Jean Dubuffet et la Tour aux figures. Une aventure monumentale

Du 3 décembre 2025 au 28 juin 2026, avant fermeture pour travaux, le Musée Français de la Carte à Jouer de la ville d’Issy-les-Moulineaux présente, en partenariat avec la Fondation Dubuffet, une exposition consacrée à la Tour aux figures de Jean Dubuffet. Cet événement, qui marque le 40ᵉ anniversaire de cette commande publique majeure de l’État, retrace l’histoire mouvementée de l’une des œuvres les plus emblématiques de Jean Dubuffet. De sa conception visionnaire à son installation sur l’île Saint-Germain, la Tour aux figures incarne l’audace d’un artiste qui a su transformer ses recherches plastiques en expérience immersive et monumentale. Classée Monument Historique depuis 2008, cette réalisation a fait récemment l’objet d’une restauration exceptionnelle grâce au Département des Hauts-de-Seine, qui en est devenu propriétaire pour mener ce chantier ambitieux. L’exposition lève le voile sur cette aventure artistique et patrimoniale hors du commun.

L’exposition dont le commissariat est assuré par Charlotte Guinois, conservatrice du Musée Français de la Carte à Jouer, et Déborah Lehot-Couette, directrice scientifique et des collections de la Fondation Dubuffet, présente, avec une scénographie de Pascal Rodriguez, près de 70 œuvres – dessins, peintures et maquettes – issues de la collection de la Fondation Dubuffet et bénéficie d’un prêt exceptionnel de la Commanderie de Peyrassol.

Les visiteurs pourront prolonger l’expérience à l’extérieur du musée, dans la cour d’honneur de l’Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux (situé à 200 mètres), avec la présentation d’un agrandissement à 3 mètres de la Tour aux figures, puis jusqu’à la Tour aux figures (à quinze minutes de marche), grâce à un dispositif multimédia spécialement conçu pour les familles et le grand public.

Le parcours de l’exposition se déploie en cinq temps thématiques, permettant de suivre les étapes de la réflexion et de la création de Jean Dubuffet autour de la Tour aux figures : l’invention de l’Hourloupe, Dubuffet architecte, les tours de Dubuffet, la commande publique suivie de la construction de la Tour aux figures jusqu’à son classement en 2008 et à sa grande restauration en 2020.

La première étape est consacrée à l’Hourloupe (1962- 1974), point de départ d’un cycle créatif emblématique de Jean Dubuffet. Né d’un livre d’artiste, ce cycle engendre l’invention d’un logos singulier et l’élaboration d’un univers fantasque et parallèle. Il devient ensuite un véritable moteur créatif qui se déploie du dessin à la peinture, puis à la sculpture, notamment avec l’expérimentation du polystyrène expansé en 1966, matériau choisi pour la réalisation de la maquette de la Tour aux figures en 1967. De ce cycle émergent notamment deux jeux de cartes : Banque de L’Hourloupe et Algèbre de L’Hourloupe.

La section suivante se concentre sur le travail sculptural et architectural de Jean Dubuffet amorcé partir de 1966, année de sa découverte du polystyrène expansé. La Tour aux figures, mais aussi les différents projets imaginés pour son conditionnement intérieur sont présentés. Exposés dès 1968 lors de « Édifices » au musée des Arts Décoratifs en 1968, cette section revient sur la première révélation au public de la Tour aux figures.

Un troisième temps est consacré aux réalisations monumentales de Dubuffet. Cette section invite à parcourir les différents projets de tours et maquettes réalisés par l’artiste, y compris ceux conçus dans le cadre de commandes ultérieures. Les documents et maquettes exposés permettent d’observer la diversité des motifs, des échelles et des expérimentations structurelles menées par Dubuffet.

Point central du propos de l’exposition, la quatrième étape s’intéresse à la commande publique de la Tour aux figures, retraçant le contexte institutionnel et artistique de la commande. Cette séquence revient sur le choix du site à Issy-les-Moulineaux. Les dessins préparatoires réalisés par Dubuffet, ainsi que les étapes de conception et de réalisation du projet, menés à la suite de la disparation de l’artiste en mai 1985 sont ensuite évoqués.

La cinquième et dernière section retrace la vie du monument après son inauguration en 1988, en présence du Président François Mitterrand, de Jack Lang, Ministre de la Culture et André Santini, Maire d’Issy-les-Moulineaux : classement au titre des Monuments Historiques, transfert de propriété de l’État au Département des Hauts-de-Seine et chantier de restauration avec une ouverture au public.

