Les enfants lisent encore : un Top 20 qui donne espoir

À l’approche du Salon de Montreuil, qui fera vibrer la littérature jeunesse du 26 novembre au 1ᵉʳ décembre, impossible de ne pas se laisser gagner par l’enthousiasme des jeunes lecteurs ! Tandis que l’édition 2025 s’ouvre sous le signe de l’empathie, Les Petits champions de la lecture dévoilent leur Top 20 des romans préférés des 8-11 ans — un véritable concentré d’émotions, de découvertes et de voix qui s’élèvent pour partager leurs histoires. Portées par plus de 5 500 élèves, ces lectures à voix haute rappellent combien les livres rapprochent, font circuler les sentiments et invitent chacun à voir le monde à travers les yeux de l’autre. Voici leur sélection joyeuse et curieuse, à picorer sans modération pour célébrer la magie du Salon !

Lire, c’est apprendre à faire un pas vers l’autre. C’est comprendre ce que l’autre ressent, se glisser dans son histoire. La lecture à voix haute — au cœur du dispositif des Petits champions de la lecture — crée ce face-à-face fécond entre celui qui lit et celui qui écoute : une rencontre où les émotions circulent et où l’on apprend à accueillir les différences.

Chacun peut interpréter un même texte à sa manière : en modulant sa voix, en insistant sur certains mots ou en exprimant des ressentis différents. Ces interprétations variées montrent qu’il existe plusieurs façons de voir et de vivre un même récit. La lecture à voix haute devient un moment d’échange et de découverte qui élargit l’horizon et la sensibilité de chaque enfant. »

Raphaëlle Ros, Secrétaire générale des Petits champions de la lecture

Top 20 des romans les plus lus par les 8/11 ans en 2024/2025

Depuis plus de dix ans, Les Petits champions de la lecture permettent à des centaines de milliers d’enfants de partager leurs lectures favorites. En se fondant sur les préférences de lecture de 5 500 élèves ayant participé aux finales école du jeu l’an dernier, Les Petits champions, ont établi le Top 20 des romans les plus lus par les CM1/CM2.

1. Les grands classiques, indémodables

Harry Potter, Le Petit Prince, Le Petit Nicolas… Omniprésents dans le Top 20, les nombreux classiques de la littérature jeunesse montrent le rôle de la transmission : ce sont des livres proposés par un parent, par un enseignant, un bibliothécaire, des ouvrages que les enfants ne découvrent pas seuls.

La pérennité de leur succès prouve également qu’une traversée du temps est possible : d’un point de vue émotionnel, ces livres parlent aux enfants d’hier et continuent de parler aux enfants d’aujourd’hui, nul doute qu’ils parleront aux enfants de demain.

2. La littérature contemporaine aux côtés des grands classiques

Le Journal de Gurty, Mortelle Adèle, Journal d’un dégonflé : la littérature contemporaine n’est pas en reste et coexiste sans souci avec les grands classiques dans le Top 20. Les titres récents offrent en effet un nouveau rythme, un autre type de format et des héros/héroïnes du quotidien auxquels les jeunes lecteurs peuvent s’identifier.

Si les classiques doivent beaucoup à la médiation scolaire, les titres contemporains profitent d’autres canaux comme internet ou des communautés de jeunes lecteurs pour trouver leur public. Une dynamique qui montre que les enfants sont en capacité de choisir, de piocher ce qui leur plaît avant tout, et ne se limitent pas aux livres lus en classe.

3. L’humour : l’ingrédient secret ?

Histoires pressées, Mortelle Adèle, Le Journal de Gurty… l’humour paraît être la touche parfaite pour les 8/11 ans. Véritable support émotionnel, il permet aux jeunes lecteurs de dédramatiser, de comprendre le monde et d’apprivoiser leurs émotions plus facilement.

L’humour permet également d’accrocher le lecteur dès les premières pages, une immédiateté qui correspond aux attentes de certains lecteurs. Les livres humoristiques sont aussi moins associés à une contrainte académique et s’inscrivent plus naturellement dans la lecture plaisir.

