En plein essor, le marché de la nutrition-santé témoigne d’un intérêt croissant pour les solutions naturelles dont les bénéfices peuvent être scientifiquement prouvés. Pour répondre à ces attentes, Activ’Inside et le laboratoire œnologie de l’Institut des sciences, la vigne et du vin (ISVV) de l’université de Bordeaux (1) lancent Biophysa, un nouveau laboratoire commun dédié à l’étude des extraits végétaux et de leurs bénéfices pour la santé et le bien-vieillir. L’inauguration de ce LabCom co-financé par l’Agence nationale de la recherche a lieu le 14 janvier 2026.

La création de ce laboratoire répond à la volonté de conduire des recherches en commun pour valoriser des extraits végétaux dans les domaines de la nutrition, du bien-être et de la santé humaine, en particulier dans le cadre du bien vieillir et de la prévention des troubles liés au vieillissement.

Biophysa a pour objectif de mieux comprendre comment les composés des plantes, appelés phytonutriments, sont biodisponibles, c’est-à-dire absorbés et utilisés par notre organisme. Ce LabCom développera des méthodes d’analyse et des modèles in vitro innovants pour tester leur efficacité. L’enjeu : créer des solutions nutritionnelles plus efficaces pour la santé et le

bien-être.

Cette structure « hors les murs » permettra de favoriser les échanges entre les chercheurs de chaque entité afin de multiplier les opportunités de nouvelles collaborations autour de sujets

scientifiques ambitieux, dans un cadre d’échanges dynamiques. Cette approche, qui va de l’extraction ciblée des plantes à la validation scientifique de leur efficacité biologique, représente un enjeu majeur pour Activ’Inside. Elle permet de concevoir des formulations nouvelles et naturelles fondées basés sur des données fiables.

Les sujets qui seront abordés dans ce LabCom pourront générer des connaissances fondamentales en particulier dans l’étude des propriétés biologiques des polyphénols, domaine d’expertise du laboratoire œnologie de l’Institut des sciences, la vigne et du vin (ISVV) de l’université de Bordeaux. De quoi contribuer à une valorisation accrue des recherches dans ce domaine, en facilitant la transformation des résultats scientifiques en applications concrètes, tout en renforçant les partenariats académiques et industriels.

À propos d’Activ’Inside

Située à Bordeaux, Activ’Inside a été créée sur la base de l’expertise de ses fondateurs, forts de près de 30 ans d’expérience dans l’industrie des extraits botaniques. Au sein de l’entreprise, Activ’Inside Ingredient est à la pointe du développement d’ingrédients actifs, gérant l’ensemble du processus, depuis l’approvisionnement jusqu’aux innovations scientifiques propriétaires. En complément, Activ’Inside Manufacturing opère en tant que fabricant complet de compléments alimentaires. Animée par une volonté d’excellence et de transparence, Activ’Inside Manufacturing fournit des solutions adaptées aux exigences évolutives du marché, dans les secteurs des extraits botaniques et de la nutraceutique.

À propos du laboratoire œnologie

L’unité mixte de recherche œnologie, officiellement créée en 2022, s’appuie sur près de 150 ans d’histoire au service de la filière vigne et vin. Depuis 2022, cette unité mixte de recherche est placée sous la tutelle de l’université de Bordeaux, d’INRAE, de Bordeaux Sciences Agro et de Bordeaux INP, et rattachée aux départements Sciences de l’Environnement, TRANSFORM et MICA. Hébergée à l’Institut des sciences de la vigne et du vin de l’université de Bordeaux, elle constitue aujourd’hui un pôle majeur de recherche en œnologie, alliant héritage scientifique, innovation et expertise multidisciplinaire.

(1) Le laboratoire œnologie de l’Institut des sciences, de la vigne et du vin de l’université de Bordeaux est une unité mixte de recherche placée sous la cotutelle de l’université de Bordeaux, INRAE, Bordeaux INP et Bordeaux Sciences Agro

