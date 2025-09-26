Déjà inscrit ou abonné ?
Je me connecte

Connexion

L’inscription à UP’ est totalement gratuite

  • Elle vous permet d’entrer dans le cercle des lecteurs de UP’
  • De lire trois articles gratuitement pour découvrir UP'
  • De recevoir nos newsletters

L’inscription est sans aucun engagement de votre part11

Plus tard

JE M'INSCRIS

rejoignez gratuitement le cercle des lecteurs de UP’

Connexion

Pour bénéficier d’une lecture illimitée de UP’

Pour soutenir le journalisme indépendant

Choisissez votre formule d’abonnement

ANNUEL

illimité - 2 mois gratuits
1.90 équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-
Best seller

MENSUEL

Simple et pratique
2.50 équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

PAR SEMAINE

sans engagement
2.90 équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

Plus d’infos

Pour bénéficier d’une lecture illimitée de UP’

Pour soutenir le journalisme indépendant

Choisissez votre formule d’abonnement

ANNUEL

illimité - 2 mois gratuits
1.90 $ équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-
Best seller

MENSUEL

Simple et pratique
2.50 $ équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

PAR SEMAINE

sans engagement
2.90 $ équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

Plus d’infos

JE M'ABONNE

Il vous reste 2 articles gratuits

abonnez-vous pour profiter de UP’ sans limite

Le Prix de la Porte Dorée dévoile sa sélection littérature et BD pour l’année 2025

Le Palais de la Porte Dorée annonce sa sélection pour la 17ᵉ édition du Prix littéraire et 5ᵉ du Prix BD : six romans et sept bandes dessinées choisies par un comité de lecture interne. Les œuvres sélectionnées explorent de manière variée les sujets portés par le Musée national de l’histoire de l’immigration et l’Aquarium tropical : exil, migrations, identités plurielles, discriminations, biodiversité et enjeux écologiques.

Créé en 2010, le Prix littéraire de la Porte Dorée récompense chaque année une œuvre de fiction ou un récit littéraire, écrit en français ou traduit, qui explore les thèmes de l’exil, de l’immigration, de l’identité plurielle ou des parcours migratoires.

En cette rentrée 2025, la cérémonie adopte par ailleurs un nouveau rythme : elle se tiendra désormais en novembre et distinguera des ouvrages parus dans l’année en cours. La lauréate ou le lauréat de chaque catégorie sera désignée par un jury de spécialistes du monde littéraire, artistique, médiatique et scientifique, et annoncée lors de la cérémonie de remise des prix, le mardi 25 novembre prochain.

Le Prix BD de la Porte Dorée, lancé en 2022, distingue une bande dessinée engagée, au croisement des enjeux contemporains portés par le Palais de la Porte Dorée – qu’ils relèvent des migrations, de la lutte contre les discriminations ou des grandes questions liées au monde aquatique, à la biodiversité et aux bouleversements écologiques. Le prix évolue : il s’ouvre désormais aux thématiques portées par l’Aquarium tropical, avec la sauvegarde de la biodiversité, la préservation des écosystèmes et la sensibilisation aux effets de l’activité humaine sur l’environnement.

Le comité de lecture du Palais de la Porte Dorée est composé de professionnels et professionnels engagés au sein du Palais de la Porte Dorée. Ces passionnés de culture et de transmission, œuvrant au cœur même de l’institution, repèrent tout au long de l’année les œuvres qui abordent les thématiques du musée et de l’aquarium.

Chaque prix est doté de 4 000 euros. Les lauréats et lauréates sont désignés par un jury de professionnels du monde littéraire, artistique, médiatique et académique.

Sélection 2025 – Prix littéraires de la Porte Dorée
(par ordre alphabétique)

Sélection 2025 – Prix BD de la Porte Dorée
(par ordre alphabétique)

Composition des jurys de cette nouvelle édition :

Prix ​​littéraire

Présidente : Olivia Elkaïm, romancière et journaliste.

Jury :

  • Hemley Boum (romancière),
  • Sylvain Bourmeau (directeur de la publication d’AOC),
  • Elgas (sociologue et producteur à RFI),
  • Laëtitia Guédon (metteuse en scène et directrice des Plateaux Sauvages),
  • Caroline Hinault (ancienne lauréate),
  • Baptiste Liger (directeur de la publication de Lire Magazine)
  • et des élèves du Lycée Jean Jaurès (Montreuil) et du Lycée International de l’Est Parisien (Noisy-le-Grand).

Prix ​​BD

Président : Fabien Toulmé, auteur de BD.

Jury :

  • Sonia Déchamps (rédactrice),
  • Lise Kennel (bibliothèque, Atout Livre BD),
  • Kamel Khelif (ancien lauréat du Prix),
  • Karim Miské (écrivain et réalisateur),
  • et un membre du Book Club du Pass Culture.

Rendez-vous le mardi 25 novembre pour la cérémonie de remise des prix au Palais de la Porte Dorée. En attendant, bonnes lectures si vous découvrez ces livres !

Partagez cet article !
BlueskyLinkedInWhatsApp
S’abonner
Notifier de

0 Commentaires
Les plus anciens
Les plus récents Le plus de votes
Inline Feedbacks
View all comments
Article précédent

"La Mélodie des Neurones", spectacle transdisciplinaire sur les neurosciences

Prochain article

« Jean Dubuffet & Niki de Saint Phalle - Chassés-croisés »

Derniers articles de ARTS & CULTURES

Generic selectors
Correspondance exacte
Recherche dans le titre
Recherche dans le contenu
Post Type Selectors

REJOIGNEZ

LE CERCLE DE CEUX QUI VEULENT COMPRENDRE NOTRE EPOQUE DE TRANSITION, REGARDER LE MONDE AVEC LES YEUX OUVERTS. ET AGIR.
logo-UP-menu150

Déjà inscrit ? Je me connecte

Inscrivez-vous et lisez trois articles gratuitement. Recevez aussi notre newsletter pour être informé des dernières infos publiées.

→ Inscrivez-vous gratuitement pour poursuivre votre lecture.

REJOIGNEZ

LE CERCLE DE CEUX QUI VEULENT COMPRENDRE NOTRE EPOQUE DE TRANSITION, REGARDER LE MONDE AVEC LES YEUX OUVERTS ET AGIR

Vous avez bénéficié de 3 articles gratuits pour découvrir UP’.

Profitez d'un accès illimité à nos contenus !

A partir de 1.70 € par semaine seulement.
Je choisis ma formule d'abonnement

Profitez d'un accès illimité à nos contenus !

A partir de $1.99 par semaine seulement.
Je choisis ma formule d'abonnement

Déjà inscrit ou abonné ? Je me connecte à mon compte