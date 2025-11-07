Dans(e) la lumière – 2ème édition

Après une première édition couronnée de succès, Dans(e) la lumière revient à la Fondation groupe EDF jusqu’au 31 janvier 2026 avec une nouvelle saison encore plus lumineuse et engagée. Fidèle à sa mission en faveur de l’égalité des chances, la Fondation célèbre à nouveau la rencontre entre lumière et danse, vecteurs d’émancipation et d’expression universelle. Entre performances chorégraphiques, exposition d’art contemporain, ateliers et temps festifs, cette programmation ouverte à toutes et à tous invite le public à découvrir comment la lumière peut façonner le mouvement, révéler les corps et créer des espaces de liberté. Un rendez-vous artistique et sensible, où la création devient terrain de partage, d’inclusion et de joie.

Pendant trois mois, le public découvrira les ingrédients qui ont fait la beauté de l’édition passée : la lumière comme matériau de création utilisée par de grands artistes plasticiens avec une exposition d’œuvres de la collection de la Fondation et d’artistes invités, et la danse, acte d’émancipation du corps et de l’esprit que la lumière contribue à magnifier. Cette saison sera l’occasion de mettre un peu plus encore en valeur les apports et la porosité de ces deux univers.

Dans(e) la lumière invite des chorégraphes qui font de la lumière une matière d’inspiration et de création. Parmi eux, le chorégraphe britannique Russell Maliphant signe son retour avec un solo présenté pour la première fois en France. Hervé Koubi réunira douze danseurs pour célébrer différentes formes de danses et la puissance du mouvement. Des soirées dédiées à Robyn Orlin verront les jeunes danseurs du CNSMDP présenter la dernière création de la chorégraphe sud-africaine, ainsi qu’un solo interprété par Volmir Cordeiro. La Fondation accueillera également Solène Wachter dans un solo bifrontal inédit, dans lequel la lumière redéfinit l’univers backstage où le mouvement se construit dans l’intimité. Enfin, le ballet junior d’Angelin Preljocaj fera son retour à la Fondation pour clôturer la saison.

En première partie de ces spectacles, des performances programmées par Saïdo Lehlouh, membre du collectif FAIR·E et co-directeur du CCNRB, mettront en valeur des formes de danse variées, du hip-hop au flamenco.

En seconde partie de soirée, la programmation donne à voir le travail de chorégraphes qui travaillent la lumière comme ils travaillent les corps. La proposition de la Fondation vise à susciter,

chez chaque chorégraphe, une réflexion sur la lumière comme matériau d’inspiration, de création et de mouvement.

Accessible tout au long de la saison, une exposition explore le dialogue entre lumière et mouvements, et la place de la lumière artificielle dans le spectacle vivant, à travers les œuvres d’artistes plasticiens ayant collaboré avec des chorégraphes contemporains tels que François Morellet, Gun Gordillo et Adalberto Mecarelli.

Les bénéficiaires des associations soutenues par la Fondation et les établissements scolaires disposeront de créneaux réservés pour assister aux performances et spectacles, rencontrer les artistes et profiter d’une médiation dédiée.

Des battles, rendez-vous festifs et événements viendront ponctuer la saison, invitant tous les publics à découvrir la Fondation autrement.

Un programme engagé et ouvert à tous

Dans la lignée du travail de la Fondation et des projets développés par les associations qu’elle soutient, la saison Dans(e) la lumière prolonge son engagement. Pensée notamment pour les scolaires et les publics associatifs que la Fondation groupe EDF soutient en tant que mécène, la programmation intègre des créneaux gratuits de visites guidées, de représentations et de rencontres avec les chorégraphes et danseurs. Des ateliers dédiés aux bénéficiaires d’associations seront menés par les chorégraphes de la saison pour partager les bienfaits de la pratique de la danse. Afin d’inciter les étudiants et celles et ceux qui sont plus éloignés de la culture à profiter de cette nouvelle saison, l’ensemble des représentations sera accessible gratuitement sur inscription pour les moins de 25 ans.

Les artistes de la programmation :

– Ballet Preljocaj Junior

– Ensemble chorégraphique du CNSMDP

– Chris Fargeot & Natasha “Kastet” Kiliachikhina

– Rubix Kuty Junior

– Israel Galván & Mathias Rassin

– Russell Maliphant

– Mwendwa Marchand

– Compagnie KH

– Hervé Koubi

– Mounia Nassangar & Panda Waack

– Robyn Orlin

– UnitS

– Solène Wachter

Les œuvres lumières

La Fondation ouvre un nouveau chapitre de Dans(e) la lumière, en présentant des artistes visuels qui ont collaboré avec des chorégraphes contemporains. La lumière artificielle, instrument de la visibilité, dévoile l’espace et les formes. Issues de la collection de la Fondation, les œuvres mythiques qui avaient vu danser Carolyn Carlson ou Marion Motin lors de l’édition précédente (Lunatique Neonly de François Morellet ou les néons de Gun Gordillo) s’exposeront aux côtés d’une toute nouvelle sélection comme les projections d’Adalberto Mecarelli ou l’installation du duo d’artistes invités Caty Olive et Christian Rizzo.

Les artistes de l’exposition :

– Adalberto Mecarelli

– Sidonie Rochon

– François Morellet

– Andy de Groat

– Gun Gordillo

– Caty Olive & Christian Rizzo

– Carolyn Carlson

Agenda des représentations :

Novembre 2025 :

Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 novembre | 19h

Mounia Nassangar & Panda Waack suivis de Russell Maliphant

Décembre 2025

Mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 décembre | 19h

Mwendwa Marchand suivie d’Hervé Koubi

Mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 décembre | 19h

B-GIRL Kastet et Chris Fargeot / Compagnie KH, suivis de Solène Wachter

Janvier 2026

Mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 janvier 2026 | 19h

Rubix Kuty Junior suivi du CNSMDP et Robyn Orlin

Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 janvier 2026 | 19h

Units suivies du Ballet Prejlocaj Junior

Exposition et chorégraphies« Dans(e) la lumière » jusqu’au 31 janvier 2026 – Fondation Groupe EDF, 6 rue Juliette Récamier – 75007 – Paris

Photo d’en-tête : Performance chorégraphique « Ce que le jour doit à la nuit » d’Hervé Koubi, assisté de Fayçal Hamlat