Enfin de la publicité utile pour la planète : avec la cinquième saison de son dispositif Transition en commun, Radio France – en partenariat avec France Télévisions – met ses antennes au service d’associations et d’ONG engagées dans la protection de l’environnement (1). Dix projets, locaux et nationaux, bénéficieront de campagnes gratuites pour sensibiliser le grand public aux enjeux de biodiversité, de transition climatique et de consommation responsable.

Dans le cadre de sa démarche en faveur d’une publicité plus verte, Radio France a sélectionné, des projets lauréats qui bénéficieront de campagnes publicitaires gratuites sur ses antennes, à l’occasion de la cinquième saison de l’espace “Transition en commun”. « Transition en commun » créé par Radio France Publicité depuis 2021, récompense des acteurs comme des associations qui dédient leurs actions à la protection de l’environnement.

Dix projets ont été retenus par un comité d’experts indépendants et reconnus dans les domaines de l’environnement, du monde associatif et de l’économie sociale et solidaire. Ces candidatures sont portées par des acteurs agissant activement en faveur de la transition écologique tels que les ONG, associations et autres acteurs à but non lucratif.

Chacun de ces projets se verra offrir l’équivalent de 150 messages de 30 secondes maximum en deux vagues sur les antennes de Radio France :

sur les 44 antennes locales de ICI pour les actions locales ;

et sur France Inter, franceinfo et ICI pour les projets nationaux.

Tous ces projets sont sélectionnés selon un cahier des charges précis et prenant en compte cette année deux nouvelles thématiques :

la biodiversité , une communication autour de la vie des sols, compost, agriculture et biodéchets.

, une communication autour de la vie des sols, compost, agriculture et biodéchets. La transition climatique, une communication autour de la consommation responsable (promotion du réemploi, recyclage, sensibilisation au cycle de vie des produits) et du gaspillage alimentaire.

Pour la troisième année, France Télévisions Publicité a souhaité s’associer à l’initiative de Radio France et proposera un dispositif sur ses chaines et sur son site France Télévisions.

LES DIX PROJETS SÉLECTIONNÉS POUR LA SAISON 2025-2026

Pour les actions locales :

MANUFACTURE CIRCULAIRE DU COTENTIN : lieu d’innovation sociale, technique et circulaire permettant la réappropriation des savoir-faire et le développement d’un écosystème textile plus durable.

: lieu d’innovation sociale, technique et circulaire permettant la réappropriation des savoir-faire et le développement d’un écosystème textile plus durable. UNIVERSITÉ POPULAIRE VENTOUX : Association qui a pour objet de participer à la redynamisation économique du territoire du Vaucluse en intégrant l’éducation à l’environnement et au développement durable comme principe de fonctionnement.

Pour les campagnes nationales :

DONS SOLIDAIRES : Association pionnière du don de produits neufs non alimentaires. Lutte contre le gaspillage et la précarité grâce à leur chaîne de solidarité en collectant les produits de première nécessité invendus et les dons volontaires des entreprises. Et en redistribuant aux structures de solidarité qui accompagnent les personnes en situation de précarité partout en France.

: Association pionnière du don de produits neufs non alimentaires. Lutte contre le gaspillage et la précarité grâce à leur chaîne de solidarité en collectant les produits de première nécessité invendus et les dons volontaires des entreprises. Et en redistribuant aux structures de solidarité qui accompagnent les personnes en situation de précarité partout en France. FERMES D’AVENIR : Rassembler toutes celles et ceux qui s’engagent dans une démarche de progrès en agroécologie, que ce soit dans le cadre d’une nouvelle installation, d’une réorientation de leur ferme pas-à-pas ou d’une activité déjà exemplaire.

: Rassembler toutes celles et ceux qui s’engagent dans une démarche de progrès en agroécologie, que ce soit dans le cadre d’une nouvelle installation, d’une réorientation de leur ferme pas-à-pas ou d’une activité déjà exemplaire. FONDATION ESPACES NATURELS DE FRANCE : Fondation engagée pour la préservation de la nature dans les territoires. En plaçant sous sa garde des espaces de nature, elle garantit la pérennité de la destination écologique des lieux. Elle agit pour préserver les équilibres naturels, accompagner les acteurs de terrain et nourrir une culture commune du vivant.

