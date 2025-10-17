Enracinée – Pour une écologie populaire avec Banlieues climat, de Sanaa Saïtouli – Préface de Laurence Tubiana – Éditions Les Presses de la Cité, 9 octobre 2025 – 192 pages

L’engagement de Sanaa Saïtouli pour une écologie pour tous est le fruit d’un parcours unique et métissé. Enfant de Cergy, elle grandit dans les années 80, dans la triple culture du Maroc, de la Mauritanie et du quartier de la Croix-Petit, où elle développe un vrai esprit de solidarité. À l’automne 2022, elle cofonde, notamment avec Féris Barkat, Banlieues Climat, une école pionnière qui a formé plus de huit cents jeunes des quartiers populaires aux enjeux du climat, essaimant dans plus de vingt métropoles françaises, mais aussi au Maroc, en Allemagne, en Italie… Ce succès n’est pas le fruit du hasard, mais l’aboutissement d’une existence dédiée depuis plus de vingt ans aux plus vulnérables, d’une volonté de retisser du lien, par l’éducation populaire et l’action.

Fidèle à sa boussole, Sanaa Saïtouli milite pour une écologie qui s’adresse à toutes et tous. Engagée est le récit d’une femme qui a tracé sa vie pour que d’autres enfants des quartiers populaires puissent inventer la leur demain, face à l’urgence climatique.

Une écologie ancrée dans le réel et le social

Dans Engagée, Sanaa Saïtouli renverse une idée reçue encore trop répandue : celle selon laquelle l’écologie serait une cause réservée aux élites urbaines, déconnectée des réalités sociales. En mêlant récit autobiographique et réflexion politique, elle montre que la lutte pour le climat ne peut être dissociée de la justice sociale et de la reconnaissance des territoires populaires.

Son parcours, à la croisée de plusieurs cultures et de plusieurs appartenances, incarne une écologie de terrain, inclusive, solidaire et profondément humaine. Loin des discours abstraits, Saïtouli raconte comment la prise de conscience écologique peut naître dans les quartiers, au contact des inégalités, des discriminations, mais aussi des solidarités quotidiennes.

Banlieues Climat : une expérience pionnière

Au cœur du livre se trouve l’aventure Banlieues Climat, un projet d’éducation populaire né en 2022 et rapidement devenu un mouvement national. Cette école du climat a déjà formé des centaines de jeunes à la compréhension des enjeux environnementaux et à l’action concrète : initiatives locales, ateliers de sensibilisation, accompagnement vers les métiers de la transition écologique.

L’auteure y voit une expérience de reconquête citoyenne, où les jeunes des banlieues, souvent tenus à l’écart des débats écologiques, deviennent acteurs du changement. L’écologie populaire qu’elle défend ne se limite pas à la réduction de l’empreinte carbone : elle vise à redonner du pouvoir d’agir, de la fierté et un sentiment d’appartenance à une communauté engagée pour le bien commun.

Entre autobiographie et manifeste politique

Engagée est à la fois le récit d’une vie et un appel à la mobilisation collective. L’auteure y retrace son parcours personnel — celui d’une femme issue des quartiers populaires devenue une voix reconnue du mouvement climat — pour mieux interroger les obstacles structurels qui empêchent une partie de la population de s’approprier les enjeux écologiques.

Son écriture, à la fois sobre et inspirante, transmet une conviction forte : il n’y aura pas de transition juste sans inclusion. Loin de plaider pour une écologie moralisatrice, elle défend une écologie populaire, joyeuse et émancipatrice, fondée sur le partage, la culture et la transmission.

Une voix singulière dans le paysage écologique français

Par son parcours et sa parole, Saïtouli incarne une génération de militants qui redéfinissent l’écologie à partir du vécu collectif et des marges sociales. Elle s’inscrit ainsi dans la continuité des penseurs de l’« écologie décoloniale » et de la « justice climatique », tout en proposant une approche profondément pragmatique : il s’agit moins de dénoncer que de faire ensemble, dans les quartiers, les écoles, les associations, les entreprises.

Son engagement lui vaut aujourd’hui une reconnaissance nationale et internationale : elle dialogue d’égal à égal avec les grandes figures de la transition écologique, telles que Laurence Tubiana ou Al Gore (prix Nobel de la Paix, 2007), tout en restant fidèle à son terrain d’origine — celui des banlieues et de l’éducation populaire.

Une écologie du lien et de l’espérance

Ce livre se veut plus qu’un témoignage : c’est un texte fondateur pour une écologie du XXIᵉ siècle, sociale, inclusive et ancrée dans la diversité. Sanaa Saïtouli y démontre qu’il est possible de réconcilier écologie et justice sociale, de relier les luttes, et de faire de la transition écologique un projet collectif et solidaire.

Son livre donne voix à une autre écologie : celle des quartiers, des femmes, des jeunes, des invisibles, qui, ensemble, construisent les réponses aux défis climatiques et sociaux. C’est un appel à l’action, mais aussi à l’espérance — celle d’un monde où chaque territoire, chaque culture et chaque individu aurait sa place dans la reconstruction du lien entre l’humain et la Terre.

Le regard de Laurence Tubiana : une reconnaissance et un pont entre deux mondes

La préface signée par Laurence Tubiana, économiste et diplomate, fondatrice de la Fondation européenne pour le climat et architecte de l’Accord de Paris de 2015, confère au livre une dimension à la fois symbolique et politique. Par son regard, Tubiana souligne la portée universelle du combat de Sanaa Saïtouli : celui d’une écologie enracinée dans la société, capable de relier les marges aux centres de décision.

Cette préface agit comme un pont entre deux mondes — celui des grandes négociations internationales sur le climat et celui des initiatives locales et populaires —, rappelant que la transition écologique ne peut réussir sans la participation de toutes et tous.

Née en 1982, diplômée de Science-Po Paris, Sanaa Saïtouli a grandi à Cergy dans le Val d’Oise. Femme politique, engagée depuis vingt ans sur le terrain et pour les idées nouvelles, elle signe avec Dans l’ombre de l’écologie son premier ouvrage.