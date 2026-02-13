Au cœur des jardins de Kensington, une institution londonienne continue de réinventer la rencontre entre l’art et le public. Depuis plus d’un demi-siècle, la galerie Serpentine tisse des dialogues audacieux entre créateurs émergents et figures majeures de la scène internationale. Au printemps 2026, elle ouvre un nouveau chapitre de son histoire en accueillant, pour la première fois, une exposition de David Hockney, réunissant œuvres inédites et fresque monumentale dans un cadre ouvert à tous.

Installée à Londres sur deux sites – Serpentine North et Serpentine South – au sein des Kensington Gardens, la galerie Serpentine s’est imposée comme l’un des lieux les plus dynamiques de l’art contemporain. Sa singularité tient autant à l’exigence de sa programmation qu’à son accessibilité : expositions gratuites, présentations architecturales, événements en direct, initiatives éducatives et expérimentations technologiques rythment chaque année la vie du parc et débordent largement des murs de la galerie.

Fidèle à cette ambition de relier artistes et publics, Serpentine présentera du 12 mars au 23 août 2026, à Serpentine North, une exposition d’œuvres récentes et inédites de David Hockney. L’événement réunira une série de peintures nouvelles réalisées spécialement pour l’institution ainsi que la frise monumentale Une année en Normandie (2020-2021), montrée à Londres pour la première fois. Une invitation exceptionnelle à redécouvrir l’univers d’un artiste majeur, dans un lieu qui n’a cessé de redéfinir les contours de l’expérience artistique contemporaine.

L’exposition dévoile un nouvel ensemble d’œuvres du célèbre artiste britannique, comprenant cinq natures mortes et cinq portraits de membres de son entourage proche, notamment sa famille et ses soignants. Ces tableaux sont unis par leur composition frontale et par le motif récurrent d’une nappe à carreaux vichy qui sert de décor à chacune d’elles. Dans ces nouvelles œuvres, Hockney combine abstraction et figuration. Pour l’artiste, toute peinture figurative est par essence abstraite, dès lors qu’elle se déploie sur une surface plane.

En parallèle de l’exposition, Serpentine présentera une fresque imprimée grand format de David Hockney dans le jardin de Serpentine North. L’œuvre met en lumière une scène du cycle printanier d’ Une année en Normandie, représentant une cabane dans un arbre. Cette impression numérique monumentale sera exposée au fond de la galerie nord, en écho au jardin normand de David Hockney où elle a été créée.

David Hockney a déclaré : « J’ai toujours cru que l’art devait être une source de profond plaisir… Il y a toujours, partout, une énorme quantité de souffrance, mais je crois que mon devoir d’artiste est de surmonter et d’atténuer la stérilité du désespoir… De nouvelles façons de voir impliquent de nouvelles façons de ressentir… Je crois fermement que la peinture peut changer le monde. »

Bettina Korek, directrice générale de Serpentine, estime que : « L’œuvre de David Hockney nous invite à ralentir, à observer attentivement et à renouer avec le monde qui nous entoure. La présentation de *Une année en Normandie* aux côtés de nouvelles peintures à Serpentine North témoigne de notre volonté de créer de nouveaux liens entre les artistes et le public. Nous sommes ravis d’accueillir les visiteurs qui pourront découvrir librement ces œuvres dans le parc. »

Pour Hans Ulrich Obrist, directeur artistique de Serpentine, « Nous sommes ravis de présenter une nouvelle exposition de l’un des artistes les plus célèbres au monde. À 88 ans, David Hockney continue d’explorer le langage pictural avec une ingéniosité remarquable, fusionnant figuration et abstraction à travers des natures mortes, des portraits et une frise panoramique composée de plus de 100 peintures réalisées sur iPad. Dans ses nouveaux portraits, il saisit non seulement ses modèles, mais aussi l’acte même de regarder, tandis que la frise offre une méditation profondément personnelle sur le passage du temps. Le cycle des saisons résonnera dans toute la galerie et une nouvelle fresque dans le jardin de Serpentine North mettra en lumière la transition du printemps à l’été, tandis que le paysage environnant se renouvelle. »

L’exposition « Une année en Normandie et quelques autres réflexions sur la peinture » présentera également la célèbre frise de Hockney, « Une année en Normandie (2020-2021) », qui s’étendra sur toute la galerie périphérique de Serpentine North, illustrant le changement des saisons dans l’ancien atelier de l’artiste en Normandie, en France.

