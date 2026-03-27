Au cœur du Festival PIX, les frontières du réel se fissurent doucement pour laisser place à d’autres dimensions sensibles les 7, 8 et 9 avril. Avec son « village VR », imaginé en complicité avec Pictanovo, cette 5ᵉ édition invite à traverser des mondes où l’image se fait espace, où le regard devient geste, et où chaque expérience ouvre une brèche dans le visible.

Il suffit de franchir un seuil — un casque posé sur les yeux, un pas dans l’obscurité — pour que le monde bascule. Au sein du Festival PIX, le « village VR » ne se contente pas de montrer : il engloutit, transporte, déplace. Ici, les œuvres ne sont plus à distance ; elles se vivent de l’intérieur, au rythme du souffle et du mouvement.

Pensé comme un espace d’exploration, ce village réunit une dizaine de créations issues du paysage français des technologies immersives (XR). Certaines se déploient comme des récits à habiter, d’autres comme des environnements à activer, où le spectateur devient acteur, voire co-auteur. L’image n’est plus surface mais matière ; elle entoure, répond, résiste parfois. Dans ces territoires mouvants, la narration se fragmente, se dilate, s’invente autrement.

Soutenu par Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, notamment pour la dimension artistique du programme, cet espace met en lumière une scène en pleine effervescence. Derrière chaque œuvre, il y a des gestes, des recherches, des collaborations : celles d’artistes, de studios, de producteurs, et d’un écosystème régional qui contribue activement à redéfinir les contours de la création contemporaine.

Mais le Festival PIX ne se limite pas à ces expériences immersives. Sa programmation, dense et plurielle, dessine un véritable paysage des cultures numériques actuelles. On y retrouve des installations interactives, où le corps dialogue avec la machine, des performances audiovisuelles qui transforment le son et la lumière en architectures vivantes, mais aussi des rencontres et des temps d’échange avec des artistes et des professionnels du secteur.

Parmi les temps forts, des performances hybrides mêlant musique électronique et images génératives viennent troubler la perception, tandis que des installations monumentales invitent à ralentir, à observer, à ressentir autrement. Des ateliers et des conférences ouvrent également des espaces de réflexion, où se croisent enjeux technologiques, artistiques et sociétaux — comme autant de pistes pour penser les futurs possibles de ces nouveaux médiums.

Dans cette constellation d’expériences, le « village VR » agit comme un cœur battant : un lieu où convergent les imaginaires, où les récits se déplient dans toutes les directions. Le visiteur y devient explorateur, oscillant entre émerveillement et vertige, entre maîtrise et abandon.

Car au fond, c’est peut-être cela que propose le Festival PIX : non pas seulement voir autrement, mais apprendre à habiter autrement le monde — même s’il n’est, parfois, que virtuel.

Programmation complète