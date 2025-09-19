« Dans son laboratoire de neurosciences, Marie prépare une étude inédite en équipant d’électro-encéphalogrammes un orchestre de chambre. L’arrivée inattendue de Doris, une chanteuse très curieuse, vient bouleverser la vie du laboratoire. Ensemble, elles s’engagent dans une aventure scientifique et sensorielle reliant cerveau et musique« . Voilà pour le pitch de cette “pièce de théâtre” d’un nouveau genre. Car ici, pas de tableau noir ni de jargon incompréhensible : on parle de neurones en chansons, on mesure l’activité cérébrale en direct et l’on découvre que la science, quand elle s’accorde à la musique, peut être aussi joyeuse qu’un refrain entêtant.

La Mélodie des Neurones n’est pas une pièce comme les autres. C’est une traversée, une respiration où la science et l’art se rejoignent sur une même portée. Entre partitions et impulsions électriques, entre notes suspendues et ondes cérébrales, le spectateur est convié à un voyage dans lequel la rigueur des neurosciences se laisse troubler par l’émotion des harmonies.

La pièce invite le public à découvrir comment notre cerveau fonctionne et ce que la musique nous apporte. À travers le dialogue entre une scientifique et une musicienne, des chansons et des démonstrations interactives en direct, le spectacle partage avec tous l’état des connaissances actuelles en neurosciences.

Sur scène, deux comédiennes chanteuses se répondent, l’une scientifique, l’autre musicienne. Leurs voix s’entremêlent comme deux courants d’une même rivière, guidées par un orchestre de chambre de cinq instrumentistes. De Bach à la pop, de compositions inédites aux classiques revisités, chaque morceau éclaire un recoin du cerveau, révèle un mécanisme intime, soulève une question universelle : pourquoi la musique nous bouleverse-t-elle autant ?

Le spectacle, marrainé par Julie Gayet, se déploie comme une expérience sensorielle totale. Les démonstrations interactives invitent le public à se prêter au jeu, les films d’animation conçus par les étudiants de l’École des Gobelins de Paris et par Boris Carré, technicien régisseur et créateur vidéo, transforment les concepts scientifiques en images poétiques, tandis que les dialogues tissent un récit qui oscille entre rigueur et émerveillement.

Née de la rencontre entre un auteur et deux neuroscientifiques, validée par plusieurs chercheurs, enrichie de créations musicales et visuelles originales, La Mélodie des Neurones devient bien plus qu’une pièce de théâtre : un espace dans lequel l’on apprend en s’émerveillant, où l’on s’émerveille en apprenant. Entre la scène et le cerveau, il n’y a plus de frontière, seulement une vibration commune qui relie la science à l’art et l’art à la vie.

Ce que La Mélodie des Neurones propose n’est pas juste de la métaphore ou de la poésie : il y a bien un fond scientifique tangible derrière les émotions, les frissons, la synchronisation entre ce que l’on entend et ce que le cerveau fait. On peut ainsi présenter la pièce non seulement comme une expérience artistique, mais comme une illustration vivante d’études de pointe : le public pourrait non seulement entendre et ressentir, mais voir (ou imaginer) ce que les neurosciences révèlent justement maintenant — le plaisir musical, la synchronisation, la plasticité du cerveau.

Pour preuve, une étude internationale très récente, co-dirigée par des chercheurs de l’Université McGill et de l’Université du Connecticut, montre que notre cerveau (et même notre corps) ne se contente pas d’entendre la musique : il résonne avec les rythmes, les mélodies, les harmonies. Autrement dit, les oscillations neuronales s’accordent avec la musique, ce qui façonne notre perception du rythme, du tempo, de la pulsation (Théorie de la résonance neuronale (Neural Resonance Theory, NRT). Cette recherche appuie complètement l’idée du spectacle, où des électro-encéphalogrammes mesurent en direct l’activité cérébrale pendant que la musique vit sur scène.