4. Place au fantastique

Harry Potter, Sacrées sorcières, Charlie et la chocolaterie, Matilda : les histoires fantastiques ont la cote auprès des 8-11 ans. Et pour cause, le monde de l’imaginaire stimule leur créativité, c’est un espace où elle peut s’exprimer facilement. Ce sont par ailleurs des histoires où les jeunes héros peuvent avoir un talent caché, un don, ce qui est très valorisant pour les enfants.

Les livres fantastiques s’ouvrent aussi sur des mondes où les règles s’assouplissent : un point attractif pour les jeunes lecteurs qui commencent à comprendre les limites du monde réel.

5. Des thématiques récurrentes

L’amitié et l’école, les animaux dotés de la parole, l’initiation ou la quête… Autant de codes narratifs qui rassurent les enfants, car ils reflètent leur quotidien et leurs préoccupations immédiates.

La présence de figures protectrices permet aussi aux enfants de prendre du recul sur leurs émotions et leurs questionnements. Quant aux histoires d’apprentissage, elles font pour leur part écho au développement personnel des lecteurs.

6. Le nombre de pages, un facteur moins significatif que les autres

Histoires pressées (108 pages) ou La rivière à l’envers (190 pages)… Les ouvrages du Top 20 varient en longueur : les enfants lisent des romans indépendamment du nombre de pages. Ce qui capte le lecteur, c’est avant tout l’immersion, le plaisir et la dynamique de l’histoire. Le nombre de pages n’est plus un référentiel.

Malgré tout, pour les enfants ayant des besoins particuliers, la diversité des formats et des longueurs des romans du Top 20 garantit que chaque élève peut trouver un ouvrage adapté à sa capacité d’attention comme à son niveau de lecture.

Lire ou décrocher : l’enjeu crucial d’une génération

Les chiffres révélés par la dernière étude du CNL (Centre national du Livre) dressent un constat sans appel : la lecture se fragilise à mesure que les écrans gagnent du terrain. Un jeune sur cinq ne lit jamais pour le plaisir, les 16-19 ans décrochent massivement, et les garçons lisent nettement moins que les filles. En moyenne, les jeunes consacrent dix fois plus de temps aux écrans qu’aux livres — jusqu’à plus de cinq heures par jour pour les plus âgés — tandis que leur durée quotidienne de lecture chute à… 19 minutes. Un tiers d’entre eux peinent même à se concentrer lorsqu’ils lisent, happés par les notifications et la tentation du multitâche. Pourtant, l’envie de lire se transmet : les parents, les amis, les enseignants restent les premiers prescripteurs, et les jeunes continuent de choisir leurs livres par désir d’évasion, de plaisir ou grâce aux recommandations croisées en ligne. Si de nouvelles pratiques émergent — livres audio, formats numériques, podcasts — elles ne compensent que partiellement l’érosion du temps passé à lire, confirmant l’urgence d’un réveil collectif.

En refermant ce panorama foisonnant, une évidence s’impose : jamais la lecture n’a été aussi essentielle. À l’heure où les écrans happent l’attention, grignotent le temps libre et uniformisent les imaginaires, offrir aux enfants des livres — et surtout, leur donner l’envie de s’y plonger — relève de l’urgence culturelle autant que de l’urgence humaine. Car lire, c’est s’émanciper. C’est aiguiser sa curiosité, nourrir son empathie, construire son esprit critique. C’est ouvrir une porte vers le monde… mais aussi vers soi.

Les Petits champions de la lecture le rappellent avec force : chaque page tournée est un espace de respiration, de rencontre et de liberté. Et si l’on veut que les générations à venir continuent de rêver, de comprendre, d’inventer, alors il nous revient, à nous adultes, de défendre farouchement ce temps précieux, ce temps lent, ce temps profond : celui de la lecture.

Quels conseils pour inciter à la lecture ?

À l’heure où les écrans captivent l’attention de nos enfants, cultiver l’amour des livres est un défi.

Avant 6 ans : Poser les bases de la lecture :

1. Instaurer une routine de lecture quotidienne : un rendez-vous régulier avec les livres favorise l’attachement des enfants à la lecture. Une histoire avant le coucher ? Idéal pour un temps calme et de qualité (sans sollicitations extérieures).

