englobant le cinéma, la musique, la parole, la performance et les formats hybrides. Certains événements s’inscrivent dans le prolongement de l’exposition en cours, tandis que d’autres s’en éloignent pour explorer des voies totalement différentes. Ouvert sur la ville et vibrant au rythme de la Fondation Cartier, le Studio Marie-Claude Beaud est un espace d’invention, de porosité et de rencontre.

La librairie

Située à l’angle avant, face au Louvre, et visible depuis la rue de Rivoli grâce à sa façade vitrée, la librairie reflète l’esprit de la Fondation Cartier : c’est un lieu de savoir et de rencontres, et une référence majeure dans le domaine de l’art contemporain.

Elle se veut un havre de culture et un lieu de partage : elle met à l’honneur les publications de la Fondation Cartier, qui illustrent la diversité et le large éventail des disciplines représentées dans son programme. La Fondation est éditrice depuis sa création et a publié plus de 200 catalogues d’exposition ainsi que des essais, des livres illustrés, des éditions limitées et des livres de coloriage.

Plus que de simples reproductions de ses expositions, les publications de la Fondation sont à la fois une exploration et un réceptacle des idées des artistes qui participent activement à leur conception. Des auteurs issus de diverses autres disciplines contribuent à ces ouvrages : écrivains, philosophes, ethnologues, historiens et scientifiques sont invités à donner leur point de vue sur les œuvres des artistes, dans le même esprit de décloisonnement et de curiosité qui caractérise le programme de la Fondation Cartier. Parallèlement, la Fondation célèbre ses rencontres avec des artistes avec lesquels elle entretient des liens étroits, tels que Raymond Depardon, David Lynch et Nobuyoshi Araki.

Cette diversité éditoriale s’étend encore davantage au Louvre Palais-Royal avec la publication d’ouvrages majeurs sur les projets artistiques à venir, l’architecture de Jean Nouvel et la collection de la Fondation Cartier, ainsi que la réédition de textes fondateurs et de livres pour enfants, comme un livre pop-up sur l’histoire de la Fondation et son nouveau bâtiment, réalisé par l’artiste Yann Kebbi.

La librairie propose également une sélection d’ouvrages uniques présentés par support et par discipline, ainsi qu’une large gamme d’objets de collection institutionnels inspirés des expositions. Notre offre évolue en fonction de notre programme, avec des sélections thématiques conçues comme des prolongements des expositions et des projets présentés. Enrichi de nouveaux articles, l’espace peut être réorganisé grâce à un système de mobilier modulaire créé spécialement pour les lieux par Jean Nouvel Design.

Pendant les expositions, la bibliothèque est accessible uniquement aux visiteurs munis d’un billet d’entrée valide. Entre les expositions, elle est accessible à tous, gratuitement, depuis son entrée rue de Rivoli.

Le Creative Bar et le restauant

Ce « Creative Bar » et le restarant ouvriront leurs portes au printemps 2026. Plus d’informations à venir.

Jean Nouvel, l’architecte du souffle et de la lumière

Ce projet s’inscrit dans une trajectoire que Jean Nouvel poursuit depuis plus de quarante ans. Dès l’Institut du monde arabe, il a montré son goût pour les dispositifs mouvants et les façades qui respirent, laissant la lumière pénétrer comme un matériau vivant. Avec la Fondation Cartier du boulevard Raspail, il a brisé l’évidence du « cube blanc » en ouvrant le musée à la ville et au jardin, brouillant les frontières entre dedans et dehors. À la Philharmonie de Paris, il a sculpté des lignes qui absorbent et redistribuent le son, transformant l’architecture en instrument.

Au Palais-Royal, il poursuit ce dialogue avec la lumière et l’air, avec la réversibilité des espaces et la porosité des limites. Ici, rien n’est figé : les plateformes glissent comme des strophes, les baies vitrées s’ouvrent comme des paupières, et l’architecture devient elle-même performance. L’œuvre de Nouvel est une architecture qui respire, toujours attentive aux rythmes du temps, aux flux de la ville, aux mouvements du corps humain.

À travers la grande verrière qui redonne vie aux façades, le spectacle n’est pas réservé aux seuls visiteurs. Les flâneurs de la place du Palais-Royal, les passants de la rue de Rivoli, les regards furtifs des promeneurs sous les arcades seront désormais conviés, malgré eux, à cette mise en scène architecturale. Ils verront, au détour d’un pas, les volumes bouger, la lumière se transformer, les œuvres dialoguer avec l’espace.

Ainsi, la Fondation Cartier ne s’enferme pas derrière ses murs : elle se projette dans la rue, dans le quotidien des passants, comme une respiration offerte à tous. Le Palais-Royal, déjà théâtre d’histoire, devient un théâtre vivant où l’architecture, l’art et la vie urbaine se confondent. Et peut-être est-ce là le véritable geste de Jean Nouvel : faire de chaque passant un spectateur, de chaque spectateur un acteur, et de la ville entière une scène en perpétuelle métamorphose.

Programmation du musée

À travers des projets d’expositions et un programme de rencontres et de débats, de performances live et de conférences adaptés aux contextes locaux dans le cadre de partenariats culturels à long terme avec des institutions, elle jette des ponts géographiques entre les lieux culturels et favorise un véritable espace de dialogue international.

Voir le programme saison 2025-2026

La billetterie du musée sera ouverte à partir du 23 septembre 2025