: Fondation engagée pour la préservation de la nature dans les territoires. En plaçant sous sa garde des espaces de nature, elle garantit la pérennité de la destination écologique des lieux. Elle agit pour préserver les équilibres naturels, accompagner les acteurs de terrain et nourrir une culture commune du vivant. FONDATION POUR LA NATURE ET L’HOMME : Fondation qui œuvre pour que les solutions écologiques deviennent la norme de nos vies, sans laisser personne de côté. Mobiliser les acteurs de la restauration collective pour une consommation alimentaire responsable.

: Fondation qui œuvre pour que les solutions écologiques deviennent la norme de nos vies, sans laisser personne de côté. Mobiliser les acteurs de la restauration collective pour une consommation alimentaire responsable. FRESQUE DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE : Inspirée du mouvement initié par la Fresque du Climat, l’association organise des ateliers accessibles à tous·tes, en France et à l’international, pour permettre au plus grand nombre de découvrir les leviers d’actions qu’offre l’économie circulaire.

: Inspirée du mouvement initié par la Fresque du Climat, l’association organise des ateliers accessibles à tous·tes, en France et à l’international, pour permettre au plus grand nombre de découvrir les leviers d’actions qu’offre l’économie circulaire. INITIATIVE FRANCE : 1er réseau de financement des créateurs, des repreneurs et des développeurs d’entreprise. Sensibiliser 100% des entrepreneurs accueillis par ses associations aux enjeux de transition écologique et sociétale.

: 1er réseau de financement des créateurs, des repreneurs et des développeurs d’entreprise. Sensibiliser 100% des entrepreneurs accueillis par ses associations aux enjeux de transition écologique et sociétale. SAPOCYCLE : Première organisation à but non lucratif en Europe qui collecte les savons jetés dans les hôtels et les transforme en produits qui sauvent des vies. Les savons sont recyclés par des personnes en situation de handicap puis distribués pour améliorer les conditions sanitaires de familles dans le besoin.

: Première organisation à but non lucratif en Europe qui collecte les savons jetés dans les hôtels et les transforme en produits qui sauvent des vies. Les savons sont recyclés par des personnes en situation de handicap puis distribués pour améliorer les conditions sanitaires de familles dans le besoin. SURFRIDER : L’ONG Surfrider Foundation France est un collectif d’activistes positifs qui agit concrètement sur le terrain et s’engage au quotidien pour la protection de l’Océan en appelant à réduire la pollution, notamment plastique, à la source par la consigne et l’utilisation de nos propres contenants.

Le comité d’experts indépendants en charge de la sélection est composé de :

Sophie Dubuisson-Quellier, Directrice de recherche au CNRS et membre du Haut Conseil pour le climat,

Directrice de recherche au CNRS et membre du Haut Conseil pour le climat, Valérie Masson-Delmotte, Directrice de recherche au CEA,

Directrice de recherche au CEA, Laurent Terrisse , Administrateur de la Fonda, Laboratoire d’idées du monde associatif,

, Administrateur de la Fonda, Laboratoire d’idées du monde associatif, Eloi Laurent , Economiste français, chercheur à l’observatoire français des conjonctures économiques,

, Economiste français, chercheur à l’observatoire français des conjonctures économiques, Gilles Bloch, Président du Muséum national d’Histoire naturelle,

Président du Muséum national d’Histoire naturelle, Stéphane Martin , Directeur Général de l’ARPP,

, Directeur Général de l’ARPP, Valérie Martin et Pierre Galio de l’ADEME

(1) Depuis la rentrée 2022, Radio France s’est engagée à appliquer 10 engagements concrets pour éclairer au mieux les auditeurs sur les enjeux environnementaux et placer la transition écologique au cœur de son fonctionnement en tant qu’entreprise. Fidèles à leur mission de service public, les antennes s’appuient sur la science pour informer avec rigueur sur la crise climatique, sensibiliser aux enjeux écologiques et accompagner les solutions. En interne, Radio France a engagé une transformation profonde vers plus de sobriété énergétique, numérique et publicitaire, avec des objectifs ambitieux de réduction de son empreinte carbone. L’intégralité du Tournant de Radio France est à retrouver ici.