2. Varier les lectures : proposez une palette de livres et laissez l’enfant choisir (oui, même si vous le connaissez par cœur). Encourager ses choix développe son esprit critique, tout en respectant ses préférences. Une fois le livre choisi, suivez au maximum la lecture en faisant glisser votre doigt sur les mots, à mesure que vous les lisez.

De 6 à 10 ans : Cultiver le plaisir de lire :

3. Créer des rendez-vous : même pour les enfants rencontrant des difficultés à l’école, n’hésitez pas à varier les formats. Et pour ça, les magazines sont souvent une source d’enthousiasme. Optez pour des abonnements mensuels ou hebdomadaires à des magazines adaptés à leur intérêt et à leur âge.

4. Poursuivre la lecture partagée : même quand votre enfant sait lire de manière autonome, lire ensemble renforce le lien familial et stimule la créativité commune. Lire à deux voix, même un chapitre par soir, favorise un univers d’imagination partagé où chacun peut s’immerger dans l’histoire et échanger.

À partir de 11 ans : Susciter l’identification et la découverte

5. Choisir des lectures sur mesure : choisissez (ou laissez-les choisir) des livres qui collent à leurs intérêts, même quand ça ne sont pas les vôtres, et leur niveau de lecture. Misez sur des romans où les personnages ressemblent à votre enfant, cela l’aidera à s’identifier. Les libraires, notamment ceux des librairies indépendantes, peuvent être de précieux conseillers pour trouver le livre parfait, adapté à son âge et à ses envies.

6. Poser des questions sur l’histoire : les livres offrent une fenêtre unique sur le monde, permettant à votre enfant de s’immerger dans des univers variés et (souvent) captivants. Encouragez-le à explorer et à s’approprier l’histoire, en leur posant des questions sur ce qu’ils lisent.

7. Partagez vos lectures d’enfance : faites-leur découvrir les livres que vous avez aimés au même âge et qui vous ont le plus marqué. Partagez vos souvenirs est une excellente façon, pour vous, d’être convaincant et pour eux, d’alimenter leur curiosité, tout en renforçant le lien intergénérationnel autour de la lecture.

Les bons réflexes pour nourrir l’amour des livres

8. Lecture à tour de rôle et interactive : alternez la lecture à voix haute pour faire vivre les dialogues et l’histoire. Ce moment partagé stimule l’expression des émotions et consolide leurs compétences de lecteur.

9. Explorer la lecture sous toutes ses formes : le livre est souvent perçu comme quelque chose de « trop sérieux ». Au contraire, il doit devenir un objet de divertissement. Pour ça, vous pouvez intégrer des livres interactifs pour les plus jeunes (avec des volets à soulever, des textures à toucher ou des sons à découvrir) ou des BDs pour les plus grands. Les livres audios et les podcasts sont aussi de bons moyens pour habituer au plaisir des mots et suivre une intrigue et ses personnages.

10. Créer des rituels et un environnement dédié pour faire de la lecture une habitude agréable et attendue. Le rituel peut avoir lieu chez vous, lors du coucher par exemple, mais aussi à l’extérieur, lors d’une sortie régulière à la bibliothèque ou médiathèque de votre ville. Pensez également à créer un « coin lecture » pour faciliter l’accès aux livres : privilégiez les bibliothèques basses, pour que votre enfant puisse attraper lui-même les ouvrages et aménagez un espace confortable, pour inciter naturellement à s’y installer. (Source : Fondation Crédit Mutuel, sept. 2024)

Encourageons les enfants à lever les yeux de l’écran pour les plonger dans un livre. Aidons-les à découvrir ce qui les fait vibrer, rire, trembler. Faisons de la lecture non pas une injonction, mais une aventure joyeuse, partagée, contagieuse. Parce que dans les pages d’un roman, bien plus que dans la lumière bleue d’un appareil, se construit la liberté intérieure des enfants — et l’avenir que nous voulons leur offrir.

Eléonore Pignel, Journaliste UP’ Magazine

Photo d’en-tête : Adobe Stock