« Gardiens de l’Océan » – Photographies par Inuuteq Storch

Le Bicolore – La Maison du Danemark à Paris présente, du 19 septembre au 23 novembre 2025, l’exposition Gardiens de l’Océan consacrée à l’artiste inuit Inuuteq Storch, qui a notamment représenté le Danemark à la 60ᵉ Biennale d’art de Venise en 2024. À travers cette exposition, Inuuteq Storch déconstruit les récits dominants et les idées préconçues sur le Groenland, son territoire d’origine, en proposant une lecture personnelle, intime et politique de son environnement et de son héritage.

Le parcours de l’exposition s’articule autour de quatre grands thèmes : le sublime, l’intime, le savoir intergénérationnel et le passé colonial et l’avenir. Chaque espace explore l’un de ces axes à travers une sélection d’œuvres issues de ses séries emblématiques Keepers of the Ocean, Soon Will Summer Be Over et Anachronism.

Le premier espace immersif présente trois grands caissons lumineux montrant des images fortes – l’artiste faisant le signe des cornes du diable devant un iceberg, l’étreinte de deux jeunes kalaallit, deux enfants allongés sous la chaleur du soleil – tandis qu’un tirage mural panoramique (6 × 2 m) montre la vue depuis la maison de l’artiste, véritable ouverture sur son univers. Ces œuvres servent d’introduction aux thématiques développées dans l’exposition.

Dans le deuxième espace, conçu comme une galerie photographique, Inuuteq Storch nous plonge dans l’intimité du quotidien groenlandais. Les traditions danoises, coloniales et kalaallit s’y entrecroisent, révélant la complexité identitaire de cette région longtemps représentée à travers des regards extérieurs.

Le troisième espace propose une immersion vidéo avec la projection en boucle, sur grand écran, de quatre œuvres majeures de l’artiste : The Way You Kill is the Way You Live, Either Way, This is Where We End, We Grow Up to Forget Who We Were. Ces films prolongent son exploration du souvenir, du territoire et de l’appartenance.

Né en 1989, Inuuteq Storch a grandi à Sisimiut, la deuxième plus grande ville de Kalaallit Nunaat (Groenland), située sur la côte ouest et peuplée d’environ 5 000 habitants. Il y vit et y travaille encore aujourd’hui. À l’image de nombreux artistes kalaallit de sa génération, il a été formé au Danemark et à l’étranger, notamment à l’école de photographie artistique Fatamorgana à Copenhague et à l’International Center of Photography de New York.

À travers un style intuitif, brut, poétique, souvent espiègle et empreint d’humour, Storch capte avec une grande liberté le quotidien et l’identité contemporaine des Kalaallit.

Inuuteq Storch travaille majoritairement en photographie argentique, revendiquant la matérialité de l’image – grains prononcés, surexpositions, défauts, accidents visuels – qui deviennent autant de signes expressifs. Loin des canons de la perfection technique ou des équipements sophistiqués, l’artiste privilégie un matériel qui lui est sensible. Ce sont généralement des appareils photo reçus en cadeau ou acquis auprès de sa famille et de ses amis. Cette approche individualisée et intuitive souligne le lien profondément personnel qu’il entretient avec la photo.

Soon Summer Will Be Over

Qaanaaq, village le plus septentrional de Kalaallit Nunaat (le Groenland), est aussi l’un des lieux habités les plus au nord de la planète. Isolé et peu peuplé – moins de 700 habitants aujourd’hui – Qaanaaq a été l’un des derniers territoires groenlandais à être colonisés, entre 1910 et 1930. Ce contexte tardif a attiré l’attention des expéditions danoises, des scientifiques et des photographes, désireux de documenter ce qu’ils considéraient alors comme une culture inuit « authentique ».

À l’été 2023, Inuuteq Storch séjourne à Qaanaaq. Il s’y installe temporairement, s’immerge dans la communauté et tisse des liens étroits avec ses contemporains, familles et chasseurs. Pour lui, la photographie n’est jamais une finalité en soi : la relation humaine prime, et c’est seulement dans cet échange de confiance que l’image peut naître. La série présentée dans l’exposition découle de cette immersion : les portraits, paysages et scènes de vie prennent place dans un accrochage sobre, aux formats encadrés et suspendus, rappelant les conventions classiques du médium photographique.

Keepers of the Ocean

Les œuvres présentées sont issues de la vaste série photographique publiée dans le livre Keepers of the Ocean en 2022. Comme dans la série précédente At Home We Belong, Inuuteq Storch y revient à Sisimiut, sa ville natale, affirmant ainsi la force du territoire local et l’ancrage communautaire de sa pratique photographique.

Ces images, profondément intimistes, explorent la matérialité du quotidien : la tactilité des surfaces et des matières – vêtements, neige, peau, cheveux, nourriture, métal, porcelaine. Elles dessinent un autoportrait fragmenté de l’artiste, mais aussi de sa communauté, dans une relation organique entre le corps, les objets et les lieux. Certaines prises de vue, volontairement très rapprochées, laissent apparaître des visages ou des détails flous, instaurant une forme de présence physique du spectateur dans l’image, presque corporelle.

À propos du Bicolore – La Maison du Danemark

Véritable tribune pour l’art contemporain danois ouverte aux visiteurs français et internationaux, Le Bicolore est situé dans la Maison du Danemark, sur l’avenue mondialement connue des Champs-Élysées. Le Bicolore présente des expositions et des événements proposant des créations d’avant-garde ingénieuses qui stimulent la réflexion. Le lieu accueille chaque année quatre à cinq expositions offrant une grande variété de formes et de contenus : réalité virtuelle et interaction, design et architecture, peinture, photographie et textile. Le Bicolore constitue une plateforme culturelle exceptionnelle qui permet à des artistes danois de s’introduire sur la scène culturelle parisienne, où ils peuvent développer leurs réseaux, toucher un public international et, surtout, développer leur pratique artistique, et qui propose au public français un regard sur le Danemark.

Les expositions présentées au Bicolore visent à faire réfléchir et à servir de catalyseur pour le Danemark et le monde environnant dans lequel les œuvres sont créées. Elles doivent interroger, prendre des risques et susciter le débat. Quelques mots-clés pour les saisons à venir : pertinence sociale, féminisme, changement climatique, arts numériques et art des nouveaux médias. Depuis son lancement en 2021, Le Bicolore a organisé des expositions individuelles et collectives consacrées notamment à Mette Winckelmann, FOS, Superflex, Jeannette Ehlers, Esben Weile Kjær, Thora Schultz, Nina Beier, Dorthe Mandrup et bien d’autres.

Exposition Gardiens de l’Océan – photographies par Inuuteq Storch, du 19 septembre au 23 novembre 2025 au Bicolore, Maison du Danemark, 142 Avenue des Champs-Élysées – 75008 Paris

==> Vernissage jeudi 18 septembre à partir de 19 h en présence de l’artiste

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Horaires d’ouverture : lundi-dimanche : 12h-18h

Photo d’en-tête : From the series Soon Will Summer Be Over © Inuuteq Storch