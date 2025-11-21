Au large des Franciscaines, un horizon s’ouvre où l’éclat des paillettes côtoie l’ombre des abysses. Avec Pierre et Gilles – Mondes Marins, Deauville devient le port d’attache d’un voyage sensible, suspendu entre réel et mirage. Marins aux regards rêveurs, sirènes troublantes, ports ivres de lumière ou océans blessés : l’œuvre des deux artistes déploie une mer à double fond, flamboyante et fragile, somptueuse et inquiète. Guidé par la poésie baroque de leur univers, le visiteur embarque vers un monde où la beauté se fait manifeste, et où l’image, derrière son vernis nacré, murmure toujours quelque chose de plus profond, permettant de découvrir plus de 70 œuvres, dont 4 créations exclusives pour Deauville.

Gilles Blanchard, Havrais de naissance, Pierre Commoy, enfant de Vendée : c’est peu dire que la mer coule dans leurs veines. Elle imprègne leur imaginaire, habite leurs œuvres, insuffle à leur univers une lumière changeante, parfois éclatante, parfois trompeusement paisible. Leur histoire avec Deauville est récente, mais déjà marquée par une belle évidence. Tout commence en 2022, un an après l’ouverture des Franciscaines, lorsque l’Association des Amis des Franciscaines acquiert Philomène, joyau de leur production. Cette première rencontre inspire une visite, puis

une envie partagée : donner naissance à une grande exposition.

De cette promesse naît aujourd’hui Pierre et Gilles – Mondes Marins, une invitation à naviguer entre réalité et fantasme, dans un monde où l’éclat des paillettes ne masque jamais tout

à fait la mélancolie des profondeurs.

En mai 2025, Les Franciscaines lève l’ancre et nous embarque dans un voyage à travers les océans selon Pierre et Gilles. De leurs premiers autoportraits marins en 1977 aux œuvres inédites créées spécialement pour l’exposition, leur art se révèle dans toute sa puissance évocatrice : une célébration baroque et flamboyante des figures de marins et de sirènes, mais aussi une réflexion plus sombre sur un monde rongé par la pollution et les illusions perdues. Chaque image, sous son éclat nacré, cache une histoire, un combat, une dualité.

Si Pierre et Gilles aiment l’air du large, ils semblent aussi avoir adopté Deauville. Pour preuve, pas moins de quatre œuvres ont été créées exclusivement pour cette exposition, scellant un

lien désormais indéfectible entre les artistes et la ville.

Avec Pierre et Gilles – Mondes Marins, Les Franciscaines célèbre deux artistes majeurs de notre époque, dont la poésie picturale continue d’envoûter, d’interroger et de faire rêver. »

Philippe Augier, Maire de Deauville – Président des Franciscaines

Mêlant peinture et photographie dans une esthétique pop et colorée, Pierre et Gilles jouent depuis quarante ans avec les codes de l’histoire de l’art, de la mode, du cinéma et de la publicité pour créer de nouvelles icônes contemporaines. Cette exposition met en lumière le thème maritime, source d’inspiration constante tout au long de la carrière des deux artistes. Marins, scènes portuaires et paysages sous-marins y seront à l’honneur.

Pour la première fois seront réunies des œuvres iconiques de leurs débuts ainsi qu’une sélection de pièces emblématiques issues de galeries et de collections privées. Près de 70 œuvres seront présentées dont quatre œuvres spécialement créées pour l’exposition viendront s’ajouter à cette riche présentation.

Un regard inédit sur la production de ces artistes proposé par Annie Madet-Vache, historienne de l’art et directrice du musée des Francsicaines, en collaboration avec Pierre et Gilles.

Pierre et Gilles ont défini très tôt la ligne de fond de leur travail. Leur réseau d’influence est foisonnant, histoire de l’art, iconographie religieuse et bien sûr, la mer qu’on retrouve dès leurs premières œuvres communes jusqu’à aujourd’hui. Les deux artistes nous embarquent dans un voyage peuplé de rêves, dans l’imaginaire d’un monde idéal et irréel..

Matelots, pompons et marinières

Les œuvres de Pierre et Gilles sont jalonnées de marinières et bérets à pompons. Cette iconographie angélique et érotisée révèle un côté plus sombre, le devoir militaire du marin.

Au port…

Les marins, les bateaux, les grandes traversées sont indissociables du port, comme lieu de départ et d’arrivée, mais aussi quartier noctambule empreint d’ivresse et de débauche.

Fonds marins…

Les fonds marins de Pierre et Gilles brillent d’une lumière particulière, romantique et à paillettes, sans que cela empêche d’évoquer une réalité plus grave, celle du dérèglement climatique et de la pollution marine.

Naufrage…

Le naufrage est un thème récurrent de l’histoire de l’art, souvent pour évoquer une actualité sombre et sans avenir. Les naufragés, installation présentée au milieu des années 80, fait allusion à l’épidémie de sida.

Mythologies marines…

Mêlant légèreté et références à l’histoire de l’art, ces œuvres interrogent la représentation des figures mythologiques auxquelles les artistes offrent, malgré la posture statique, une profondeur psychologique et sensible.

Focus sur cinq œuvres

Etienne Daho

Image iconique, la pochette de l’album « la Notte, la Notte » d’Etienne Daho mêle à nouveau le nom de Pierre et Gilles au monde de la musique. Cette passion sera également un fil rouge de leur production avec pas moins de 110 œuvres représentant les grands noms de la chanson, certes française, mais aussi internationale.

Pour le chanteur, c’est le deuxième album et enfin le succès avec des tubes phares du milieu des années 1980 comme Week-end à Rome. Sa carrière est lancée et cette image s’imprime sur la rétine de tous les fans d’électro pop.

