Nature en fête à La Gacilly

À l’heure où les enjeux écologiques exigent plus que jamais de nouveaux récits et s’imposent dans l’actualité, le festival Nature en fête, organisé par La Fondation Yves Rocher, revient cette année du 10 au 12 octobre 2025 sur la thématique : « À l’écoute du vivant » pour offrir au grand public un moment unique pour sensibiliser, alerter, émerveiller, donner envie d’agir, mais également un rendez-vous de découverte, de partage et d’émerveillement autour de la nature.

Dans un contexte où l’écologie pourrait être perçue comme anxiogène, le festival Nature en fête propose une approche conviviale, joyeuse et accessible. Pendant trois jours à La Gacilly, des milliers de visiteurs viennent découvrir la nature autrement, à travers des rencontres, des ateliers et des expériences immersives. Un événement local comme catalyseur d’engagement et de découvertes, bien au-delà de ses frontières. Au cœur du village de La Gacilly (Morbihan, Bretagne), petits et grands pourront profiter d’animations gratuites et variées : balades guidées, ateliers ludiques, rencontres avec des associations et des passionnés, des expositions, concerts et dégustations locales.

Plus qu’un simple événement, Nature en Fête est l’occasion pour des milliers de visiteurs de découvrir des initiatives locales inspirantes, de redécouvrir la richesse de notre environnement, d’apprendre des gestes simples pour le préserver et de célébrer la biodiversité dans une ambiance conviviale et festive, rencontrer celles et ceux qui œuvrent au quotidien et participer à des expériences immersives : balades naturalistes, ateliers pratiques, découvertes culinaires, spectacles vivants…

Ce festival raconte aussi une histoire humaine : celle d’habitants, d’associations et de bénévoles qui, loin des discours anxiogènes, choisissent de mettre en avant la beauté du vivant et les solutions simples qui existent pour mieux cohabiter avec la nature. Un rendez-vous fédérateur, gratuit, ouvert à toutes et tous, qui rappelle que la nature est notre bien commun.

Programmation complète

Derniers articles de ARTS & CULTURES

