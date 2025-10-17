La Cité de l’architecture et du patrimoine accueille les expositions « Mute », consacrée à Fabienne Verdier, et « Chromoscope », sur le mouvement color field, du 22 octobre 2025 au 16 février 2026, dans la Galerie d’architecture médiévale. Elle inaugure ainsi un cycle dédié à l’art moderne et contemporain qui promet de renouveler en profondeur le regard sur ses collections.

Ce premier chapitre s’ouvre sur les expositions « Mute » et « Chromoscope » conçues par l’historien de l’art Matthieu Poirier. D’un côté, « Mute » réunit une quarantaine d’œuvres de Fabienne Verdier qui puise son inspiration directement dans l’univers des formes des artistes anciens pour livrer une création radicalement contemporaine. De l’autre, « Chromoscope » instaure un dialogue visuel entre des pièces majeures du color field américain – de Sam Francis à Frank Stella – et les aplats colorés de la Galerie des peintures murales de la Cité.

En rapprochant architecture et arts plastiques contemporains, la Cité initie une conversation nouvelle entre deux disciplines qui se nourrissent mutuellement et partagent, depuis toujours, une même culture visuelle.

« Mute » de Fabienne Verdier

Cette exposition, conçue par l’historien de l’art Matthieu Poirier inaugure un cycle dédié à l’art moderne et contemporain visant à renouveler le regard sur l’univers des

formes que constituent les collections du musée, dans un esprit de dialogue. Le titre « Mute », traduit de l’anglais par « muet » ou « silencieux » est aussi l’impératif du verbe « muter », comme une invitation impérieuse à notre propre transformation. Il qualifie le régime abstrait d’une peinture gestuelle à la fois silencieuse, dans

son refus de l’imagerie, et fluctuante, par ses formes dynamiques.

Une ouverture assumée à l’art contemporain

L’exposition Mute incarne la volonté affirmée de la Cité de l’architecture et du patrimoine de faire dialoguer architecture et arts plastiques contemporains. Depuis toujours, architectes et artistes se nourrissent mutuellement : Donald Judd a délibérément brouillé les frontières entre sculpture et architecture ; Jean Dubuffet, Niki de Saint-Phalle ou Jean-Pierre Raynaud ont transformé des architectures en œuvres sculpturales ; Bernd et Hilla Becher ont reçu à Venise le Lion d’or de sculpture pour leurs photographies… d’architecture.

Ces disciplines, tout en restant distinctes, partagent une même culture visuelle et des récits qui n’ont cessé de s’interpénétrer, notamment depuis l’émergence de la notion d’installation dans le champ de l’art. Les visiteurs d’aujourd’hui expriment d’ailleurs un vif intérêt pour ces croisements, qui renouvellent leur regard et stimulent leur curiosité.

Fabienne Verdier, née en 1962 à Paris, est une artiste peintre française, elle explore l’énergie du geste et la spontanéité du trait. Son œuvre puissante interroge le

mouvement, le vide et la vibration de la matière.

Depuis 1882, la Cité réunit au Trocadéro des copies monumentales d’architectures, de sculptures, de peintures murales et de vitraux. Si ces œuvres constituent des

supports pédagogiques sur mille ans d’histoire architecturale, elles forment aussi un univers de formes, de matières et de textures qui appelle une interprétation contemporaine. En croisant collections patrimoniales et création actuelle, la Cité propose de nouveaux récits et favorise une meilleure compréhension réciproque des œuvres et des époques.

« Chromoscope » : un regard sur le mouvement Color Field

La Cité accueille « Chromoscope » qui s’inscrit dans le cycle d’expositions imaginé par l’historien de l’art Matthieu Poirier. « Chromoscope » aborde la peinture abstraite color field et post-painterly, sous l’angle de l’immersion et de la perception et se déploie dans la Galerie des peintures murales, au sein du labyrinthe de ses chapelles

médiévales. Cette exposition est présentée dans le parcours du programme d’Art Basel Paris.

Elle réunit vingt-trois tableaux de grand format réalisés par ses acteurs principaux, en provenance de fondations et de collections privées, avec le soutien de Yares Art. Dans la foulée immédiate de l’expressionnisme abstrait, ces artistes ont élaboré un champ pictural atmosphérique et sensoriel singulier, fondé sur la fluidité des pigments, la circulation du regard, la frontalité de l’écran de la toile, les jeux de transparence et de vibration.

Avec : Thomas Downing, Sam Francis, Helen Frankenthaler, Adolph Gottlieb, Morris Louis, Robert Motherwell, Kenneth Noland, Jules Olitski, Larry Poons et Frank Stella.

Expositions du 22 octobre 2025 au 16 février 2026, Cité de l’architecture et du patrimoine, 1, place du Trocadéro, Paris 16e

Photo d’en-tête : Fabienne Verdier – Vide vibration n° 7, 2017. Acrylique et technique mixte sur toile 183 x 407 cm Photographie Inès Dieleman – Coll. privée. Courtesy galerie Lelong & co. et Waddington Custot