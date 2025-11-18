Déjà inscrit ou abonné ?
Agrivoltaïsme : création de l’Observatoire de l’agrivoltaïsme

Portée par le nouveau cadre réglementaire introduit en 2023 par la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite loi « APER »), la filière agrivoltaïque montre un développement soutenu. Pour accompagner cette dynamique, le Gouvernement, avec l’appui de l’ADEME, met à disposition des données issues de cinq régions et annonce la création de l’Observatoire de l’Agrivoltaïsme. Cet outil permettra d’assurer un suivi territorial précis et de capitaliser les retours d’expérience afin d’éclairer les décisions publiques, les porteurs de projet et les autres parties intéressées.

L’Observatoire de l’Agrivoltaïsme, en tant qu’outil de suivi national, permettra d’accompagner le déploiement national de la filière agrivoltaïque, tout en protégeant la vocation essentielle des terres agricoles de produire de l’alimentation pour préserver la souveraineté alimentaire de la France. L’Observatoire fournira une vision territoriale du développement de la filière, en recensant les projets existants (en exploitation) ou autorisés par les services de l’État (en construction), ainsi que leurs principales caractéristiques, avec notamment une carte des installations photovoltaïques sur terrains agricoles ; ainsi qu’une source d’information centralisée sur l’agrivoltaïsme, avec des documents et des outils pour l’information des acteurs de la filière, de l’administration, de l’enseignement, de la recherche et du grand public.

À ce jour, cette première version de l’Observatoire présente les données de plus de 200 installations existantes ou autorisées par les services de l’État en France métropolitaine et DOM. La plupart de ces projets ont été autorisés avant la loi APER. L’Observatoire sera enrichi régulièrement avec la mise en service de nouvelles installations agrivoltaïques, dont notamment celles autorisées en application de la loi APER, ainsi qu’avec les premiers résultats de performance agricole et énergétique des projets.

Le pilotage de l’Observatoire National est assuré par l’ADEME, à qui la loi APER de 2023 a confié une mission de suivi statistique des installations agrivoltaïques. Dans ce cadre, l’ADEME conduit également une étude approfondie sur le développement de l’agrivoltaïsme et publie ses premiers résultats issus de l’analyse de cinq régions : Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bourgogne-Franche-Comté et La Réunion. En y recensant plus de 1600 projets photovoltaïques sur terrains agricoles, tous stades de développement confondus, y compris des projets n’avant pas encore d’autorisation (voir encadré 2), cette étude témoigne d’une dynamique forte de déploiement de la filière, à accompagner et à encadrer.

Tirant parti des enseignements de ces études régionales, la deuxième phase de l’étude dressera un panorama complet au niveau national afin de mettre à disposition des outils d’accompagnement des parties prenantes dans le montage de projets vertueux d’ici au début de l’année 2026.

Les ministères chargés de l’énergie, de l’agriculture et de l’urbanisme sont engagés dans une démarche proactive de suivi des installations agrivoltaïques. Au cours des derniers mois, une première campagne de contrôle a été conduite sur les projets développés avant l’adoption de la loi APER, afin de s’assurer de la transmission effective des rapports de suivi agronomique, prévus par les cahiers des charges des appels d’offres menés par la Direction générale de l’énergie et du climat.

Nouveau pôle d’excellence dans la recherche Aéronautique, Espace et Défense

