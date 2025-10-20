ARTE, Galatée Films et les éditions Actes Sud lancent la nouvelle collection “Mondes Sauvages” : trois films d’immersion sensorielle qui invitent à changer notre regard sur le sanglier, la chauve-souris ou encore l’iceberg…,

Pour la première fois, un éditeur, un producteur et un diffuseur décident de s’associer pour explorer nos relations avec le vivant. Inspirée de la collection de livres publiée par Actes Sud en 2020, “Mondes Sauvages” en est l’adaptation sous la forme d’une série documentaire. En trois films diffusés sur ARTE du 3 au 5 novembre, cette collection inédite nous invite à nous glisser dans la peau d’acteurs emblématiques du monde sauvage pour interroger nos certitudes et nos contradictions. Les sangliers et leur cohabitation difficile avec l’homme ; les chauves-souris, fantômes de la nuit ; les icebergs, sources de vie…

Cette série documentaire ouvre un dialogue essentiel avec le vivant, porté par le regard croisé de scientifiques, philosophes et acteurs du terrain. Parce qu’ils vont à la rencontre de ces espèces et de ces paysages, ils en deviennent les interprètes les plus justes, laissant apparaître, à travers cette approche sensible, les grands enjeux de notre époque – biodiversité, climat, rapports de société, cohabitation avec le sauvage.

_____

Lundi 3 novembre 2025 à 11h50 : Sanglier, la bête noire

Documentaire de Matthieu Maillet

Avec Raphaël Mathevet, directeur conservation biodiversité au CNRS

Mardi 4 novembre 2025 à 11h50 : Chauves-souris, les sentinelles de la forêt

Documentaire de Claire Judrin

avec Laurent Tillon, responsable biodiversité de l’ONF

Mercredi 5 novembre 2025 à 11h50 : Icebergs, voyage avec les colosses éphémères

Documentaire de Mike Magidson

avec Olivier Remaud, philosophe et directeur d’études à l’EHESS

_____