« Le jour de la séance, Pierre me donne ce T-shirt marin qu’ils m’ont demandé de garder puis ils ont décidé de m’asperger d’eau et de poser leur perroquet Bibic sur mon épaule alors que j’ai la trouille des oiseaux… Je me souviens encore du jour où j’ai reçu l’Ekta, l’image était absolument magique ! Au-delà du côté esthétique, Pierre et Gilles avaient réussi à capturer mon âme et à raconter le disque. Autrement dit, un été breton à faire la fête à Dinard, Saint-Malo et Saint-Lunaire dans une atmosphère de candeur et de légèreté. C’est une pochette qui symbolise mes débuts et qui a fait le tour du monde grâce à la notoriété internationale de Pierre et Gilles. »

Extrait de Pierre et Gilles vus par Etienne Daho – Article de Franck Vergeade – Les Inrockuptibles publié le 13 nov.2019

Finalement, les artistes et le chanteur se retrouvent à deux autres occasions, en 1995 pour illustrer un minialbum réalisé avec le groupe anglais Saint-Etienne et en 2017 pour une couverture de Paris-Match.

Amphitrite

Nina Hagen est une chanteuse allemande de la scène punk new-wave des années 1970 et 1980. Son premier hit sorti fin 70’s a fait d’elle, l’icône extravagante réputée pour son look improbable

et ses performances vocales mémorables. Dans la mythologie grecque, Amphitrite est une nymphe marine, épouse de Poséidon, dieu de la mer.

Cette image rassemble, en substance, les inspirations de Pierre et Gilles qu’on retrouve tout au long de leur presque 50 ans de carrière, la musique, la mer mais également le détournement de

l’image des pop stars. On est bien loin de l’iconographie habituellement punk de la chanteuse. Elle baigne ici dans un univers nacré, le regard doux et franc.

Ophélie 2000

Certains motifs sont récurrents dans l’œuvre de Pierre et Gilles. Le port du Havre constitue une toile de fond dans de nombreuses représentations.

En premier plan de ce paysage portuaire, quelque peu scintillant et clignotant, émerge le visage d’Isabelle Huppert, ses longs cheveux roux flottants. Tout comme Elizabeth Siddal fut une des

modèles favoris de John Everret Millais, peintre préraphaélite qui signe le chef-d’œuvre, Ophélie (1851-1852, conservé à la Tate Britain à Londres), Isabelle Huppert est une des muses de Pierre et Gilles.

40 ans

En 2016, Pierre et Gilles fêtent leurs 40 ans de vie et de travail ensemble. À cette occasion, ils se représentent en marins complices devant un énorme gâteau d’anniversaire, entourés de cœurs, de guirlandes roses cotonneuses, de fleurs et de bulles.

L’histoire est belle, une rencontre en 1976 lors de l’inauguration d’une boutique Kenzo, un coup de foudre qui signe une incroyable collaboration artistique.

L’autoportrait fait partie intégrante de leur travail. L’exposition des Franciscaines-Deauville présente une de leur première représentation en 1977, jusqu’à Les gopniks (Autoportait), en 2021, l’occasion de voir les deux artistes changer au fil des années, tout en restant fidèles à leurs styles et leurs inspirations.

Philomène

Œuvre emblématique de la collection des Franciscaines, Philomène est la sainte patronne des bateliers. On reconnaît l’iconographie de cette martyre catholique, victime de l’empereur Dioclétien à qui elle aurait refusé les avances. D’abord flagellée, elle aurait été jetée dans le Tibre, attachée à une ancre. Cependant, le fond choisi par les artistes évoque davantage le mystère des fonds

marins que le lit du fleuve italien.

Cette représentation des profondeurs, attrayante et colorée, sous-tend une réalité bien moins glamour, celle de la pollution plastique et de l’inexorable dégradation des océans.

Le docker noir

Cette œuvre, inédite, a été inspiré aux artistes pour l’exposition. On retrouve le port du Havre avec l’arrière-plan dans la brume nocturne que seule éclaire la lune et les sacs de café qui soutiennent un docker alangui, mégot au coin des lèvres.

Le port est une référence forte pour Pierre et Gilles, car s’y condense pléthores de leurs inspirations. Le marin comme sujet militant et artistique de l’iconographie gay, présent notamment chez Jean Cocteau et Jacques Demy. La vie nocturne, sa débauche, et ses excès, qui laissent les corps fatigués et le regard vide, à l’instar de ce docker.

Cette exposition a obtenu la labellisation « La mer en commun ». Cette labellisation vise à encourager et à reconnaître toute initiative contribuant à l’objectif central de l’Année de la Mer qui est de « maritimiser les esprits », c’est-à-dire de mieux faire connaître au plus grand nombre l’importance des enjeux maritimes, de faire aimer l’univers marin, ou encore de susciter l’envie d’agir pour l’océan.

Depuis plus de 40 ans, Pierre et Gilles ont fait de la mer une source d’inspiration et un objet de réflexion. Si le premier regard laisse à penser un univers maritime idyllique et fascinant, leurs

œuvres dénoncent et alertent sur les pollutions plastiques et la disparition inexorable des beautés des fonds marins.

Exposition Pierre et Gilles – Mondes Marins, jusqu’au 4 janvier 2026 – Les Franciscaines, 45b Avenue de la République, 14800 Deauville

Image d’en-tête : Pierre et Gilles Ophélie 2000 (Isabelle Huppert), 2012 – Photographie imprimée par jet d’encre sur toile et peinte à la main 78 × 112 cm

© Pierre et Gilles — Courtesy TEMPLON, Paris, Brussels, New York