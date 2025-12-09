L’Université d’Oxford et UBS unissent leurs forces pour lancer le Centre Oxford-UBS pour l’IA appliquée, un centre pionnier en matière de recherche et d’innovation. Objectif : approfondir la compréhension du potentiel de l’IA grâce à une recherche de pointe et de promouvoir ses applications pratiques.

Le Centre ambitionne de devenir un partenariat interdisciplinaire novateur réunissant UBS, Oxford Saïd et la division des sciences mathématiques, physiques et de la vie (MPLS) de l’Université. Il pilotera des projets de recherche indépendants en intelligence artificielle ainsi que des initiatives conjointes, dans le cadre desquelles les chercheurs du Centre collaboreront étroitement avec les experts d’UBS afin d’appliquer leurs découvertes à des cas concrets.

Le Centre sera dirigé par Saïd, professeur nouvellement titulaire d’une chaire UBS en intelligence artificielle appliquée à Oxford, et s’appuiera sur une équipe de 20 chercheurs. Leurs recherches porteront sur trois axes principaux :

IA et société : y compris les aspects de la gouvernance de l’IA, l’avenir du travail et la durabilité.

L’IA au service des entreprises et de l’économie : y compris les applications de l’IA pour stimuler l’innovation et la transformation des écosystèmes commerciaux et économiques.

Avenir de l’IA : incluant l’exploration des paradigmes émergents de l’IA, le développement de modèles et leurs applications.

Accueillant favorablement cette collaboration, la professeure Irène Tracey, vice-chancelière de l’Université d’Oxford, a déclaré : « C’est formidable d’annoncer ce partenariat passionnant et important qui réunit l’une des plus grandes universités au monde et une institution financière de premier plan à l’échelle mondiale. Ce partenariat multidisciplinaire dynamique permettra de développer des solutions de recherche en intelligence artificielle novatrices et des applications pratiques à une époque de mutations technologiques sans précédent. Nous remercions UBS pour sa vision et son soutien, qui nous ont permis de lancer le Centre Oxford-UBS pour l’IA appliquée. »

Le professeur Tracey a poursuivi : « Ce partenariat stratégique sera unique par sa puissance de recherche, car il s’appuie sur le capital intellectuel de l’école de commerce de l’Université d’Oxford et de notre division de recherche scientifique, et bénéficie du généreux soutien d’UBS. »

Mike Dargan, directeur des opérations et de la technologie du groupe UBS, a déclaré : « L’IA représente une opportunité fondamentale de transformer notre façon de travailler et de créer de la valeur pour nos clients. Nous sommes ravis qu’UBS s’associe à l’Université d’Oxford pour encourager la recherche pionnière en IA et développer des outils et des solutions pratiques pouvant être déployés à grande échelle au sein de notre entreprise, accélérant ainsi notre transition vers une institution entièrement basée sur l’IA et façonnant l’avenir des services financiers. »

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Le Centre Oxford-UBS pour l’IA appliquée réunit deux institutions reconnues pour leur expertise pointue en IA et leur engagement en faveur de l’innovation. L’Université d’Oxford est un chef de file mondial de la recherche en IA : elle développe des outils fondamentaux, utilise l’IA pour relever les défis mondiaux et est à la pointe de la formation et de la recherche en IA appliquée aux entreprises. En tant que gestionnaire de patrimoine de premier plan, UBS exploite le potentiel transformateur de l’IA pour offrir de meilleures solutions à ses clients et accroître la productivité de ses employés.