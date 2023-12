Notre sélection de livres pour les fêtes

Et si, à l’occasion des fêtes de fin d’année, nous réfléchissions au sens que nous donnons aux cadeaux que nous allons faire ? A l’heure du consumérisme qui gravite autour de Noël, prenons le temps de penser un peu à la valeur que nous donnons à nos échanges de cadeaux. Pour ces fêtes, UP’ a donc choisi le livre. Voici notre sélection !

La symbolique de la remise de cadeaux pour les fêtes de fin d’année est une vieille pratique héritée de la Rome antique. Chez les Chrétiens, elle est justifiée par le livre de la Nativité du Christ selon lequel, à la naissance de l’Enfant Jésus, les rois mages vinrent avec des présents (or, encens, myrrhe) pour l’adorer. Au-delà de ces considérations d’ordre historique et religieux, donner en cette période est un acte qui va bien au-delà d’une simple transmission. Il s’agit aussi d’exprimer sa proximité affective avec ses proches : choisis avec attention, les cadeaux sont le signe de la reconnaissance que l’on porte à chacun et que l’on nous porte. Même si tout le monde n’y accorde pas la même importance ni la même attention – notamment en raison des différentes cultures familiales et sociales ou des différences d’âge – les cadeaux sont plus qu’un simple rituel : ils ont du sens.

Certains dons ont une symbolique plus forte que d’autres, et offrir un livre est une marque particulièrement attentionnée, où l’on démontre à notre proche que nous le connaissons bien, que nous faisons attention à lui … Et nous pouvons aussi nous inspirer de Jólabókaflóðið, cette tradition islandaise qui consiste à s’offrir des livres, et à passer la nuit de Noël ensemble, chacun plongé dans sa propre lecture.

Notre sélection 2023

Beaux livres – Récits

Le livre d’une langue , sous la direction de Barbara Cassin avec Xavier North, Zeev Gourarier, Hassane Kassi Kouyaté – Editions du Patrimoine – 328 pages, 300 illustrations environ

Véritable déclaration d’amour à la langue française, « Le livre d’une langue » invite à un voyage spatial et temporel au cœur de celle-ci.

Plastic Odyssey – Parcourir les océans pour sauver la Terre, de Simon Bernard et Alexandre Dechelotte – Préface de Bertrand Picard – Editions EPA – 240 pages

Une expédition autour du monde pour lutter contre la pollution plastique en mer en agissant à la source : la Terre ! Ce livre est le véritable journal de bord de l’expédition du Plastic Odyssey, un navire parti de Marseille le 1er octobre 2022 pour parcourir les mers et les littoraux du monde.

Le lin, fibre de civilisation(s), sous la direction de Alain Camilleri – Editions Actes sud / Collection beaux livres – 320 pages

Agriculture, arts du feu, artisanat : l’histoire des techniques est largement documentée, mais elle ne suffit pas à rendre compte de l’étendue du génie humain. Une autre approche est possible, celle qui, avant le geste, s’intéresse aux matières. Le lin, par exemple, fibre végétale textile dont l’Europe est le premier producteur mondial.

Oiseaux, sentinelles de la nature, de Frédéric Archaux – Editions Quae – 184 pages

Ce beau livre, grâce à une iconographie de très grande qualité couvre la diversité des espèces d’oiseaux sous un angle original avec une approche par type de milieux (montagne, littoral, ville…). Fragilisées par les activités humaines, les populations d’oiseaux font face aux changements environnementaux, et l’ouvrage nous présente leurs extraordinaires et incroyables capacités d‘adaptation.

Le Peuple des Abysses, la grande migration verticale, par Fabien Michenet et Anthony Berbérian – Les éditions Aux Vents des Iles – 320 pages

Dans un milieu où règnent sans partage les ténèbres de la nuit, des pressions colossales et un froid uniforme, la vie a prospéré, foisonné, et exploré d’innombrables stratégies de survie, de prédation et de reproduction défiant nos préjugés.

La lune, Ouvrage collectif – Préface de l’astrophysicien Milan Maksimovic – Editions Glénat – 224 pages

Il s’agit d’un ouvrage de référence pour découvrir toutes les facettes de la lune, qui se révèle être beaucoup plus que le seul satellite de la Terre et dont nous contemplons une face tandis qu’il nous en dissimule une autre.

Le grand atlas du climat – Les phénomènes météo et le changement climatique – Ouvrage collectif et Olivier Nouaillas – Préface de Jean-Louis Etienne – Editions Glénat – 192 pages

Ce livre offre un panorama global de l’ensemble des phénomènes météorologiques et climatiques de notre planète. Avec plus de 500 illustrations, schémas, cartes thématiques, infographies et un texte très rigoureux, on en apprend beaucoup plus sur ces éléments qui régissent, sur tous les plans, les règles de notre planète.

Mappemondes – Un voyage dans le temps pour raconter le monde contemporain, de Xemartin Laborde, avec Delphine Papin et Francesca Fattori – Editions Armand Colin – 152 pages

Et si on reprenait l’écrin des cartes d’antan pour représenter notre monde actuel ? Xemartin Laborde ressuscite cette carte mythique dans une approche innovante, où l’esthétisme suranné se marie à la représentation des enjeux contemporains. Ce voyage cartographique vous emmène jusque dans les étoiles, avec des mappemondes de la Lune ou de Mars.