Invitant à ralentir le rythme et à contempler la beauté du monde qui nous entoure, Hockney estime que les cycles quotidiens, à l’instar d’un lever de soleil, méritent d’être célébrés. Alors que le monde s’est figé au printemps 2020, Hockney a poursuivi ses observations attentives du monde qui l’entourait en réalisant plus d’une centaine de peintures numériques sur son iPad, travaillant avec rapidité et intuition, à la manière des impressionnistes. Le format d’ Une année en Normandie s’inspire des rouleaux de peinture chinois ainsi que de la Tapisserie de Bayeux du XIe siècle. Les outils de peinture numérique de Hockney lui ont permis de saisir l’essence de chaque scène, enregistrant avec talent les variations de lumière et de météo sur le motif . Ses compositions lumineuses mêlent aplats de couleurs vives à des touches pop et ludiques. Au fil des jours, le printemps cède la place à l’été, puis à l’automne et enfin à l’hiver.

À l’occasion de l’exposition, Serpentine et Franz und Walther Koenig publieront un catalogue conçu par l’artiste. Cet ouvrage rassemblera des contributions inédites et pertinentes de Marco Livingstone et Olivia Laing. Richement illustré en couleurs, il comprendra également un entretien approfondi entre David Hockney et le directeur artistique de Serpentine, Hans Ulrich Obrist.

L’exposition « David Hockney : Une année en Normandie et quelques autres réflexions sur la peinture » est organisée par Hans Ulrich Obrist, directeur artistique ; et Claude Adjil, conservateur indépendant ; avec Liz Stumpf, conservatrice adjointe des expositions.

Pour célébrer le 15e anniversaire de Turner Contemporary ce printemps, David Hockney réalisera la prochaine Sunley Window lors de l’ouverture de la galerie le 1er avril 2026. Mesurant sept mètres sur dix, l’œuvre de Hockney transformera l’emblématique baie vitrée de la galerie Sunley, qui surplombe les plages de Margate et la mer du Nord.

À propos de David Hockney

David Hockney (né en 1937 à Bradford, dans le Yorkshire, au Royaume-Uni) est l’un des artistes les plus influents de notre époque. Tout au long de sa carrière s’étendant sur sept décennies, cet artiste britannique a fait preuve d’une inventivité sans cesse renouvelée et d’un profond attachement à la célébration du monde qui l’entoure, incarné par sa devise : « Love Life ». Fasciné par la perspective et désireux d’explorer notre perception et notre représentation du monde, il a exploré une grande variété de médiums artistiques, de la peinture aux collages photographiques, en passant par la scénographie, le dessin et la gravure. Son utilisation des nouvelles technologies prolonge son intérêt pour les différentes manières de saisir la réalité. De ses compositions Polaroid à ses dessins réalisés avec un télécopieur, et plus récemment, à ses peintures sur iPad, il cherche à exploiter pleinement le potentiel de chaque technologie pour la création artistique.

L’œuvre de David Hockney a été présentée lors d’importantes expositions personnelles dans des institutions du monde entier, notamment à la Fondation Louis Vuitton à Paris (2025), au Musée d’art contemporain de Tokyo (2023), à la Tate Britain, au Centre Pompidou et au Metropolitan Museum of Art (2017), parmi beaucoup d’autres. David Hockney a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses, dont le titre de Compagnon d’honneur de l’Ordre britannique et du Commonwealth pour sa contribution exceptionnelle aux arts en 1997. Il a récemment été fait Officier de la Légion d’honneur (2026). Les œuvres de David Hockney figurent dans de nombreuses collections publiques, parmi lesquelles le Museum of Fine Arts de Boston, la National Gallery of Australia à Canberra, l’Art Institute of Chicago, la National Portrait Gallery et la Tate Britain à Londres, le J. Paul Getty Museum et le Los Angeles County Museum of Art à Los Angeles, le Walker Art Center à Minneapolis, le Metropolitan Museum of Art et le Museum of Modern Art à New York, et le Centre Georges Pompidou à Paris.

Image d’en-tête : David Hockney, Une année en Normandie (détail), 2020-2021, peinture composite sur iPad © David Hockney

Exposition « David Hockney : « Une année en Normandie et quelques autres réflexions sur la peinture » », du 12 mars au 23 août 2026 – Serpentine Nord, Kensington Gardens – Londres