Cette exposition s’inscrit dans une programmation thématique riche, comprenant des actions destinées aux jeunes publics, des ateliers d’art pour les classes préparatoires de l’école des Arcades, l’école d’art d’Issy- les-Moulineaux, des animations en médiathèques ainsi que des activités ludiques autour de la Tour aux figures, telles que puzzles et constructions monumentales.

Parmi les temps forts de cette programmation, se tiendra le 3 décembre 2025 une conférence réunissant les acteurs clés de la commande publique, suivie de l’inauguration de l’exposition et d’une visite guidée. Au printemps 2026, la Tour aux figures sera ouverte au public en petits groupes, avec des visites guidées tous les dimanches et une visite virtuelle permettant de découvrir l’intérieur du monument.

À propos du Musée Français de la Carte à Jouer

Créé en 1981 comme musée d’histoire locale, le Musée Français de la Carte à Jouer et galerie d’histoire de laville d’Issy-les-Moulineaux a été inauguré dans sa forme actuelle en 1997. Une exposition, en 1986, présentant la donation Chardonneret léguée en 1930, constituée de précieuses cartes à jouer, a convaincu la Ville d’Issy-les-moulineaux et la Direction des musées de France de créer le Musée Français de la Carte à Jouer. C’est ainsi qu’il ouvrit ses portes dans un bâtiment transformé et agrandi, dû à l’architecte Philippe Jean, en collaboration avec l’agence d’architectes scénographes Le Conte/Noirot.

Musée thématique consacré à la carte à jouer dans toute sa diversité, à la fois dans les arts et l’histoire, et musée d’histoire locale mettant en valeur le passé industriel de la ville au tournant des XIXe et XXe siècles et des artistes qui y séjournèrent parmi lesquels Auguste Rodin ou Henri Matisse, il bénéficie de l’appellation musée de France depuis 2002. Le musée se déploie sur une superficie de 2 360 m2, dont 1 550 m2 ouverts au public sur six niveaux, et présente des collections uniques en France. Il constitue également l’un des sept musées dans le monde consacrés à ce thème et reçut le prestigieux prix européen des musées en 1999.

Les collections en lien avec la carte à jouer représentent plus de 15 000 œuvres et objets dont près de 9 000 jeux de cartes, planches et enveloppes de jeux, des bois d’impression, mais également des peintures, des objets de jeu, ou encore des pièces textiles tel un ensemble exceptionnel de quatre costumes de cartes à jouer dessinés par André Derain pour les Ballets russes. Cartes d’artistes surréalistes, cartes à jouer d’ancien Régime et de la période révolutionnaire, cartes chinoises ou indiennes de forme circulaire, cartes pédagogiques du XVIIIe siècle pour apprendre la géographie, tarot et jeux divinatoires… La carte du Chariot de Ferrare présentée au cœur des galeries, provenant d’un tarot enluminé italien attribué à l’école de Ferrare et produite dans le contexte somptuaire de la cour des Este vers 1450, constitue le chef-d’œuvre de cette collection. Les collections d’art et d’histoire permettent d’évoquer successivement l’histoire fondatrice de l’aviation à Issy, sur son ancien Champ de manœuvres, grand terrain d’expérimentation qui vit s’y dérouler plusieurs exploits, puis l’essor industriel de la ville à travers ses anciennes manufactures. Enfin, le musée conserve une partie de la donation Paul Cruet, mouleur qui assista Auguste Rodin dès 1896, constituée notamment de huit sculptures et moulages en plâtre dumaître.

À la suite de la validation de son nouveau Projet Scientifique et Culturel, le musée entame aujourd’hui sa mutation pour moderniser son parcours et adapter son offre aux nouveaux enjeux. Il verra ainsi ses portesse fermer à l’issue de cette saison pour entamer u nouveau chapitre de son histoire. Le public pourra retrouver les grands évènements de la prochaine saison culturelle, organisée hors-les-murs pour continuer à faire vivre le musée pendant les travaux.

Exposition Jean Dubuffet et la Tour aux figures – Une aventure monumentale du 3 décembre 2025 au 28 juin 2026 au Musée Français de la Carte à Jouer, 16 rue Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Photo d’en-tête : Jean Dubuffet , Tour aux figures, 1988, , Hauteur : 24 m, propriété du Département des Hauts-de-Seine, Île Saint-Germain, Issy-Les-Moulineaux

© ADAGP, Paris / Fondation Dubuffet, Paris / Photo : Yoann Couette