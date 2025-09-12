Le 6 septembre 2025, une porte invisible s’est entrouverte sur un royaume féérique : La Cité Immersive des Fables. Là, au détour de plus d’un millier de mètres carrés, les ombres et les lumières composent un théâtre secret où Jean de La Fontaine convoque ses créatures éternelles. Forêts luxuriantes, décors mouvants, murmures de technologies ensorcelées et éclats de jeux malicieux enveloppent le visiteur dans un rêve éveillé. De grandes voix s’élèvent — Laurent Stocker, Alexandre Astier, Arielle Dombasle, Charles Berling, Marie S’Infiltre —, tandis que les rythmes du collectif Bon Entendeur sculptent l’air en paysages sonores. L’expérience s’offre à tous : une traversée ludique, sensorielle et pédagogique, où le patrimoine littéraire se métamorphose en fable vivante.

Depuis ce 6 septembre, un nouveau concept d’exposition immersive voit le jour, en bordure des Champs-Élysées, au cœur de Paris. Parmi les 243 fables écrites par Jean de La Fontaine, l’exposition en retrace les plus célèbres, qui s’animent dans une mise en scène innovante mêlant narration, technologie et muséographie. Dans cette exposition d’un nouveau genre, ces histoires prennent vie de manière ludique et pédagogique, plongeant le visiteur dans une rêverie dont il est l’acteur principal.

D’une durée d’environ 1 h 30, le parcours propose des espaces thématiques faisant revivre les plus grandes fables dans des mises en scène captivantes aux costumes et aux maquillages féériques. Cette relecture déploie un imaginaire à la fois décalé et poétique, avec des personnages réinventés et des dialogues subtilement modernisés, pour faire résonner toute la vivacité et l’ironie des textes de l’époque. Porté par un casting d’exception, le projet rassemble des figures emblématiques du cinéma et du théâtre français : Laurent Stocker, de la Comédie-Française, en Jean de La Fontaine, Alexandre Astier en Lion, Arielle Dombasle en Loup, Charles Berling en Renard et Marie S’Infiltre en Grenouille. Mais aussi Félix Junier en Âne, Hubert Myon en Chien, ou encore le Corbeau joué par Axelle Saint-Cirel, la célèbre cantatrice et interprète de la Marseillaise à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Tout au long du parcours, les visiteurs traversent le Grand Siècle – celui de Louis XIV et de Versailles, entre faste royal et liberté d’esprit – mais retrouvent également de multiples échos à la culture contemporaine et à l’intemporalité des histoires de l’auteur du XVIIe siècle. Chacun est ainsi invité à découvrir les portraits des acteurs interprétant les personnages des Fables de La Fontaine, des reconstitutions uniques, un décor végétalisé abondant, des projections vidéo à 360°, des jeux de lumière et d’effets spéciaux, une spatialisation 3D du son, ou encore un parcours olfactif, le tout accompagné d’une médiation rigoureuse.

En fin de parcours, un spectacle en vidéomapping de 25 minutes, avec des projections à 360° sur les murs et le sol, transporte les visiteurs dans l’imaginaire des fables. De l’estampe japonaise au Street Art, en passant par Jean-Baptiste Oudry, l’univers de La Fontaine prend vie sous mille formes. Une récitation revisitée de ses fables accompagne l’image. Tandis que la direction artistique musicale de la salle est confiée au célèbre duo Bon Entendeur, porté par Arnaud Bonnet et Pierre Della Monica, connu pour ses mixtapes mêlant voix iconiques, littérature française et musique électronique.

Un projet culturel ambitieux pour tous les publics

Poétique, ludique et spectaculaire, l’exposition La Cité Immersive des Fables s’adresse à toutes les générations. Elle célèbre la modernité et l’universalité de La Fontaine, tout en offrant un regard nouveau sur le patrimoine littéraire français. Elle permet ainsi une nouvelle lecture des célèbres histoires, honorant leur intemporalité, leur universalité, et proposant aux visiteurs de découvrir un auteur, une époque, tout en multipliant les clins d’œil au monde contemporain.

À propos de Cités Immersives

Fondée en 2023 par Jean Vergès et Anthony Samama, Cités Immersives utilise le pouvoir de l’immersion et des nouvelles technologies pour raconter l’Histoire avec rigueur, passion et poésie. Alors que 70 % des Français ne fréquentent pas les musées, ils sont 83 % à faire part d’un intérêt prononcé pour l’Histoire. Cités Immersives invente un nouveau modèle de lieu culturel : un espace offrant une proposition historique et scientifique ancrée dans les territoires, dans une scénographie immersive unique, pensée pour embarquer le visiteur dans un grand récit historique et divertissant.

Alors que le monde est une terre d’histoire, riche de son patrimoine et de ses épopées, une grande partie de ces récits demeure méconnue du grand public.

Nous sommes convaincus qu’adopter une approche différente du musée traditionnel permet de toucher un public plus large. Nous croyons que l’émotion et le spectacle doivent être au service de la pédagogie. »

Portant en elles les trésors du passé, chaque région, chaque ville racontent des histoires familières, façonnées par des traditions et des héros qui transcendent les époques. Pourtant, une grande partie de ces récits demeure méconnue du grand public. Cités Immersives naît de la volonté de redonner vie à ces récits historiques à travers les figures emblématiques et les traditions locales, afin de les rendre accessibles à tous.

Une collaboration étroite avec les acteurs locaux, respectant et valorisant le patrimoine unique de chaque région. En reconnectant les individus avec leur histoire, Cités Immersives aspire à tisser des liens plus solides au sein d’un récit partagé, à renforcer le désir de vivre ensemble, et à nourrir une curiosité collective.

Un comité scientifique rigoureux

L’exposition immersive s’appuie sur un comité scientifique rigoureux, placé sous la direction de TiphaineRolland, docteure et maître de conférences en littérature française du XVIIe siècle à la Sorbonne et spécialiste de l’œuvre de La Fontaine. Le comité est également composé de Patrick Dandrey, professeur de littérature, auteur notamment de La Fabrique des Fables et préside la Société des Amis de Jean de La Fontain et et Didier Foucault, historien spécialiste du XVIIe siècle.

Le célèbre Youtubeur et vulgarisateur historique Nota Bene, aux 4 millions d’abonnés, accompagne enfin le visiteur tout au long du parcours sur des bornes présentant des vidéos inédites conçues spécialement pour l’exposition.

La Cité Immersive des Fables – 5 rue de Berri, 75008 Paris

Ouvert à tous / Durée : environ 1 h 30

Ouvert tous les jours, de 10 h 30 à 19 h 30 – Fermé les lundi et mardi matin

Adulte : 19,90€ – Réduit : 16,90€

Enfant : 13,90€ – Gratuit pour les -6 ans

Photo d’en-tête : À gauche, Jean de La Fontaine, Laurent Stocker / À droite, Le Loup, Arielle Dombasle © Cités Immersives & Fabien Drugeon