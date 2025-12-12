Canopée, le film : c’est en ligne !

Une idée un peu folle, un bus, des forêts menacées et une bataille politique à l’échelle européenne : Le tour des forêts en bus, le nouveau film de l’association Canopée, raconte une aventure collective hors normes. Un road-movie militant, humain et tendu, qui plonge au cœur de la lutte pour sauver la loi européenne contre la déforestation — et, avec elle, l’avenir des forêts vivantes.

Le tour des forêts en bus : quand un road-movie devient une arme politique

Au départ, il n’y avait pas de scénario écrit. Juste une intuition : si les forêts sont attaquées partout, alors il faut aller à la rencontre de celles et ceux qui les défendent, sur le terrain, et porter leurs voix là où les décisions se prennent. De cette idée est née une aventure aussi improbable qu’essentielle, aujourd’hui racontée dans le film Le tour des forêts en bus, produit par l’association Canopée.

Pendant sept jours, un bus a sillonné la France et l’Europe, du massif des Landes jusqu’à Bruxelles. À son bord : des militant·es, des citoyen·nes engagé·es, une équipe déterminée… et une caméra pour documenter chaque étape de ce périple. Leur objectif était clair : défendre la loi européenne contre la déforestation, alors menacée de report, voire de démantèlement, sous la pression des lobbys industriels.

Des forêts bien réelles, des luttes bien locales

Le film nous entraîne d’abord au cœur des territoires. Forêts naturelles transformées en monocultures de résineux, coupes rases à grande échelle, sols appauvris, biodiversité détruite : loin des discours abstraits, Le tour des forêts en bus montre ce que signifie concrètement la déforestation « chez nous ». Car si l’Europe importe encore massivement des produits issus de la destruction des forêts tropicales, elle n’est pas irréprochable sur son propre sol.

La loi européenne contre la déforestation — fruit de plusieurs années de mobilisation — vise justement à interdire la mise sur le marché européen de produits liés à la déforestation, où qu’elle ait lieu. Une avancée majeure, qui pourrait aussi rendre illégale la vente de bois provenant de coupes rases dans des forêts naturelles remplacées par des plantations industrielles. Une perspective qui fait trembler certains intérêts économiques… et explique la violence des attaques contre ce texte à Bruxelles.

Une mobilisation montée en urgence, sous pression

Le film révèle aussi l’envers du décor : une tournée organisée en seulement cinq semaines, dans un contexte politique brûlant. Alors que la Commission européenne s’apprêtait à repousser l’application de la loi, chaque jour comptait. Le bus est devenu un espace de rencontres, de débats, mais aussi de tension. Surveillance policière, obstacles administratifs, pressions diverses : l’aventure n’a rien d’un long fleuve tranquille.

Et pourtant, partout sur la route, des forestier·es, des scientifiques, des élu·es locaux, des militant·es et des habitant·es sont monté·es à bord ou ont accueilli l’équipe. Ensemble, ils ont signé une carte postale géante, symbole d’un soutien populaire massif et concret à la loi. Autant de voix réunies pour rappeler que la protection des forêts n’est pas une lubie militante, mais une exigence écologique, sociale et démocratique.

Bruxelles, le moment de bascule

Le point d’orgue du film se joue à Bruxelles. Le bus arrive au cœur du pouvoir européen avec ce message collectif, impossible à ignorer. Une semaine plus tard, contre toute attente, la Commission européenne annonce qu’elle renonce à repousser l’application de la loi. Une victoire réelle, obtenue grâce à une mobilisation citoyenne inventive et déterminée.

Mais Le tour des forêts en bus ne verse pas dans l’autosatisfaction. Le film montre aussi que rien n’est jamais acquis. Aujourd’hui encore, le Parlement européen et plusieurs États membres, dont la France — accusée de jouer un double jeu — tentent d’affaiblir le texte. Les lobbys n’ont pas désarmé, et la bataille se poursuit.

Un film à voir, à partager, à prolonger

Plus qu’un simple documentaire, Le tour des forêts en bus est un appel à l’engagement. Il rappelle que les lois se gagnent rarement dans les couloirs feutrés, mais grâce à la pression collective, à la créativité et à la persévérance. Il montre aussi que chacun peut avoir un rôle à jouer, en s’informant, en relayant, en soutenant les luttes.

À l’heure où les forêts disparaissent à une vitesse alarmante, ce film arrive comme un souffle d’espoir lucide. Une preuve que, face aux reculs politiques, la mobilisation peut encore faire reculer les reculs.

👉 Pour suivre les rebondissements de cette bataille décisive, Canopée propose un fil de décryptage dédié à la loi européenne contre la déforestation. Et surtout, allez voir le film. Parlez-en. Partagez-le. Les forêts en ont besoin.