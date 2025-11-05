Déjà inscrit ou abonné ?
Lancement de The Patent Bay, plateforme de partage des technologies pouvant réduire l’impact environnemental

La société SKF lance The Patent Bay, une nouvelle plateforme ouverte aux entreprises qui souhaitent accélérer le développement de technologies susceptibles de faire progresser le développement durable, en mettant gratuitement à disposition certains brevets.

À travers l’histoire, les progrès ont été guidés par le désir de rendre les connaissances et les inventions accessibles au plus grand nombre. De la décision de rendre librement disponible la ceinture de sécurité à trois points pour sauver ainsi des millions de vie jusqu’à l’ouverture du World Wide Web à tous. Et, plus récemment, lorsque la technologie des vaccins a été partagée pour répondre à une crise mondiale.

« L’innovation est essentielle pour assurer un avenir durable et l’histoire montre que de véritables avancées naissent du partage. The Patent Bay est notre manière de libérer ce potentiel, en créant ainsi des effets d’entraînement à travers les industries et la société », explique Rickard Gustafsson, PDG de SKF (1).

Ce lancement intervient à un moment où le nombre de dépôts de brevets dans le monde atteint un niveau record. Selon l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 3,55 millions de demandes de brevet ont été déposées dans le monde entier en 2023—soit plus du double du nombre enregistré en 1995. Ceci reflète un fort climat d’innovation, mais souligne également un défi croissant en termes d’accès et de collaboration.

« Dans le monde complexe d’aujourd’hui, l’ouverture et la collaboration sont plus importantes que jamais. Chez SKF, nous croyons que le partage fait partie de la solution. Avec The Patent Bay, nous voulons inspirer les autres à faire de même—car c’est ensemble que nous pourrons créer un véritable changement », déclare Rickard Gustafsson.

Le premier brevet publié sur la plateforme est un alliage pour roulement haute performance, développé pour l’industrie aéronautique.

« Ce nouveau matériau pour roulement peut supporter des charges plus élevées dans un format plus compact, permettant de mettre au point des solutions de roulements haute performance pour les nouvelles architectures de moteurs conçues pour réduire les émissions jusqu’à 25 %. Cette même technologie ouvre la voie à d’autres innovations, où l’efficacité et le développement durable sont clés », commente Arnaud Ruellan, Technology Innovation Manager chez SKF.

La plateforme The Patent Bay est maintenant en ligne et accessible aux entreprises et innovateurs qui s’engagent en faveur de technologies ayant le potentiel de faire progresser le développement durable : https://www.thepatentbay.com/fr

(1) Depuis 1907, SKF fabrique des roulements, joints, systèmes de lubrification, solutions de maintenance conditionnelle et fournit des services parmi les plus innovants au monde pour réduire le frottement. La réduction du frottement engendre des économies d’énergie, ce qui nous permet de créer une industrie plus intelligente, plus compétitive et plus écoénergétique, contribuant ainsi à un avenir plus durable où nous pouvons tous en faire plus avec moins. SKF est représenté dans 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2024, s’élèvent à 98 722 millions de couronnes suédoises et le nombre de collaborateurs est de 38 743.

www.skf.com

