L’ONERA, l’Institut Polytechnique de Paris, l’École polytechnique et l’ENSTA créent un pôle d’excellence dans la recherche Aéronautique, Espace et Défense.

L’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales (ONERA) et l’Institut Polytechnique de Paris, incluant l’École polytechnique et l’ENSTA, s’allient dans un partenariat stratégique autour de l’Aéronautique, du Spatial et de la Défense (ASD). Cet accord-cadre va permettre de mutualiser des expertises essentielles pour créer un pôle français d’excellence mondial autour de la mécanique, de la physique et du numérique.

Ce partenariat stratégique prolonge et élargit une première convention signée en 2019 entre l’ONERA, l’École polytechnique et l’ENSTA. Ce nouvel accord-cadre permet de fluidifier et d’amplifier les interactions entre ces derniers pour développer des activités de recherche communes et interdisciplinaires dans les domaines de la mécanique, de la physique et du numérique avec des applications aux domaines de l’Aéronautique, du Spatial, et de la Défense.

Le regroupement des activités de l’ONERA sur le site de Palaiseau ouvre de nouvelles perspectives de collaboration, perspectives renforcées par le projet de construction d’un nouveau bâtiment dédié à l’aérodynamique, l’aéroélasticité et l’acoustique, et situé à proximité immédiate du Pôle Mécanique de l’Institut Polytechnique de Paris — qui réunit trois laboratoires de l’X et de l’ENSTA. Ce partenariat concrétise les nombreuses synergies autour des sciences mécaniques et favorise le partage des outils et des installations.

Une ambition majeure est la création d’un Institut de recherche en mécanique commun entre l’Institut Polytechnique de Paris, ses Écoles membres et l’ONERA, entité qui rivalisera avec les plus grands centres en sciences mécaniques à l’international.

Au-delà de la mécanique, le partenariat englobe deux autres domaines prioritaires essentiels pour le secteur ASD : la physique et le numérique. L’accord-cadre renforce les collaborations scientifiques déjà implémentées et facilitera la mise en œuvre de nouveaux travaux communs, notamment à travers de thèses co-dirigées portant sur des thématiques à fort potentiel, telles que les plasmas, les sciences de la lumière, ou encore l’IA embarquée.

Enfin, la formation par la recherche est au cœur de cette collaboration. Par le biais de la mutualisation, les partenaires ambitionnent le développement de la recherche de pointe, le renforcement de l’attractivité et de l’accueil d’étudiants du plus haut niveau intéressés par les domaines d’étude partagés, et la valorisation des résultats.

Ce partenariat stratégique est signé pour une durée de quatre ans renouvelable.