Littérature – Romans – Récits – Essais

La Reverdie , de Louise Browaeys – Editions La Mer salée – 208 pages

C’est le récit intime et audacieux d’une femme qui tombe amoureuse d’une couleur et d’un homme en même temps, dans une écriture singulière, fraîche, sensible. Dans sa quête obsessionnelle pour libérer le vert des slogans publicitaires, elle attrape au vol les petites lumières du quotidien et passe au sécateur les âpretés d’une vie de femme. Des accords lancés sur nos corps vieillissants, le désir, le vivant, les séparations, l’amour persévérant. Une bouffée de verdure pour habiter le monde avec audace.

Les utopiennes – Des nouvelles de 2043 – Ouvrage collectif – Editions La Mer Salée

Écrire, lire des œuvres qui explorent d’autres voies, c’est retrouver la liberté d’espérer, de rêver, d’imaginer, de défendre. Reprendre la main sur les mots, sur nos désirs. S’ouvrir à d’autres scenarios. Décider de reprendre confiance, d’ouvrir les perspectives. Agir sur le monde de demain. C’est là toute la force de cet ouvrage. Ce livre est un recueil d’histoires de vie, de résistances et d’amour, pour vivre un monde apaisé, au temps long, où de nouveaux mots apparaissent, où le poumon vert est en Afrique, dans ce monde, union de la vision des Kogis et de l’Occident, les géants du numérique ont capoté, il y a des quotas heureux, un ministre du contentement, des immeubles pommes de pin, des victoires citoyennes…

Histoire d’une montagne, d’Elisée Reclus – Illustrations : Clément Vuillier – Préface : Bérengère Cournut – Reliefs Editions / Collection La Bibliothèque illustrée – 264 pages

Il s’agit là d’une réédition de celle publiée en 1886. Élisée Reclus se livre à l’exploration détaillée du milieu naturel observé lors d’un séjour dans les Alpes. Associant regard scientifique et réflexion philosophique sur la liberté et le bonheur, il analyse avec minutie les paysages, leur géologie, leur climat, leur flore, leur faune, et décrit avec sensibilité la vie des montagnards qui les habitent. Avec clarté, simplicité et lyrisme, il parvient à nous partager les émotions de son expérience vécue dans les hauteurs.

Vandana Shiva, mémoires terrestres – Autobiographie – Editions de l’échiquier et éditions Wildproject – 224 pages

Depuis les forêts himalayennes de son enfance jusqu’aux tribunes de l’ONU, Vandana Shiva offre pour la première fois le récit complet de son combat pour la vie et pour la Terre, soit plus de 50 ans de résistances planétaires. Dans une écriture à la fois sensible et rebelle, elle revient sur près de cinquante années de lutte contre la déforestation et contre l’accaparement de l’eau et des semences. Vandana Shiva s’impose ici comme une héritière des luttes menées par Gandhi et Rachel Carson.

Le monde de demain, de Stephan Zweig – Préface de Stéphane Barsacq – Traduction par Jean-Jacques Pollet – Edition Les Belles Lettres – 296 pages

Les essais ici réunis, et pour la plupart inédits en français, datent des années 1920, jusqu’au départ pour l’exil, en 1934. C’est une période où Zweig connaît la célébrité à travers une production abondante, parcourt l’Europe en répondant à de multiples invitations, mais aussi une période de profonde désillusion. L’écrivain se sent étranger au monde qui l’entoure, avec l’effacement de l’utopie européenne, la défiance face à l’idée d’un progrès de l’Histoire, l’effacement de l’individu sous le poids du collectif. Ce recueil, traduit par Jean-Jacques Pollet, rassemble les textes pour la plupart inédit que Zweig a composés à cette période, critiques d’une modernité de la masse et de la similarité générale, ainsi qu’un court ensemble qui éclaire sur l’attitude de Zweig vis-à-vis du judaïsme du point de vue culturel et politique. À l’heure où le transhumanisme et l’intelligence artificielle s’ajoutent à la longue liste des fléaux qu’il a prédits avec un étonnant don de clairvoyance, les écrits de Zweig nous aident à comprendre le présent et nous incitent à affronter l’avenir avec lucidité.

Les sept cabanes, de Lionel Astruc – Editions Actes Sud / Collection Domaine du possible – 224 pages

Waldo, Amandine, Étienne et les autres se rencontrent au gré d’une cavale, fuyant la frénésie consumériste à travers l’Europe, les États-Unis, le Mexique et la France. Ils voyagent à pied, en stop ou dans un van à bout de souffle, entre bivouacs, squats et rencontres de hasard. Au cours d’une longue marche, quelques-uns brûlent leurs papiers, détruisent leurs téléphones et commencent une vie sans argent ni RSA dans un réseau de cabanes perchées dans les bois, au sud des Causses. Activistes infatigables, mobilisateurs de génie, habités par un engagement subtil et absolu, ils accueillent dans leur camp les précaires, les malades mentaux à la dérive et les décroissants en quête d’autonomie et de vie sauvage.

Le dernier soulèvement, de Sébastien Garnier – IGB Editions – 400 pages

Le nouveau roman de Sébastien Garnier nous projette à l’aube du XXIIe siècle, où le monde est sous le joug d’un pouvoir écologique totalitaire dénommée la Bio-Révolution. Au-dessus des Hommes, Mère préside seule à la destinée des trois millions d’espèces animales, végétales et coraliennes qui peuplent encore la Terre. Mais des décennies de restrictions et de sacrifices sont sur le point de s’achever, car le dernier rapport du GIEC révèle l’impensable : la biomasse se régénère enfin ! Le climat change…