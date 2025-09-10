Déjà inscrit ou abonné ?
« Ça nous rend malades » : un manifeste pour une agriculture qui soigne

Pesticides, engrais chimiques, nourriture ultratransformée et peu nutritive, épidémies d’origine animale : et si ce que l’on mangeait chaque jour nous rendait malades ? L’ONG Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières (AVSF), publie son manifeste « Ça nous rend malades », qui alerte sur les conséquences sanitaires de l’agriculture industrielle et appelle à soutenir l’agroécologie paysanne comme remède.

À travers ce manifeste, AVSF met en lumière les dangers des pesticides et engrais chimiques, responsables d’intoxications, de maladies chroniques et de pollution des ressources naturelles, la nécessité de mieux produire pour mieux nourrir, en développant des systèmes agroécologiques garantissant une alimentation saine et accessible, mais aussi la prévention des maladies d’origine animale, en promouvant des élevages paysans à taille humaine et une approche « One Health » intégrant santé humaine, animale et environnementale.

En France et à travers le monde, l’agriculture industrielle et productiviste produit de graves déséquilibres économiques, sociaux et environnementaux. Pourtant, ce modèle reste massivement soutenu par les lobbys et de nombreux gouvernements. Et si des avancées ont été obtenues des États, ces progrès peuvent vite être balayés. On l’a vu en France avec la loi Duplomb. Aujourd’hui, presque 1/3 de la population n’a pas un accès constant à une alimentation de qualité. Or une alimentation insuffisante ou trop transformée affaiblit les corps. Bien manger ne devrait pas être un luxe, mais un droit.

Nos assiettes reflètent les dérives d’une agriculture qui empoisonne notre santé, celle des paysans et paysannes, et celle de la planète. L’agroécologie paysanne, elle, repose sur des pratiques éprouvées qui permettent de produire mieux en respectant le vivant ».
Christophe Chauveau, directeur d’AVSF

L’agroécologie paysanne comme remède

AVSF s’appuie sur près de 50 années d’expérience aux côtés de paysans du sud pour mettre en avant un modèle plus vertueux, celui de l’agriculture paysanne et agroécologique. Ce modèle propose une transformation profonde de nos systèmes alimentaires.

Le manifeste s’articule autour de trois axes :

  • en finir avec les pesticides les plus dangereux, responsables d’intoxications, de maladies chroniques et de la pollution des ressources naturelles ;
  • mieux produire pour mieux nourrir, en développant des systèmes agroécologiques capables de garantir une alimentation saine, nutritive et accessible à toutes et tous ;
  • prévenir les maladies d’origine animale, en favorisant des élevages paysans à taille humaine et une approche intégrée de la santé, dite « One Health », qui relie santé humaine, animale et environnementale.

L’agroécologie paysanne n’est pas une simple alternative, c’est une urgence sanitaire et sociale.

Le sujet de l’agriculture nous touche directement tous et toutes. Pesticides, maladies d’origine animale, manque de diversité et qualité insuffisante de l’alimentation : tout cela impacte notre santé et celle de notre planète. Contre ces dérives, l’agroécologie paysanne est le premier remède. Elle produit une alimentation plus saine, plus nutritive et respecte les écosystèmes et les paysans.
Il est urgent de se mobiliser pour une agriculture qui soigne !

À propos de AVSF

Depuis plus de 45 ans, AVSF accompagne les communautés paysannes vers l’autonomie alimentaire et économique en apportant des conseils techniques, formations et soutiens financiers, tout en valorisant les savoirs paysans traditionnels. L’ONG est présente dans 22 pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie, et accompagne plus de 550 000 personnes.

Plus d’infos sur avsf.org

