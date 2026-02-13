« Le musée vivant de la mode » d’Olivier Saillard

Pendant quinze jours, la mode cessera d’être figée sous verre. Elle respirera, marchera, parlera. Avec Le Musée vivant de la Mode, Olivier Saillard investit l’espace d’exposition pour en faire une scène mouvante où les vêtements retrouvent leurs battements, leurs mémoires et leurs gestes. À la Fondation Cartier, puis jusque dans les entrailles du métro parisien, il compose une traversée sensible de la mode en mouvement.

Pendant deux semaines, Olivier Saillard habite l’espace comme on ouvre un livre vivant. Le Musée vivant de la Mode n’est ni tout à fait une exposition, ni seulement une installation, ni uniquement une performance. C’est un programme hybride, tissé de présences et de paroles : une performance quotidienne, ponctuée de trois temps forts spécialement conçus pour la Fondation Cartier, Place du Palais-Royal.

Saillard convoque l’ombre élégante des Grands Magasins du Louvre, là où furent présentées les premières robes toutes faites, annonçant l’avènement du prêt-à-porter. À partir de cette mémoire commerciale et populaire, il déploie une autre histoire de la mode : celle du quotidien. Une histoire à la fois officielle et intime, poétique et intuitive, longtemps laissée aux marges des musées.

Ici, les vêtements ne sont pas seulement exposés, ils sont habités. Des pièces ordinaires côtoient la haute couture. Des images surgissent, des documents graphiques dialoguent avec des photographies, des fragments d’archives répondent aux étoffes. Sur les corps, des textes se superposent comme des couches de mémoire. Les silhouettes traversent l’espace, animées d’un souffle nouveau. La mode cesse d’être un patrimoine immobile : elle devient récit incarné.

Dans le cadre des projets artistiques présentés par la Fondation Cartier en partenariat avec la RATP dans la Galerie Valois, Olivier Saillard prolonge cette expérience sous le niveau du sol. Le Musée vivant de la Mode s’étend jusqu’aux vitrines Belle Époque à cadre en bois de la Galerie Valois, nichée dans la station de métro Palais-Royal–Musée du Louvre, sortie 4. Là, entre flux quotidiens et vestiges décoratifs, la mode retrouve son lien premier avec la rue, avec le passage, avec la vie.

Car c’est bien de cela qu’il s’agit : faire circuler la mémoire des vêtements, la rendre à la ville, lui redonner son mouvement.

Olivier Saillard, l’archiviste des gestes

Historien de l’art de formation, ancien directeur du Palais Galliera – Musée de la Mode de Paris, Olivier Saillard n’a jamais cessé d’explorer la mode comme un champ de pensée autant que comme un territoire sensible. Aujourd’hui à la tête de la Fondation Alaïa et directeur artistique, image et culture de la maison JM Weston, il poursuit un dialogue constant entre patrimoine et création vivante.

Mais chez lui, l’historien se double d’un poète de l’archive. Depuis plusieurs années, il déplace le regard vers la performance. Avec Impossible Wardrobe, créé avec Tilda Swinton, il inaugurait un cycle de collaborations de dix ans : une garde-robe rêvée, convoquée par la parole et le corps, où les vêtements absents prenaient vie par la seule force de l’évocation. Puis vint Models Never Talk, réunissant un studio de mannequins célèbres pour inventer une forme nouvelle, en contrepoint des défilés conventionnels — des corps qui racontent au lieu de défiler.

En 2018, il fonde « Moda Povera », entreprise poétique, performative et pédagogique, consacrée à la métamorphose de vêtements ordinaires. Là, des habits modestes sont transfigurés par le savoir-faire et les techniques de la haute couture. Un geste presque politique : magnifier le simple, révéler la noblesse cachée des étoffes quotidiennes.

Olivier Saillard travaille ainsi à la lisière des disciplines. Il ne conserve pas seulement la mode : il la remet en mouvement. Il en révèle la mémoire enfouie, les gestes minuscules, les silences textiles. Avec Le Musée vivant de la Mode, il poursuit cette quête : rendre aux vêtements leur souffle, et aux corps la mémoire des tissus.

Programme

Le Musée vivant de la mode, spectacle quotidien

Du 8 au 21 mars, chaque jour à 17h, « The Living Museum of Fashion » est une performance inédite à travers laquelle Olivier Saillard tente de construire un édifice éphémère et pourtant accessible. Conçue et imaginée spécialement pour la Fondation Cartier pour l’art contemporain, cette performance est incluse dans le prix d’entrée de l’exposition.

Le Musée vivant de la mode, version inaugurale

Les 6 et 7 mars à 21h, le Musée vivant de la mode se présente dans un format enrichi, avec la participation d’invités et de partenaires de renom. Répartis en collectifs, les mannequins mêlent discours et performance dans différents espaces de la Fondation.

Répertoire n°1 : Yves Saint Laurent 1971

Les 13 et 14 mars à 21h, découvrez « Répertoire n°1 : Yves Saint Laurent 1971 ». En invitant Paloma Picasso à revenir au défilé Yves Saint Laurent précédant sa collection Printemps/Été 1971, Olivier Saillard interroge la possible résurrection d’une collection à travers la mémoire, le récit et le vêtement, fragments d’une fresque que les corps, les gestes et les instants ont depuis oubliés.

Modèles silencieux, avec Tilda Swinton

Les 20 et 21 mars à 21h, découvrez « Silent Models ». Qu’elle incarne pleinement les œuvres ou, au contraire, qu’elle adopte une posture neutre, oscillant entre absence et présence, Tilda Swinton initie un dialogue silencieux avec les sculptures commerciales utilisées pour présenter les vêtements sur les portants des magasins et dans les musées.

« Le musée vivant de la mode« , du 6 au 21 mars 2026 – Fondation Cartier pour l’art contemporain, 2, place du Palais-Royal – 75001 Paris