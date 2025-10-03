La Villa Médicis annonce la poursuite du projet Réenchanter la Villa Médicis avec notamment l’ouverture d’un appel à projets du 3 octobre au 1ᵉʳ décembre 2025, pour le réaménagement des pavillons des pensionnaires. Sous les pins séculaires de Rome, la Villa Médicis poursuit son rêve d’éternelle métamorphose. Après avoir réinventé ses salons, ses chambres et ses jardins, elle ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre : celui des pavillons des pensionnaires, ces havres intimes qui abritent la création loin du tumulte du monde. Une invitation à conjuguer mémoire et invention, patrimoine et audace, pour réenchanter ces lieux de vie où l’art s’écrit au quotidien.



Renouvelé pour trois ans par le président de la République, le directeur de la Villa Médicis, Sam Stourdzé, annonce une nouvelle étape du projet Réenchanter la Villa Médicis, initié en 2022, qui ambitionne de repenser totalement le visage de la Villa.

Ce chapitre s’ouvre avec un nouvel appel qui porte sur le réaménagement de 9 pavillons accueillant les pensionnaires de la Villa Médicis, créés par l’architecte Jacques Carlu en 1956-1957. Cet ensemble de logements individuels en enfilade a été conçu pour accueillir les pensionnaires de la Villa Médicis et leurs familles. À l’ombre des pins parasols, ces logements fonctionnels d’environ 60 m² disposent chacun d’un jardin attenant, offrant autonomie et intimité aux pensionnaires durant leur année de résidence.

L’appel est ouvert du 3 octobre au 1ᵉʳ décembre 2025 et comporte deux volets : le réaménagement intérieur des pavillons d’une part et la création d’une ligne de mobilier d’autre part. À cette occasion, la Villa Médicis engagera une importante campagne de restauration des pavillons Jacques Carlu au titre des Monuments historiques, sous la direction de Pierre-Antoine Gatier et avec le soutien du ministère de la Culture, ainsi qu’un réaménagement des jardins environnants.

Réenchanter la Villa Médicis constitue le projet de réaménagement le plus ambitieux dans l’histoire récente de la Villa Médicis depuis les interventions réalisées par Balthus, peintre et directeur de l’institution de 1961 à 1977. Mécène présent depuis le début du projet en 2022, la Fondation Bettencourt Schueller renouvelle aujourd’hui son engagement auprès de la Villa Médicis pour une durée de quatre ans (2029) comme Grand Mécène de ce projet. Elle soutient également la présence des métiers d’art au sein de la Villa avec des résidences à destination des artisans d’art, et pour partie des résidences pour des lycéens professionnels dont la valeur sociétale lui est chère. Elle met à disposition, outre un engagement financier exceptionnel, le bénéfice de son expertise et son réseau dans le secteur des métiers d’arts.

Le soutien de la Fondation permet à la Villa Médicis de porter ce projet à un niveau inédit. Son accompagnement permet de réaliser l’ambition d’une Villa largement ouverte à la diversité des arts et des savoir-faire d’excellence, lieu d’inspiration pour les créatrices et créatrices et de dialogue entre les époques.

Également associées au projet depuis son lancement et actrices incontournables dans l’écosystème des arts décoratifs, des métiers d’art et du design en France, les Manufactures nationales – Sèvres & Mobilier national apporteront leurs expertises aux prochaines étapes du réenchantement de la Villa Médicis. Elles mobiliseront notamment l’Atelier de Recherche et de Création (ARC) du Mobilier national pour le prototypage du mobilier destiné aux pavillons des pensionnaires.

L’engagement de la Villa Médicis en faveur du rayonnement des métiers d’art sera par ailleurs consolidé par le développement du programme de résidence dédié à cette discipline, grâce au soutien de la Fondation Bettencourt Schueller. Six résidents seront accueillis chaque année dans le cadre de ce programme pour mener un projet ou réaliser une œuvre en lien avec les espaces et l’esprit du lieu. L’appel à candidatures pour les résidences 2026 est actuellement ouvert jusqu’au 1er décembre 2025.

Enfin, pour compléter ce dispositif, chaque année plusieurs lauréats du Prix Liliane Bettencourt pour l’Intelligence de la Main® effectueront une résidence collective à la Villa Médicis visant à favoriser l’échange et l’accompagnement des professionnels des métiers d’art face aux enjeux de la création contemporaine.

Par son ampleur, le projet Réenchanter la Villa Médicis redessine les contours d’une Villa où s’exprime toute l’effervescence du dialogue entre patrimoine et création. Après six salons de réception réaménagés par Kim Jones et Silvia Venturini Fendi (2022), six chambres historiques par India Mahdavi (2023), six chambres d’hôtes par des équipes d’architectes, designers et professionnels des métiers d’art (2025) et deux jardins d’agrumes par des architectes paysagistes et artistes (2025), cette nouvelle étape porte au plus haut niveau l’engagement de la Villa Médicis en faveur des métiers d’art et du design.

Dans les trois prochaines années, le réaménagement se poursuivra et plusieurs chambres d’hôtes seront encore confiées à des architectes, designers et artisans d’art.

Calendrier des appels

Appels à projets pour le réaménagement intérieur des pavillons des pensionnaires et la création d’une ligne de mobilier :

Ouverts jusqu’au lundi 1ᵉʳ décembre 2025 à 12 h

Informations sur l’appel à projets

Ouverts jusqu’au vendredi 14 novembre 2025 à 12 h

Informations sur l’appel à candidatures

Fondée en 1666 par Louis XIV, l’Académie de France à Rome – Villa Médicis est un établissement français installé depuis 1803 à la Villa Médicis, édifice du XVIe siècle entouré d’un jardin de sept hectares et située sur la colline du Pincio, au cœur de Rome. Établissement public national relevant du ministère de la Culture, l’Académie de France à Rome – Villa Médicis remplit aujourd’hui trois missions complémentaires : accueillir des artistes, créateurs et chercheurs de haut niveau en résidence pour des séjours longs d’une durée d’un an ou des séjours plus courts ; mettre en place une programmation culturelle et artistique qui intègre tous les champs des arts et de la création et qui s’adresse à un large public ; conserver, restaurer, étudier et faire connaître au public son patrimoine bâti et paysager ainsi que ses collections. L’Académie de France à Rome – Villa Médicis est dirigée par Sam Stourdzé.