Quand la recherche invente les outils de la transition écologique

À l’occasion de la Semaine européenne du développement durable 2025, consacrée à l’adaptation au changement climatique, Mines Paris – PSL met en lumière cinq projets de recherche qui illustrent la capacité de la science et de la technologie à accompagner la transition écologique et énergétique. Ces travaux montrent comment l’innovation peut devenir un levier d’action concret face aux bouleversements environnementaux et sociaux.

Penser autrement la production, l’énergie, la ville ou l’industrie : c’est le défi que relèvent aujourd’hui les chercheurs et chercheuses de Mines Paris – PSL. Depuis plusieurs décennies, leurs travaux explorent les transformations nécessaires pour rendre nos modèles économiques et techniques plus sobres, plus résilients et plus justes. Réunis au sein de pôles de recherche dédiés au numérique et à la transition écologique, ils croisent les disciplines pour proposer des réponses aux grands défis de l’adaptation au changement climatique : maîtrise de la consommation énergétique, gestion des ressources, réinvention des infrastructures et accompagnement des mutations industrielles.

Les cinq projets présentés à l’occasion de cette Semaine du développement durable témoignent d’une diversité d’approches : de l’intelligence artificielle au service de réseaux électriques plus efficaces jusqu’à la refonte des pratiques de construction, en passant par la réflexion sur la souveraineté minérale européenne ou les nouvelles façons d’enseigner la responsabilité environnementale.

Tous partagent une même ambition : faire de la recherche un outil de transformation, capable d’articuler innovation technologique, compréhension sociale et impératif écologique.

Cinq projets qui incarnent l’innovation pour la transition

Réinventer la construction : ingénieries engagées face aux enjeux écologiques – Sophie Hooge & Antoine Thuillier : Comment des collectifs d’ingénieurs transforment la filière bâtiment, responsable de plus de la moitié des émissions, pour impulser une transformation systémique et responsable.

Matières premières critiques : repenser la souveraineté industrielle européenne – Michel Nakhla : une analyse du Critical Raw Materials Act et des défis européens pour sécuriser et verdir les chaînes de valeur du lithium au nickel, en conciliant impératifs industriels et contraintes environnementales.

Photovoltaïque et réseau électrique : l’IA au service d’un système plus sobre et fiable – Gabriel Kasmi : Conception d’une intelligence artificielle transparente capable d’optimiser la gestion du solaire décentralisé tout en garantissant la stabilité du réseau électrique.

Canicules : vingt ans de progrès d’adaptation, et les défis à venir – François Lévêque : Analyse de deux décennies de données sur les vagues de chaleur en Europe : des progrès réels d’adaptation, mais encore insuffisants face à l’accélération du réchauffement.

Les jeunes ingénieurs face aux urgences environnementales, édité aux Presses des Mines – S’appuyant sur des témoignages d’élèves et d’enseignants, Cécile Schwartz, responsable pédagogique du MS EEDD parcours IGE, décrit les trois phases d’un processus qui va de la prise de conscience des urgences environnementales à l’engagement professionnel, en passant par un changement de vision, l’élaboration de convictions et l’adoption de nouveaux comportements. Cécile Schwartz met en lumière le rôle du collectif étudiant et de l’écosystème académique dans l’accompagnement de ce cheminement.

Ces projets témoignent de la diversité des approches et de la richesse des talents que Mines Paris – PSL mobilise pour accompagner la transition écologique. Entre recherche, innovation et pédagogie, l’école s’affirme comme un laboratoire vivant de solutions durables, formant des ingénieurs conscients de leur impact et porteurs d’une vision renouvelée du progrès.

