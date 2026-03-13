Dans la lumière froide des écrans, nos vies s’écrivent désormais à plusieurs voix : notifications, messages, images fugitives. À la Fondation groupe EDF, l’exposition Moi et les autres, regards d’artistes sur nos vies en ligne explore cette nouvelle cartographie de l’intime et du collectif, où nos relations, nos identités et nos émotions circulent dans les flux invisibles du numérique.

Nos existences glissent peu à peu vers des territoires sans géographie. Dans la paume de la main, derrière la surface lisse d’un téléphone, défilent désormais les fragments de nos vies : visages, opinions, élans amoureux, colères et silences. Internet, devenu l’un des paysages majeurs de notre quotidien, transforme nos gestes les plus simples — rencontrer, discuter, se montrer, s’attacher. Les likes deviennent signes d’attention, les algorithmes orientent nos rencontres, et l’image de soi se compose dans le miroir instable des réseaux sociaux.

Du 13 mars au 27 septembre 2026, la Fondation groupe EDF consacre à ces métamorphoses l’exposition Moi et les autres, regards d’artistes sur nos vies en ligne. À travers les œuvres d’artistes contemporains, elle interroge ce basculement discret mais profond de nos sociabilités vers les espaces numériques. Ni éloge naïf ni condamnation du monde connecté, l’exposition propose une exploration sensible de ce nouvel espace où s’entrelacent données et émotions, solitude et communautés, surveillance et solidarités — rappelant que derrière chaque profil, chaque flux et chaque trace numérique demeurent des corps, des histoires et des regards qui cherchent encore à se rencontrer.

Sous le double commissariat d’Aurélie Clemente-Ruiz, directrice du musée de l’Homme, et de Camille Roth, sociologue et spécialiste des communautés en ligne, l’exposition explore des questions essentielles : que deviennent nos comportements lorsqu’ils passent par le filtre des algorithmes ? Quelle part de liberté est laissée à nos choix individuels et collectifs ? Internet met-il en danger notre capacité à débattre sereinement et à faire société ?

À travers un parcours artistique et scientifique, l’exposition présentera une trentaine d’œuvres d’artistes français et internationaux, ainsi que des entretiens avec les scientifiques Samuel Couavoux, Valérie Beaudouin et Jen Schradie.

Grâce à la sensibilité tantôt humoristique, tantôt poétique ou encore satirique des 23 artistes présentés, Moi et les autres nous invite à faire un pas de côté qui pourrait s’avérer salutaire pour nourrir nos expériences d’être connectés. »

Alexandre Perra, Délégué général de la Fondation groupe EDF

Trois chapitres pour penser nos liens numériques

Le parcours de l’exposition s’articule autour de trois grandes notions — Ego, Alter, Holo — qui structurent une lecture progressive et thématique de nos rapports au numérique.

EGO – Rapport à soi : visibilité, isolement, mise en scène de soi

EGO explore la mise en scène de soi à l’ère des réseaux sociaux. À travers des œuvres qui interrogent le regard, la visibilité, la quête de reconnaissance et la désirabilité, les artistes questionnent la construction des identités numériques, entre sincérité et performance. Des figures contemporaines du selfie à la surveillance diffuse, les œuvres révèlent la fragilité de l’intime lorsqu’il devient image partagée.

Les travaux de Laurent Grasso, Marilou Poncin, Françoise Pétrovitch, Ben Grosser, Randa Maroufi, Özgür Kar ou Katherine Longly mettent en lumière les tensions entre corps réel et double numérique, entre exposition de soi et isolement, entre liberté et pression sociale.

ALTER – Trouver un alter : échange, rencontre

ALTER s’intéresse aux relations à l’autre : amitié, amour, solidarité, empathie, mais aussi conflit, surveillance et solitude. Internet a multiplié les possibilités de rencontres et de

communautés, tout en introduisant de nouvelles fragilités. Les artistes ici réunis observent ces liens ambivalents, tantôt porteurs d’émancipation, tantôt marqués par la dépendance

ou la superficialité.

Des œuvres de Sophie Calle, Magalie Mobetie, Lauren Lee McCarthy et David Leonard, Valentina Peri, Jeanne Susplugas, Philippe Parreno, Nicolas Bailleul, Léa Belooussovitch

interrogent la place du regard, la médiation algorithmique et la persistance d’un besoin fondamental : celui d’être en relation, réellement.

HOLO – Vivre ensemble : réseaux, communautés, collaboration en ligne

HOLO, enfin, élargit la réflexion à un niveau collectif. Internet y est envisagé comme un réseau planétaire reconfigurant notre rapport au monde, à la nature, à la mémoire, à la

politique et au vivant. Les artistes dévoilent les architectures invisibles du web, les logiques économiques qui le traversent, mais aussi les possibilités de coopération, de création et d’engagement qu’il rend possibles.

Les œuvres de Béatrice Lartigue, Neïl Beloufa, Martine Neddam, Juliette Green, Paola Ciarska, Aram Bartholl, Ben Grosser ou Lorena Lisembard et Nicolas Bailleul proposent

des visions où données, flux, corps et récits s’entremêlent, invitant à repenser Internet comme un écosystème vivant, traversé de tensions mais aussi d’élans collectifs.

Une médiation et une programmation événementielle pour réfléchir ensemble

La Fondation propose une médiation et une animation spécifiques pour accompagner les différents publics dans leur découverte et expérimentation de l’exposition : visites

guidées, parcours ludique développé en partenariat avec le réseau Canopé, ateliers…

Offre proposée gratuitement sur réservation aux scolaires, enseignants, étudiants, bénéficiaires des associations, familles.

Détails à venir sur fondation.edf.com

Alors que le numérique et ses usages font débat dans la société, et fidèle à son ambition de forger ou consolider l’esprit critique, la Fondation propose une programmation

événementielle pour débattre, découvrir ensemble : conférences, débats, rencontres avec des acteurs du numérique, de l’économie sociale et solidaire, des artistes et des créateurs

de contenus, ateliers d’écriture, soirée engagée…

Du 10 au 12 avril 2026, la Fondation organise un festival de 3 jours pour tous les publics.

Programmation et réservation à venir sur fondation.edf.com

Commissariat :

Aurélie Clemente-Ruiz, directrice du musée de l’Homme,

directrice du musée de l’Homme, Camille Roth, sociologue et spécialiste des communautés en ligne.

Exposition Moi et les autres. Regards d’artistes sur nos vies en ligne, du 13 mars au 27 septembre 2026 – Fondation groupe EDF 6 rue Juliette Récamier – 75007 Paris