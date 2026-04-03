Et si l’avenir se laissait apprivoiser, le temps de quelques jours, entre une scène, une idée, un débat ? À la Cité de l’Économie, le Devenir Festival revient comme une respiration : quatre jours où les arts, l’économie et les sciences humaines se répondent, s’entrelacent et éclairent les grandes mutations du monde. Spectacles, rencontres, jeux et explorations composent ce rendez-vous chaleureux, ouvert à toutes et tous, pour penser autrement les chemins possibles — écologiques, sociaux, technologiques — de notre futur commun.

Pendant quatre jours, la Cité de l’Économie entre en ébullition pour célébrer le Devenir Festival ! Un rendez‐vous où l’économie se vit autrement : plus sensible, plus joyeuse, plus humaine. Ici, la réflexion est à la fête : on rit, on s’émeut, on s’interroge, on débat, on imagine ensemble le monde de demain. Entre écologie et climat, nouvelles technologies, travail et entreprise, géopolitique économique, mondialisation ou encore transformations sociales, le festival propose une immersion totale dans les grands enjeux contemporains. Sa programmation foisonnante fait dialoguer savoirs et émotions :

5 conférences et tables rondes pour comprendre et décrypter,

7 spectacles mêlant théâtre, musique et stand‐up pour ressentir et s’étonner,

3 ateliers et animations pour expérimenter et manipuler,

9 visites guidées et visites‐débats pour explorer autrement les rouages économiques, ainsi que des jeux et éco‐games pour vivre l’économie de façon ludique et participative.

Un festival où l’on vient partager, découvrir, rire, apprendre, se laisser surprendre… et repartir avec l’envie d’agir. Au total, cette 5e édition du festival propose plus de 30 temps forts, réunissant journalistes, artistes, chercheuses, économistes, humoristes engagés et doctorants, dans un format pluridisciplinaire et créatif. Avec une 4e édition en 2025 qui avait attiré près de 3 000 visiteuses et visiteurs, la Cité de l’Économie espère attirer un public encore plus nombreux cette année.

Pensé pour un large public adulte, le Devenir Festival s’adresse à toutes celles et ceux qui ont envie de découvrir l’économie autrement : étudiant·es, enseignant·es, amateur·rices de spectacle vivant ou simples curieux et curieuses du monde qui change. Chacun peut y trouver de quoi nourrir sa réflexion, s’étonner, s’émouvoir ou simplement passer un bon moment. Les familles profiteront également d’une programmation dédiée aux enfants avec le Festival des petits. Entre découvertes, débats et créations artistiques, l’édition 2026 s’annonce comme un moment fort d’exploration, ouvert à toutes et tous.

Temps forts de la programmation

JEUDI 9 AVRIL – SOIRÉE D’OUVERTURE

19h30 – Spectacle d’info – « Quand les médias se font l’écho du monde »

Une création spéciale pour le Festival par le collectif Les Trois Ours, avec cinq journalistes de Climax, Flaash, L’Informé et Les Échos. Une manière innovante de raconter l’économie en direct sur scène, entre journalisme et spectacle vivant.

VENDREDI 10 AVRIL

20h – Spectacle «1978»

Un seul en scène circassien d’Hugues Amsler, où autobiographie, crises économiques et acrobaties s’entremêlent.

SAMEDI 11 AVRIL

11h – Concert illustré «Alf et Orel» : Un spectacle qui s’adresse au jeune public.

20h – Greenwashing Comedy Club : Un plateau de standup engagé autour de l’écologie.

DIMANCHE 12 AVRIL

14h – Atelier Degré Zéro : Une expérience collective pour parler d’écologie autrement proposée par le média Climax.

14h30 – Table-ronde « L’économie entre faits et opinions » : Une conférence avec journalistes et spécialistes de l’économie parmi lesquels le youtubeur Heu?reka et la streameuse de Stupid Economics Marina Quenan.

18h – Concert de l’Orchestre du Nouveau Monde : Une création inédite pour le Festival. Premier orchestre en France engagé pour la justice sociale et climatique.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates : du jeudi 9 au dimanche 12 avril 2026

Lieu : Cité de l’Économie, 1 place du Général Catroux, 75017 Paris

Tarifs : Accès libre à l’exposition permanente, conférences, ateliers, visites guidées et débats.

Tarifs spectacles : Tarif plein 10€ / Tarif réduit 5€ • Gratuit pour les moins de 26 ans

Billetterie : Réservation fortement conseillée sur citeco.fr