Une autre étude, finlandaise cette fois, montre que l’écoute de musiques préférées active le système opioïde du cerveau (c’est-à-dire les récepteurs naturels du plaisir), notamment dans des régions comme le striatum ventral, l’amygdale ou le cortex orbitofrontal. Ce mécanisme est le même, ou très proche, de celui qui régule des plaisirs essentiels ou la douleur. Cela peut nourrir la dimension émotionnelle du spectacle : les frissons, l’émotion forte que la musique provoque, ne sont pas que métaphoriques, elles ont une base biologique mesurable — ce qui fait parfaitement écho à l’idée de “science sensorielle”.

Enfin, une étude intitulée Wearable Music2Emotion a mis au point un dispositif portable (headband) pour mesurer les émotions induites par de la musique générée par IA, en temps réel. Ce type de technologie rapprocherait fortement ce que la pièce propose : l’idée d’un laboratoire en direct, d’appareils mesurant le cerveau et les émotions pendant une performance musicale, voire d’interactivité. C’est une avancée qui pourrait inspirer des scènes encore plus immersives ou des dispositifs expérimentaux dans le spectacle.

Ainsi, La Mélodie des Neurones ne se contente pas d’inventer un théâtre de l’avenir : elle prolonge des recherches bien réelles qui, dans les laboratoires, capturent déjà les frissons que la musique déclenche dans nos cerveaux. Là où les scientifiques observent des ondes électriques se colorer sur un écran, la scène donne chair et voix à ces élans invisibles. Le spectacle devient alors une sorte de laboratoire poétique, où l’on partage collectivement ce que d’ordinaire la science mesure en silence. Entre les tracés des électro-encéphalogrammes et les battements du cœur du public, il n’y a qu’un fil ténu, une vibration commune : celle d’un cerveau qui écoute, qui s’émeut, et qui se reconnaît dans la musique.

Équipe :

Supervision scientifique : Séverine Samson (PU, Université de Lille, Institut Pasteur-Institut de l’Audition, IHU reConnect, Paris) et Carole Rovere (chercheuse INSERM, IPMC, Université Côte d’Azur / CNRS / INSERM)

(PU, Université de Lille, Institut Pasteur-Institut de l’Audition, IHU reConnect, Paris) et (chercheuse INSERM, IPMC, Université Côte d’Azur / CNRS / INSERM) Texte et mise en scène : Emmanuel Suarez (auteur et producteur pour France Culture)

(auteur et producteur pour France Culture) Assistant Metteur en scène : Jean Toussaint Torre

Musique originale et direction musicale : Jean-Pierre Solvès (CNSMD)

(CNSMD) Interprétation : Laetitia Hipp et Perle Solvès (jeu et chant), François Chambert (clarinette, saxophone), Vincent Fabert (guitares), Marie Gondot (basson), Isabelle Sajot (violoncelle), Jean-Pierre Solvès (flûtes, saxophone)

et (jeu et chant), (clarinette, saxophone), (guitares), (basson), (violoncelle), (flûtes, saxophone) Production : Myriam Himo (Pietrosell’Arte)

Vidéos : Gobelins Paris

Collaboration scientifique : Jean Livet et William Rostène (Institut de la Vision, Paris)

La Mélodie des neurones fait partie du projet « Le cerveau, entre délice et symphonie » lauréat de l’APP « Ambitions Innovantes / Science Avec et Pour la Société » de l’Agence Nationale de la Recherche en 2024. Le projet est réalisé par un consortium regroupant l’Université Nice Côte d’Azur, l’Université de Lille, l’école Gobelins Paris et l’association Pietrosell’Arte.

Dates de représentation à venir :

Samedi 11 octobre : Nice, Festival des Sciences, Jardin Albert 1ᵉʳ (tente) – prévu vers 18h

Dimanche 12 octobre : Antibes, Palais des Congrès – village des sciences et de l’innovation, après-midi (Amphithéâtre de 500 places).

Lundi 13 octobre : Sophia Antipolis, CIV (salle de spectacle) – 2 représentations scolaires l’après-midi + une soirée grand public (260 places).

Mardi 14 octobre : Mandelieu, salle Léonard de Vinci – représentation à 18h30 (250 places).

Première option d’une série de représentations à Lille le 12 décembre

Deux dates envisagées à l’Institut du Cerveau, à la Pitié-Salpêtrière, courant janvier 2026

Fabienne Marion, Rédactrice en chef UP’ Magazine

Photo d’en-tête : ©Pascal Bouclier, 2025