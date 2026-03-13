En 2026, le [mac] Marseille accueille la 8ᵉ édition de la Triennale « De leur temps », véritable baromètre de la création contemporaine. Rassemblant plus de 130 œuvres issues de collections privées françaises et internationales, « La vie climatique » interroge le climat des musées à l’heure des bouleversements écologiques et sociaux. Entre peinture, vidéo, performance ou installation, l’exposition révèle une écologie du lien, où la collection devient un organisme vivant, traversé de récits, de circulations invisibles et de mémoires en mouvement.

En 2026, les Musées de Marseille et l’ADIAF, Association pour la Diffusion Internationale de l’Art Français, s’associent pour présenter au [mac] la 8ᵉ édition de la Triennale « De leur temps ». Depuis 2004, cet événement emblématique met en lumière des œuvres acquises au cours des trois dernières années par des collectionneurs engagés dans la valorisation de la création contemporaine. Véritable radiographie du goût artistique d’aujourd’hui, la Triennale révèle les sensibilités, les questionnements et les audaces qui traversent la scène artistique contemporaine.

L’exposition La vie climatique. Histoires sensibles des collections privées rassemble plus de 130 œuvres issues de plus de 70 collections privées françaises et internationales, traversant tous les champs de la création : peinture, vidéo, sculpture, performance et installation. L’exposition rend hommage à l’engagement des institutions publiques, des mécènes et des collectionneurs qui, ensemble, ont contribué à l’enrichissement des collections des musées de Marseille. En associant également les acteurs privés de la région, « De leur temps » prolonge cette dynamique collective et favorise une plus large diffusion du patrimoine artistique contemporain. Accompagnée par Monica Bianca et Michel Poitevin, membres de l’ADIAF et respectivement directrice artistique et fondateur de la Triennale, cette nouvelle édition met notamment en avant des voix venues du bassin méditerranéen et d’horizons non occidentaux, ouvrant de nouveaux récits pour l’histoire de l’art.

Conçue par l’historienne de l’art Sandra Delacourt et Stéphanie Airaud, conservatrice et directrice du [mac], cette 8ᵉ Triennale interroge le « climat idéal » des musées – cet environnement stable et contrôlé – face aux bouleversements écologiques, politiques et sociaux du monde contemporain. Réunissant plusieurs générations d’artistes internationaux, l’exposition explore la collection comme un véritable écosystème vivant.

Les œuvres révèlent des circulations invisibles entre les êtres, les « choses » et les milieux, et invitent à repenser les relations entre conservation et transformation, mémoire et émancipation. La vie climatique esquisse, depuis la Méditerranée, une écologie du lien : une manière d’habiter ensemble le monde, par temps chaud.

Parmi les artistes présentés : Belkis Ayón, Mercedes Azpilicueta, Abdelkader Benchamma, Cathryn Boch, Bianca Bondi, Mohamed Bourouissa, Julien Charrière, Gaëlle Choisne, Tacita Dean, Noémie Goudal, Bouchra Khalili, Tarik Kiswanson, Kapwani Kiwanga, Tarek Lakhrissi, Xie Lei, Jochen Lempert, Roméo Mivekannin, Zanele Muholi, Françoise Pétrovitch, Sara Sadik, SMITH, Moffat Takadiwa, Dario Villalba.

Exposition « La vie climatique. Histoires sensibles des collections privées – 8ᵉ édition de la Triennale « De leur temps »« , du 4 avril au 20 septembre 2026 au [mac] musée d’art contemporain de Marseille

Photo d’en-tête : SMITH, Sans titre 005 (Désidération, Anamanda Sin), 2021. Impression sur aluminium brossé. Collection Matthieu de Bézenac. © Photo : SMITH. Courtesy de l’artiste