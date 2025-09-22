OGM et biotech : le nouveau podcast de info’OGM

Le premier épisode, Un mammouth 2.0 pour sauver le climat ?, relate une enquête sur un projet fou, mené par l’entreprise Colossal Biosciences. Cette entreprise entend faire revivre le mammouth laineux pour modifier l’écosystème sibérien et ainsi lutter contre le changement climatique. Nous découvrons qu’il s’agit en réalité de tenter de modifier génétiquement un éléphant, et que ce projet coûteux et hasardeux, qui intéresse la CIA, cache d’autres ambitions flirtant avec le transhumanisme. Ce mammouth et l’objectif climatique ne sont-ils pas un nouveau cheval de Troie des biotechs ?

Et voilà ! Le troisième épisode du premier podcast de l’association info’OGM est lancé ! Ce podcast relate des enquêtes sur des biotechnologies méconnues. Il aborde les liens et les promesses entre, d’une part, les OGM et les biotechs et, d’autre part, le changement climatique, les agrocarburants, la finance carbone, les brevets, l’élevage, la viande de synthèse, les maladies vectorielles, la bioéthique et le transhumanisme.

Pour comprendre ces problématiques a priori complexes, l’association a rencontré des scientifiques d’institutions publiques (Inrae, Cirad, IRD,…), des responsables d’associations, d’ONG, des syndicats, des paysannes et des paysans, des entreprises.

Grâce à ce podcast, info’OGM souhaite aussi relancer le débat sur les OGM et les biotechnologies. L’actualité sur ce sujet est vive. Actuellement, la Commission européenne tente de faire passer en force les nouveaux OGM. Elle tente de les invisibiliser en refusant leur étiquetage, contrairement aux souhaits des citoyens et des citoyennes. Elle tente aussi de faciliter leur commercialisation en supprimant toute forme d’évaluation. L’alliance des biotechnologies et d’autres « technologies de rupture » (nanotechnologies, IA, robotique, neurosciences…) permet des applications vertigineuses, qui méritent, en tant que citoyens, que nous les comprenions et que nous en débattions.

Nous nous retrouvons globalement dans la même situation qu’il y a plus de 20 ans, quand les premières plantes transgéniques débarquaient dans les ports français et européens. La mobilisation des associations et des citoyens a réussi à imposer des règlementations, des moratoires et, de fait, a réussi à ralentir l’expansion des OGM en Europe. Qu’en sera-t-il cette fois-ci ?

Écouter le 1ᵉʳ épisode Un mammouth 2.0 pour sauver le climat ?

