Des beaux livres sous le sapin : la sélection joyeuse (et un peu décalée) de la rédaction

Ah, Noël ! Cette merveilleuse période où l’on offre des cadeaux à ses proches… ou à soi-même, parce qu’après tout, on le mérite bien. Pour les amoureux des belles pages et des magnifiques reliures, Noël est le moment parfait pour offrir (ou s’offrir !) ces trésors littéraires qui enflamment l’imaginaire et illuminent les bibliothèques. Cette année, la rédaction a sélectionné quelques pépites éditoriales qui raviront aussi bien les passionnés de nature que les amateurs d’art, de voyages ou de grandes idées. Prêts à plonger dans notre sélection ? Suivez-nous pour un tour d’horizon réjouissant et inspirant !

Pour les amoureux de la nature et des jardins :

Les jardins secs de James Basson, un véritable guide pour transformer votre jardin en oasis durable. Idéal pour ceux qui préfèrent les cactus aux tontes de gazon dominicales.

Herbaria de Domitilla Dardi. Entre science, art et un soupçon de magie, plongez dans le monde des herbiers. Parfait pour les collectionneurs d’étiquettes, de plantes… ou d’histoires fascinantes.

Jardins visionnaires. Un voyage à travers des créations paysagères audacieuses et inspirantes qui redéfinissent notre relation à la nature et au jardin. Ce magnifique ouvrage photographique met en lumière des jardins d’avant-garde qui incarnent une approche innovante du design paysager, car, résilients, ces nouveaux jardin-paysages jouent un rôle d’importance et démontrent que l’adaptation aux contraintes climatiques stimule la créativité.

Pour les aventuriers en fauteuil :

Fascinantes créatures. À quoi sert la lanterne que la baudroie porte sur sa tête ? Combien mesure le plus long animal du monde, le siphonophore ? Quels sont les pouvoirs de la limace de mer ? Le livre dévoile un monde nouveau, absolument fascinant, indispensable à la vie sur Terre, et pourtant extrêmement fragilisé aujourd’hui.

Océan – Une merveilleuse odyssée photographique. L’Océan, composante primordiale du système terrestre et acteur essentiel de la régulation climatique et du maintien de la vie sur Terre, met à l’honneur 25 femmes d’exception dont les voix viennent enrichir un récit photographique magnifique.

Le grand atlas du soleil. Un panorama exhaustif de notre étoile, depuis les aurores boréales étoile aux éclipses solaires, en passant par les taches solaires, la météorologie de l’espace ou les éruptions solaires.

La marche de l’océan. À partir de photos superbes, analyse de la crise environnementale au devenir des littoraux menacés par la montée des eaux et l’érosion côtière.

Sur les chemins de Stevenson. Une immersion littéraire et visuelle sur les traces du célèbre écrivain écossais. Cet ouvrage rend hommage à l’itinéraire mythique parcouru par Stevenson en 1878 à travers les Cévennes, accompagné de son ânesse Modestine. Le livre célèbre l’harmonie entre l’homme et la nature, un thème qui résonne particulièrement aujourd’hui face à nos questionnements sur l’écologie et le tourisme durable.

Pour les fans d’histoire chic et choc :

Intime XVIIIe siècle – Les interludes de la Galerie Léage. Du mobilier somptueux, des anecdotes croustillantes et un regard sur l’art de vivre du siècle des Lumières. À offrir à votre ami qui ne parle que de « raffinement » depuis qu’il a visité Versailles.

Pour les globe-trotteurs de l’imaginaire :

Le monde à tire-d’aile de Scott Weidensaul. Partez en odyssée avec les oiseaux migrateurs et découvrez la planète vue du ciel. Idéal pour ceux qui préfèrent voyager avec des plumes plutôt qu’avec des ailes low cost.

Abrume – Sur les traces des cabanes libres . Une odyssée architecturale et émotionnelle à travers les étendues sauvages de France. Le livre dévoile une série de refuges nichés au cœur de la nature, souvent invisibles sur les cartes officielles, mais incroyablement riches en histoires et en possibilités.

Pour les esprits engagés :

Sortir des labos pour défendre le vivant. Des scientifiques en rébellion ? Oui, et c’est passionnant ! À glisser sous le sapin des activistes en herbe ou de vos oncles sceptiques lors des débats du 25 décembre.

Figures de la faiblesse. Un ouvrage collectif interdisciplinaire qui invite à repenser la faiblesse sous toutes ses formes, dans une époque marquée par une survalorisation de la force, de la réussite et de la résilience.

Régénération – Surmonter la crise climatique en une génération. L’ambition de l’auteur, Paul Hawken, est d’atteindre l’inversion du réchauffement planétaire en une seule génération. Grâce à une approche transversale originale et à la mobilisation d’un vaste champ de disciplines (droit, justice, biodiversité,…), il recense une myriade d’actions de terrain qui participent toutes d’un mouvement émergent de “régénération” du climat, du vivant et des sociétés humaines.

Militer – Verbe sale de l’époque. Si militer apparaît comme le verbe sale de l’époque, c’est qu’il signale la profonde crise démocratique que traverse la France. Accusations de terrorisme intellectuel, tentatives de dissolution de groupements militants : comment en est-on arrivé à une vision aussi négative de l’acte même de militer ?

Le vivant à vif. Livre graphique innovant qui résulte de la collaboration entre Simon Hureau, auteur de bande dessinée et de carnets de voyage, et illustrateur et Bruno David, biologiste et président du Muséum national d’Histoire naturelle. Exploration des complexités et des beautés du monde naturel, tout en mettant en lumière les défis urgents auxquels la biodiversité est confrontée aujourd’hui.

Pour les amoureux d’art :

Miguel Chevalier . Précurseur de l’art digital immersif, expérimentateur insatiable depuis 1978, les œuvres in situ de cet artiste, présentées dans le monde entier, explorent des thèmes contemporains tels que la préservation des océans.

Précurseur de l’art digital immersif, expérimentateur insatiable depuis 1978, les œuvres in situ de cet artiste, présentées dans le monde entier, explorent des thèmes contemporains tels que la préservation des océans. Chomo. Ce livre est un hommage à un artiste visionnaire et multiple qui traverse le XXe siècle comme un météore. Peintre, poète, sculpteur, architecte, musicien, il est aussi dessinateur et cinéaste. Il laisse derrière lui une œuvre expérimentale et futuriste.

Machins d’art – Une histoire croisée de l’art moderne, l’art contemporain et l’art brut. Un regard décloisonné, insolite et réjouissant sur plus d’un siècle et demi de création.

Avec ces beaux livres, vous êtes sûr de trouver de quoi émerveiller chaque membre de la famille… ou de garnir votre bibliothèque avec panache. Joyeux Noël et bonnes lectures ! 🎄📚